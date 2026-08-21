/Explainer: एक खेत का 4 बार बीमा! 10 हेक्टेयर जमीन पर कैसे निकला 31 लाख का क्लेम? समझिए PM फसल बीमा में कैसे हुआ बड़ा खेल?

Rajasthan Crop Insurance Scam: श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से सामने आया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक मामला इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि यहां सवाल सिर्फ कुछ गलत कागजों का नहीं है. मामला एक ही जमीन पर बार-बार बीमा कराने और फिर अलग-अलग पॉलिसियों के आधार पर लाखों रुपये का क्लेम लेने से जुड़ा है.



जांच में सामने आया कि जिस जमीन का असली रकबा 10.37 हेक्टेयर है, उसी जमीन के एक ही खसरा नंबर पर अलग-अलग बीमा पॉलिसियां बनाई गईं. पहले जमीन मालिक के नाम से बीमा हुआ. इसके बाद उसी खसरे पर अलग माध्यम से एक और पॉलिसी सामने आई. फिर एक अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी उसी जमीन का बीमा कराया गया. मामला यहीं नहीं रुका. जिस जमीन को बटाई पर दिया गया था, उस पर बटाईदार ने भी अपने नाम से फसल का बीमा करा लिया. इन पॉलिसियों से जुड़े क्लेम की रकम जोड़ें तो यह आंकड़ा 31 लाख 15 हजार 514 रुपये तक पहुंच जाता है.

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अब कृषि विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर एक ही जमीन पर इतनी पॉलिसियां बनी कैसे? सिस्टम ने उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? कुछ पॉलिसियां रिजेक्ट हुईं तो दूसरी पॉलिसियां ऑटो-अप्रूव कैसे हो गईं? और सबसे बड़ा सवाल... इन पॉलिसियों को तैयार कराने से लेकर क्लेम की रकम खाते में पहुंचने तक किस-किस की भूमिका थी? आइए जानते हैं...



पहले समझिए PM फसल बीमा योजना में होता क्या है?

इस पूरे मामले को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आखिर काम कैसे करती है.

आसान भाषा में समझें तो किसान अपनी फसल का बीमा करवाता है. अगर बीमा की गई फसल को तय नियमों के मुताबिक सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान या किसी दूसरी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो नियमों और नुकसान के आकलन के आधार पर किसान को बीमा क्लेम मिल सकता है.

बीमा कराने के लिए किसान की जमीन, फसल, क्षेत्रफल और दूसरी जरूरी जानकारी दर्ज की जाती है. बैंक के जरिए बीमा कराने वाले किसान और दूसरे माध्यम से आवेदन करने वाले किसानों के लिए अलग-अलग प्रक्रिया हो सकती है. CSC या ई-मित्र जैसे केंद्र भी आवेदन की प्रक्रिया में मदद करते हैं.

यही वजह है कि बीमा पॉलिसी बनाते समय किसान का नाम, जमीन का खसरा नंबर, जमीन का रकबा और बोई गई फसल जैसी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है. यहीं से सूरतगढ़ के मामले में सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है. अगर जमीन 10.37 हेक्टेयर है तो उसी खसरे की 10.37 हेक्टेयर जमीन को अलग-अलग लोगों के नाम से बार-बार बीमित कैसे किया गया?



अब समझिए पूरा मामला, शुरुआत से

जिस जमीन की जांच हुई, उसका खसरा नंबर 281/91 बताया गया है. जमीन का वास्तविक क्षेत्रफल 10.37 हेक्टेयर है. इस जमीन के मालिक किसान बनवारी लाल बताए गए हैं. उन्होंने मूंगफली की फसल के लिए ऋणी किसान के तौर पर बीमा करवाया. यहां तक मामला ठीक-ठाक दिखाई देता है.

लेकिन इसके बाद इसी खसरा नंबर की जमीन पर एक और बीमा पॉलिसी सामने आई. यह पॉलिसी CSC संचालक विकास कुमार के माध्यम से 10.37 हेक्टेयर जमीन के लिए कराई गई. इसके बाद इसी जमीन से जुड़ी करीब 10.30 हेक्टेयर की एक और पॉलिसी बिजेश के माध्यम से कराई गई. यानी एक ही जमीन, एक ही खसरा नंबर और लगभग पूरा वही रकबा—लेकिन बीमा पॉलिसियां अलग-अलग. इन तीन पॉलिसियों के आधार पर बनवारी लाल को कुल 23 लाख 35 हजार 319 रुपये का बीमा क्लेम मिला. यही वह बिंदु है जहां से पूरा मामला बड़ा हो जाता है.

