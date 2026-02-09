India US Interim Trade Deal: राजस्थान के जीरा-ईसबगोल किसानों के लिए जैकपॉट है भारत-अमेरिका ट्रेड डील! एक्सप्लेनर से तुरंत पढ़ लें पूरी जानकारी

India US Interim Trade Deal: फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ 'इंटरिम ट्रेड डील' एक अस्थायी व्यापार समझौता है. ट्रंप प्रशासन ने 2025 में भारतीय कृषि उत्पादों पर 25-50% तक भारी टैरिफ लगा दिए थे, जिससे जीरा और ईसबगोल के निर्यात में भारी गिरावट आई थी. नई डील ने टैरिफ में बड़ी कटौती की है – औसत टैरिफ अब 18% रह गया है और जीरा, ईसबगोल, चाय, कॉफी जैसे कई उत्पादों पर जीरो ड्यूटी (0% शुल्क) मिलने की संभावना है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे "किसानों के लिए बड़ी जीत" बताया है.



2. राजस्थान के जीरा किसानों की 'चांदी' क्यों?

राजस्थान (जोधपुर, बाड़मेर, नागौर) और गुजरात मिलकर दुनिया का 80% जीरा पैदा करते हैं.

पुराना संकट: 50% टैरिफ से अमेरिकी बाजार में भारतीय जीरा महंगा हो गया था, निर्यात घटा.

नई स्थिति: टैरिफ घटने से अमेरिकी खरीदार अब भारत से ज्यादा जीरा खरीदेंगे.



कीमतों में उछाल: मंडियों (जोधपुर, ऊंझा) में जीरे का भाव बढ़ेगा.

प्रतिस्पर्धा में बढ़त: सीरिया, तुर्की जैसे देशों से भारत का प्राइस एडवांटेज मजबूत होगा.



3. ईसबगोल: राजस्थान का 'साइलेंट विनर'

ईसबगोल (इसबगोल) के वैश्विक व्यापार में भारत का एकतरफा दबदबा है. अमेरिका अपनी जरूरत का 70% ईसबगोल भारत से आयात करता है.

टैरिफ कटौती से निर्यात में भारी उछाल आएगा.

वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स: कच्चा ईसबगोल के साथ भूसी (Husk) और हेल्थ सप्लीमेंट्स का निर्यात बढ़ेगा.

राजस्थान के किसानों को सीधा लाभ: ज्यादा मांग से प्रति क्विंटल ऊंचे दाम मिलेंगे.

4. कुल लाभ और प्रभाव

लॉजिस्टिक्स और निर्यात में आसानी: कम टैरिफ से लागत घटेगी, मुनाफा बढ़ेगा.

रोजगार और आय: जीरा-ईसबगोल उत्पादक क्षेत्रों में किसानों की आय में 20-40% तक बढ़ोतरी संभव.

राजस्थान की अर्थव्यवस्था: पश्चिमी राजस्थान के इन दो प्रमुख निर्यात उत्पादों से राज्य की GDP और किसानों की आय में बड़ा योगदान होगा.



यह डील राजस्थान के जीरा और ईसबगोल किसानों के लिए "चांदी" साबित हो रही है. टैरिफ में कटौती और जीरो ड्यूटी की संभावना से अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी. जोधपुर, बाड़मेर, नागौर जैसे इलाकों के किसानों को अब ऊंचे दाम और ज्यादा निर्यात का मौका मिल रहा है. यह भारत-अमेरिका संबंधों में एक बड़ा कदम है जो सीधे राजस्थान के किसानों की जेब में जाएगा.

