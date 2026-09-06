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Explainer: राजस्थान बनाम राजस्थान! पंजाब की राजनीति में अब जयपुर के इन दो दिग्गजों की होगी असली परीक्षा!

Rajasthan Politics Explainer: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजस्थान कनेक्शन चर्चा में है. कांग्रेस ने सचिन पायलट को पंजाब प्रभारी बनाया है, वहीं, बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया हैं. ऐसे में दोनों नेताओं की रणनीति और संगठन को मजबूत करने की क्षमता पर नजर रहेगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 06, 2026, 02:13 PM IST | Updated:Sep 06, 2026, 02:13 PM IST
Explainer: राजस्थान बनाम राजस्थान! पंजाब की राजनीति में अब जयपुर के इन दो दिग्गजों की होगी असली परीक्षा!
Image Credit: Rajasthan Politics Explainer

Rajasthan Politics Explainer: पंजाब की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान कनेक्शन चर्चा में आ गया है. इसकी वजह यह है कि राज्य की चुनावी रणनीति को धार देने की जिम्मेदारी कांग्रेस और बीजेपी ने राजस्थान के दो बड़े नेताओं को सौंपी है. कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को पंजाब कांग्रेस का नया मुख्य प्रभारी बनाया है. वहीं, बीजेपी की ओर से राजस्थान के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहले से पंजाब के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

ऐसे में आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में दोनों दलों की रणनीति पर तो नजर रहेगी ही, साथ ही सचिन पायलट और सतीश पूनिया के राजनीतिक कौशल की भी परीक्षा मानी जा रही है.

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कांग्रेस ने सचिन पायलट को क्यों दी पंजाब की जिम्मेदारी?
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने राष्ट्रीय संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए सचिन पायलट को पंजाब कांग्रेस का मुख्य प्रभारी नियुक्त किया है. उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगह ली है. पंजाब में फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. ऐसे समय में पायलट को जिम्मेदारी देना कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पार्टी की कोशिश आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाकर पंजाब में दोबारा सरकार बनाने की है. इसके लिए कांग्रेस को संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की जरूरत है. पायलट को इसी चुनौती को संभालने वाले नेता के तौर पर आगे किया गया है.

Rajasthan Politics Explainer

पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी बड़ी चुनौती
पंजाब कांग्रेस लंबे समय से अंदरूनी खींचतान से जूझती रही है. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से जुड़े अलग-अलग राजनीतिक गुटों के बीच मतभेद चर्चा में रहे हैं. पूर्व प्रभारी भूपेश बघेल पर एक तरफ झुकाव रखने के आरोप भी लगाए जाते रहे. ऐसे माहौल में कांग्रेस नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनाव से पहले पार्टी के विभिन्न धड़ों को एकजुट करना है. सचिन पायलट को संगठन में संकट की स्थिति संभालने और कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने वाले नेता के तौर पर देखा जाता है. यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व ने पंजाब जैसे महत्वपूर्ण चुनावी राज्य में उन्हें जिम्मेदारी दी है.

'राजस्थान बनाम राजस्थान' क्यों है मुकाबला?
पंजाब चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी की राज्य स्तरीय चुनावी रणनीति में राजस्थान के दो प्रमुख नेताओं की भूमिका होगी. बीजेपी ने पहले ही राजस्थान के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया हुआ है. अब कांग्रेस ने सचिन पायलट को पंजाब का मुख्य प्रभारी नियुक्त कर दिया है.

इस तरह 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों की रणनीतिक जिम्मेदारी राजस्थान के नेताओं के हाथों में दिखाई दे रही है. एक तरफ सतीश पूनिया बीजेपी के संगठन और चुनावी आधार को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी ओर सचिन पायलट कांग्रेस के भीतर तालमेल बढ़ाने और पार्टी को चुनाव के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी संभालेंगे. इसी कारण पंजाब का आगामी चुनाव राजस्थान की राजनीति से जुड़े दो बड़े चेहरों की रणनीतिक क्षमता की परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है.

राजस्थान से केरल तक पायलट का राजनीतिक अनुभव
सचिन पायलट को कांग्रेस में संगठनात्मक चुनौतियों से निपटने वाले नेताओं में गिना जाता है. राजस्थान में उनके कार्यकाल को पार्टी के पुनर्गठन से जोड़कर देखा जाता है. 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी. इसके बाद 2014 में सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने करीब पांच साल तक संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पार्टी को सक्रिय करने पर जोर दिया. इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई.

2026 के केरल विधानसभा चुनाव के दौरान भी पायलट को सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई थी. वहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF ने ऐतिहासिक जीत हासिल की. दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद पायलट को वहां का प्रभारी बनाया गया था. उनकी भूमिका मुख्य रूप से संगठन और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने से जुड़ी रही. अब छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सुखदेव भगत को दी गई है.

पंजाब में पायलट के सामने क्या चुनौतियां हैं?
पंजाब की जिम्मेदारी मिलने के बाद पायलट के सामने कई चुनौतियां होंगी. सबसे अहम चुनौती पार्टी के भीतर मौजूद मतभेदों को कम करना और अलग-अलग नेताओं को एक साझा चुनावी मंच पर लाना होगी. राजा वड़िंग और प्रताप सिंह बाजवा जैसे पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पायलट की नियुक्ति का स्वागत किया है. युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भी पायलट की लोकप्रियता का उल्लेख किया जाता है. अब उनकी कोशिश होगी कि इस समर्थन को संगठनात्मक मजबूती में बदला जाए. इसके साथ ही पार्टी के विभिन्न गुटों के बीच बेहतर समन्वय बनाना भी जरूरी होगा.

क्या पंजाब में बनेगा राजस्थान मॉडल?
सचिन पायलट के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह राजस्थान और केरल में मिले राजनीतिक अनुभव को पंजाब में दोहरा पाएंगे. वहीं बीजेपी के पंजाब प्रभारी सतीश पूनिया के सामने भी पार्टी संगठन को मजबूत करने और चुनावी जमीन तैयार करने की चुनौती होगी.

इस लिहाज से 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव केवल कांग्रेस बनाम बीजेपी या आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला नहीं होगा. इस चुनाव में राजस्थान के दो दिग्गज नेताओं की रणनीतिक क्षमता भी सुर्खियों में रहेगी. अब देखना होगा कि पंजाब की सियासी जमीन पर सचिन पायलट और सतीश पूनिया में से किसकी रणनीति अपनी पार्टी के लिए ज्यादा प्रभावी साबित होती है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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