कहानी में यहां से आया ट्विस्ट, जमीन मालिक के बाद बटाईदार भी मैदान में

मामले का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा इसके बाद सामने आया. बताया गया है कि बनवारी लाल ने यही जमीन रिछपाल पुत्र गिरधारी को बटाई पर दी थी. अब बटाईदार किसान रिछपाल ने भी इसी जमीन पर मूंगफली की फसल का बीमा करा लिया. रिछपाल के नाम से भी 10.37 हेक्टेयर जमीन का बीमा सामने आया और इसके आधार पर उसे 7 लाख 80 हजार 195 रुपये का क्लेम मिला. अब दोनों तरफ के आंकड़ों को जोड़िए.

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पहले सामने आई तीन पॉलिसियों से क्लेम...

₹23,35,319



बटाईदार के नाम से सामने आया क्लेम...

₹7,80,195



कुल...

₹31,15,514



यानी जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक एक ही जमीन से जुड़ी अलग-अलग पॉलिसियों के आधार पर 31 लाख रुपये से ज्यादा का क्लेम लिया गया. यही वजह है कि कृषि विभाग ने अब पूरे मामले की तह तक जाने के निर्देश दिए हैं.

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सवाल यह नहीं कि सिर्फ क्लेम किसने लिया, सवाल यह है कि पॉलिसी बनी कैसे?

ऐसे मामलों में आमतौर पर सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह होता है कि पैसा किसके खाते में गया। लेकिन इस मामले में इससे भी बड़ा सवाल सिस्टम को लेकर है। बीमा पॉलिसी बनाते समय जमीन का खसरा नंबर और क्षेत्रफल जैसी जानकारी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में अगर एक ही खसरा नंबर पर कई पॉलिसियां बन रही थीं तो उन्हें सिस्टम में मिलान के दौरान पकड़ा जाना चाहिए था। जांच में कुछ पॉलिसियों के रिजेक्ट होने की बात भी सामने आई है, लेकिन दूसरी तरफ तीन पॉलिसियां ऐसी थीं जो ऑटो-अप्रूव हो गईं और बाद में उनके आधार पर क्लेम की रकम भी जारी हो गई.

अब जांच का एक बड़ा हिस्सा यही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सिस्टम में एक ही जमीन की कई पॉलिसियों को जोड़कर देखने की व्यवस्था में कमी थी... या किसी स्तर पर गलत जानकारी डाली गई? इसके अलावा आवेदन करते समय क्या किसी ने जमीन के रिकॉर्ड का गलत इस्तेमाल किया? या फिर पॉलिसी बनने के बाद जांच और सत्यापन के स्तर पर लापरवाही हुई... इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा.

CSC और ई-मित्र की भूमिका क्यों जांच के घेरे में आई?

किसान अक्सर सरकारी योजनाओं के लिए CSC, ई-मित्र या दूसरे ऑनलाइन सेवा केंद्रों की मदद लेते हैं. यहां संचालक किसान की जानकारी सिस्टम में दर्ज करता है और आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में मदद करता है.



इस मामले में भी कुछ पॉलिसियां CSC संचालक के माध्यम से सामने आई हैं. इसी वजह से कृषि विभाग अब यह जांचना चाहता है कि आवेदन में जमीन का रकबा, खसरा नंबर, किसान की जानकारी और फसल की जानकारी किस तरह दर्ज की गई. अगर किसी ने जानबूझकर गलत जानकारी डाली या एक ही जमीन को अलग-अलग तरीके से दिखाकर बीमा करवाया तो उसकी भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी.



लेकिन यहां यह बात भी जरूरी है कि जांच में नाम आने का मतलब दोष साबित होना नहीं है. किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी जिम्मेदारी जांच और सबूतों के आधार पर ही तय होगी.



बीमा कंपनी पर भी उठ रहे सवाल

मामले में सिर्फ किसान और CSC संचालक ही जांच के घेरे में नहीं हैं. बीमा कंपनी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे हैं. क्योंकि जांच में बताया गया है कि इसी खसरा जमीन से जुड़ी कुछ पॉलिसियां बीमा कंपनी ने रिजेक्ट कर दी थीं. लेकिन दूसरी पॉलिसियां ऑटो-अप्रूव हो गईं.



