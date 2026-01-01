अगर समय पर सुन ली जाती अमायरा की पुकार, तो नहीं टूटता एक परिवार! जांच में खुले चौंकाने वाले राज

Amayra Suicide Case Jaipur: नीरजा मोदी स्कूल पर सीबीएसई की कार्रवाई केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि यह उस दर्दनाक कहानी का नतीजा है, जिसने जयपुर ही नहीं, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. राजधानी के नामी स्कूलों में गिने जाने वाले इस संस्थान की सीनियर सेकेंडरी तक की मान्यता रद्द होना, छात्रा अमायरा की मौत के बाद सामने आई गंभीर लापरवाही और असंवेदनशीलता की पुष्टि करता है.

घटना के बाद सीबीएसई द्वारा गठित दो सदस्यीय विशेष जांच समिति ने जो तस्वीर पेश की, वह डराने वाली थी. रिपोर्ट में साफ कहा गया कि हादसे के तुरंत बाद स्कूल परिसर से खून के धब्बे हटाए गए. बोर्ड ने इसे फॉरेंसिक जांच को प्रभावित करने वाला बेहद गंभीर कृत्य माना. अगर स्कूल प्रशासन ने पारदर्शिता दिखाई होती, तो सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता कहीं आसान हो सकता था.

जांच के दौरान स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई पाई गई. ऊंची मंजिलों पर न तो पर्याप्त ऊंचाई की रेलिंग थी और न ही किसी तरह का सेफ्टी नेट. फ्लोर पर निगरानी के लिए स्टाफ की तैनाती नहीं थी. छात्रों के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य नहीं थे, जिससे कोई भी बाहरी व्यक्ति आसानी से परिसर में आ-जा सकता था. एंटी-बुलिंग और चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसी समितियां सिर्फ कागजों में मौजूद थीं, जमीन पर उनका कोई असर नजर नहीं आया. काउंसलिंग सिस्टम भी इतना कमजोर था कि वह किसी बच्चे की मानसिक पीड़ा को समझने और समय पर मदद देने में पूरी तरह असफल रहा.

मान्यता रद्द होने के साथ ही सीबीएसई ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ राहतें भी दीं. सत्र 2025-26 में 10वीं और 12वीं के छात्र उसी स्कूल से बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे. वहीं सत्र 2026-27 से कक्षा 9 और 11 के छात्रों को नजदीकी सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा. स्कूल में किसी भी कक्षा में नए एडमिशन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि नीरजा मोदी स्कूल अब सत्र 2027-28 से पहले दोबारा मान्यता के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा. दोबारा आवेदन की स्थिति में भी स्कूल को यह साबित करना होगा कि उसने सुरक्षा, छात्र संरक्षण और काउंसलिंग से जुड़े सभी मानकों को पूरी तरह लागू कर दिया है.

गौरतलब है कि 1 नवंबर 2025 को नौ साल की अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी. यह हादसा एक पल का नहीं था, बल्कि 18 महीने की अनसुनी पीड़ा का नतीजा था. सीबीएसई की जांच में सामने आया कि अमायरा लंबे समय से बुलिंग और मानसिक उत्पीड़न झेल रही थी. घटना वाले दिन उसने आखिरी 45 मिनट में पांच बार मदद मांगी, लेकिन उसे डांट दिया गया. काउंसलर तक भी नहीं भेजा गया. खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रही बच्ची ने वह कदम उठा लिया, जिसने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी.

अमायरा के परिजन आज भी संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि सीबीएसई की कार्रवाई के साथ-साथ राज्य सरकार और पुलिस को भी स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने चाहिए. शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने भी संकेत दिए हैं कि अब राजस्थान शिक्षा विभाग जल्द कार्रवाई करेगा.

यह मामला सिर्फ एक स्कूल या एक बच्ची तक सीमित नहीं है. यह पूरे शिक्षा तंत्र के लिए चेतावनी है. अमायरा को सच्चा इंसाफ तब मिलेगा, जब स्कूलों की दीवारों के भीतर बच्चों की आवाज सुनी जाएगी, उनकी तकलीफ को समय रहते समझा जाएगा और सुरक्षा केवल नियमों में नहीं, व्यवहार में भी नजर आएगी. नहीं तो अमायरा जैसी कई मासूम जिंदगियां सिस्टम की बेरुखी की भेंट चढ़ती रहेंगी.