अब विभाग यह देखना चाहता है कि जिन पॉलिसियों को मंजूरी मिली, उनकी जांच किस स्तर पर हुई थी. अगर एक ही जमीन से जुड़ी कई पॉलिसियां सिस्टम में मौजूद थीं तो क्या उन्हें एक-दूसरे से मिलाया गया था?



किस आधार पर कुछ पॉलिसियां रिजेक्ट हुईं?

जो पॉलिसियां ऑटो-अप्रूव हुईं, उनमें जमीन का रिकॉर्ड किस तरह जांचा गया? और सबसे अहम—क्लेम जारी होने से पहले कौन-कौन से रिकॉर्ड देखे गए? इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही यह साफ होगा कि मामला सिर्फ सिस्टम की कमी का था या किसी ने जानबूझकर इसका फायदा उठाया.



एक ही जमीन पर कई बीमा कैसे हो सकते हैं?

किसी भी फसल बीमा मामले में जमीन की पहचान सबसे अहम चीजों में से एक है. किसान की जमीन का खसरा नंबर और रकबा रिकॉर्ड से जुड़ा होता है.



साधारण तौर पर समझें तो अगर किसी किसान के पास 10 हेक्टेयर जमीन है और उसने उस पर मूंगफली बोई है, तो बीमा में उसी जमीन और फसल की जानकारी दर्ज होगी. अब अगर उसी जमीन के लिए दूसरी पॉलिसी बनाई जाती है तो रिकॉर्ड में यह बात सामने आनी चाहिए कि पहले से इसी जमीन का बीमा हो चुका है.



यही वजह है कि सूरतगढ़ का मामला महत्वपूर्ण है.

यहां सवाल सिर्फ यह नहीं है कि किसी ने दोबारा बीमा क्यों कराया. असली सवाल है कि एक ही जमीन से जुड़ी कई पॉलिसियां सिस्टम से निकलकर क्लेम तक कैसे पहुंचीं.



फसल बीमा में क्लेम मिलने की प्रक्रिया भी समझिए

किसान द्वारा बीमा कराने के बाद अगर फसल को बीमा योजना में शामिल नुकसान होता है तो नुकसान का आकलन तय प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है. इसके बाद पात्र किसान को योजना के नियमों के मुताबिक क्लेम मिल सकता है. इस पूरी प्रक्रिया में किसान की जमीन, फसल, बीमा पॉलिसी और नुकसान से जुड़े आंकड़ों का महत्व होता है. यही कारण है कि अगर बीमा पॉलिसी बनाते समय जमीन का रिकॉर्ड ही गलत या दोहराया गया हो तो आगे की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा हो सकता है. सूरतगढ़ मामले में अब जांच इसी पूरी कड़ी को जोड़कर देखने की कोशिश करेगी—पॉलिसी किसने बनाई, जानकारी किसने डाली, जमीन का रिकॉर्ड कैसे इस्तेमाल हुआ, पॉलिसी किस तरह मंजूर हुई और क्लेम किस आधार पर जारी हुआ.



अब राजस्थान के दूसरे जिलों पर भी नजर

सूरतगढ़ का मामला सामने आने के बाद कृषि विभाग की नजर सिर्फ श्रीगंगानगर तक सीमित नहीं है. अब दूसरे जिलों में भी यह देखा जा रहा है कि कहीं एक ही जमीन पर अलग-अलग लोगों के नाम से कई पॉलिसियां तो नहीं बनीं.



जांच में खास तौर पर इन चीजों का मिलान किया जा सकता है

एक ही खसरा नंबर पर कितनी पॉलिसियां बनीं?

जमीन का असली रकबा कितना है?

बीमा में कितना क्षेत्र दिखाया गया?

फसल कौन सी दिखाई गई?

जमीन मालिक कौन है?

बटाईदार या पट्टेदार कौन है?

कितने लोगों के नाम से बीमा हुआ?

किस पॉलिसी पर क्लेम मिला?

किस पॉलिसी को रिजेक्ट किया गया?

किस पॉलिसी को ऑटो-अप्रूव किया गया?

आवेदन किस CSC/e-मित्र केंद्र से हुआ?



यानी अब सिर्फ एक किसान की पॉलिसी देखने के बजाय एक ही जमीन से जुड़ी सभी पॉलिसियों को साथ रखकर देखने पर जोर है.



टोंक और जयपुर के मामलों से भी जुड़ रहा मामला

कृषि विभाग की जांच का दायरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में टोंक के मालपुरा और जयपुर के शाहपुरा में भी फर्जी फसल बीमा से जुड़े मामलों में FIR के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है. इससे संकेत मिलता है कि विभाग अब ऐसे मामलों को अलग-अलग घटना मानकर नहीं देख रहा, बल्कि बीमा योजना में गड़बड़ी की संभावनाओं पर व्यापक नजर रखी जा रही है. अगर एक जिले में जमीन के रिकॉर्ड और बीमा पॉलिसी का मिलान करके गड़बड़ी पकड़ी जा सकती है तो यही तरीका दूसरे जिलों में भी अपनाया जा सकता है.



कृषि मंत्री और आयुक्त ने भी साफ किया रुख

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल के अनुसार संबंधित किसानों, CSC/e-मित्र संचालकों और मामले में संलिप्त पाए जाने वाले अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. वहीं कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि फर्जी पॉलिसी बनाने, गलत तरीके से क्लेम लेने और इस काम में सहयोग करने वाले CSC/e-मित्र संचालकों, किसानों, दलालों, बीमा कंपनी के कर्मचारियों और दूसरे संबंधित लोगों की भूमिका की जांच की जाएगी. दोषी पाए जाने वालों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

इसका मतलब साफ है कि जांच का दायरा सिर्फ उस किसान तक नहीं रहेगा जिसके खाते में क्लेम की रकम पहुंची है. जिस स्तर पर भी गड़बड़ी में मदद या लापरवाही सामने आएगी, वहां कार्रवाई की संभावना है.

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल

डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, कृषि मंत्री

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फर्जी पॉलिसी बनाने, गलत तरीके से क्लेम लेने और इस पूरे नेटवर्क में सहयोग करने वाले सीएससी (ई-मित्र) संचालकों, संबंधित किसानों, सक्रिय दलालों, बीमा कंपनी के कर्मचारियों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर दोषियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.सरकारी सहायता का दुरुपयोग रोकने के लिए ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरती जाएगी. - डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, कृषि मंत्री

डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, कृषि मंत्री

अब सबसे बड़ा सवाल...यह खेल कितनी दूर तक फैला है?

सूरतगढ़ की 10.37 हेक्टेयर जमीन का मामला सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल एक जमीन तक सीमित मामला है या फिर ऐसी और जमीनें भी हैं जहां एक ही रिकॉर्ड के आधार पर कई बीमा पॉलिसियां बनाई गईं.



अगर दूसरे जिलों में भी ऐसे मामले मिलते हैं तो कृषि विभाग के सामने चुनौती और बड़ी होगी.

क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मकसद प्राकृतिक आपदा से परेशान किसान को आर्थिक मदद देना है. अगर इसी योजना में फर्जी पॉलिसी बनाकर सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल होता है तो इसका सीधा नुकसान उन किसानों को पड़ सकता है जिन्हें वास्तव में फसल खराब होने के बाद मदद की जरूरत होती है. फिलहाल सूरतगढ़ मामले में जांच जारी है. 31 लाख 15 हजार 514 रुपये के क्लेम, एक ही खसरा नंबर पर कई पॉलिसियों और ऑटो-अप्रूवल की पूरी प्रक्रिया की जांच से आगे कई और बातें साफ हो सकती हैं.



सबसे अहम बात यह होगी कि जांच में यह पता चले कि इतनी सारी पॉलिसियां एक ही जमीन के नाम पर कैसे बनीं, उन्हें किस स्तर पर मंजूरी मिली और क्लेम जारी होने से पहले रिकॉर्ड की जांच क्यों नहीं हो सकी. अगर इन सवालों के जवाब मिलते हैं तो यह मामला सिर्फ एक जमीन पर फर्जी बीमा का नहीं रहेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि फसल बीमा योजना के सिस्टम में कहां कमी थी और उसे आगे कैसे रोका जा सकता है. फिलहाल कृषि विभाग ने संबंधित किसानों, CSC/e-मित्र संचालकों और अन्य संभावित लोगों की भूमिका जांचने के निर्देश दिए हैं. जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि इस पूरे मामले में कौन दोषी है और सरकारी रकम की वसूली किससे होगी.

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