/Explainer: फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी तो फंसेंगे! राजस्थान में 698 सिम पर कार्रवाई, जानिए साइबर पुलिस का पूरा प्लान

Jaipur News: सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन इसके साथ साइबर उत्पीड़न के मामले भी तेजी से बढ़े हैं. खासकर महिलाओं और बालिकाओं को फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देना, बार-बार फोन कर मानसिक रूप से परेशान करना और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करना अब गंभीर अपराध की श्रेणी में देखा जा रहा है.

राजस्थान साइबर क्राइम पुलिस ने ऐसे मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए अब तक 698 मोबाइल सिम बंद करवाई हैं. गंभीर मामलों में स्थानीय थाना पुलिस के माध्यम से FIR दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है.

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राजस्थान में R4C (Rajasthan Cyber Crime Control Centre) के गठन के बाद साइबर अपराधों की निगरानी, एनालिसिस और कार्रवाई की प्रक्रिया पहले से अधिक संगठित हुई है. यह एक्सप्लेनर बताता है कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस कैसे काम करती है, किन मामलों में सिम ब्लॉक होती है और पीड़ित महिलाओं को क्या करना चाहिए.

आखिर मामला क्या है?

राजस्थान स्टेट साइबर क्राइम के पास महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी 5100 शिकायतें दर्ज हुई हैं. इनमें मुख्य रूप से तीन तरह की शिकायतें शामिल हैं-

फोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी देना.

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी या बदनाम करने की कोशिश.

लगातार फोन या मैसेज कर मानसिक उत्पीड़न करना.

इन शिकायतों में अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक प्राप्त मामले और वर्ष 2026 में अब तक मिली शिकायतें शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, 2026 में प्राप्त सभी मामलों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 2025 की शिकायतों पर कार्रवाई अभी जारी है.

इसका मतलब यह है कि साइबर पुलिस केवल नई शिकायतों पर ही नहीं, बल्कि पुराने मामलों की भी समीक्षा कर रही है.

सोशल मीडिया हरैसमेंट क्यों बन रहा है बड़ा खतरा?

आज लगभग हर आयु वर्ग के लोग व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. इसी डिजिटल पहुंच का फायदा उठाकर कुछ लोग महिलाओं और बालिकाओं को डराने का प्रयास करते हैं.

हरैसमेंट के सामान्य तरीके हैं-

निजी फोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी.

फर्जी अकाउंट बनाकर बदनाम करना.

बार-बार कॉल और मैसेज कर दबाव बनाना.

सार्वजनिक रूप से अपमानजनक टिप्पणियां करना.

ऐसे मामलों का असर केवल ऑनलाइन नहीं रहता. लगातार धमकी और उत्पीड़न कई पीड़ितों को मानसिक तनाव, भय और डिप्रेशन जैसी गंभीर स्थिति तक पहुंचा सकता है. इसी वजह से राजस्थान साइबर पुलिस ने इन्हें प्राथमिकता वाले अपराधों में शामिल किया है.

R4C क्या है और इसकी भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?

R4C यानी Rajasthan Cyber Crime Control Centre राज्य स्तर पर साइबर अपराधों के एनालिसिस और समन्वित कार्रवाई के लिए बनाया गया तंत्र है. इसका उद्देश्य अलग-अलग जिलों से आने वाली शिकायतों को जोड़कर अपराध के पैटर्न की पहचान करना है.

उदाहरण के तौर पर यदि एक ही मोबाइल नंबर या एक ही आरोपी कई जिलों में अलग-अलग महिलाओं को परेशान कर रहा हो, तो R4C डेटा एनालिसिस के माध्यम से इन मामलों को आपस में जोड़ सकता है. इससे कार्रवाई अधिक प्रभावी बनती है और संगठित साइबर अपराधियों तक पहुंचना आसान होता है.

साइबर क्राइम पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के अनुसार, एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह के निर्देशन में उन साइबर अपराधों पर विशेष फोकस किया जा रहा है जिनका सीधा असर आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं पर पड़ता है.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस कैसे करती है कार्रवाई?

बहुत से लोगों को लगता है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद लंबी प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन महिलाओं से जुड़े साइबर हरैसमेंट मामलों में पुलिस ने साफ कार्यप्रणाली तय की है.

कार्रवाई का पूरा क्रम

शिकायत प्राप्त होती है - हेल्पलाइन या अन्य माध्यम से.

मोबाइल नंबर की पहचान - जिस नंबर से धमकी या हरैसमेंट हुई.

प्रथम दृष्टया जांच - आरोपों और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों का सत्यापन.

सिम बंद कराने की प्रक्रिया - शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित मोबाइल सिम ब्लॉक करवाई जाती है.

गंभीर मामलों में FIR - स्थानीय थाना पुलिस के माध्यम से कानूनी कार्रवाई शुरू होती है.

यानी सिम बंद करना केवल तकनीकी कार्रवाई नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर यह आपराधिक मुकदमे की शुरुआत भी बन सकता है.

698 सिम बंद होने का मतलब क्या है?

राजस्थान साइबर पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं को परेशान करने वाले मामलों में अब तक 698 मोबाइल सिम बंद करवाई हैं. इसका सीधा अर्थ यह है कि जिन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल धमकी देने, फोटो-वीडियो वायरल करने या लगातार मानसिक उत्पीड़न के लिए किया जा रहा था, उनकी पहचान कर जांच के बाद उन्हें निष्क्रिय कराया गया. पुलिस यह भी साफ करती है कि हर शिकायत में स्वतः सिम बंद नहीं होती. पहले आरोपों का सत्यापन किया जाता है और शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर ही कार्रवाई की जाती है.

किन मामलों में FIR तक पहुंचती है बात?

सभी मामलों की गंभीरता समान नहीं होती. साइबर पुलिस ने शिकायतों को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है.

विशेष रूप से वे मामले ज्यादा गंभीर माने जाते हैं-

जहां महिला या बालिका कई वर्षों से लगातार परेशान की जा रही हो.

जहां धमकी व्यवस्थित और बार-बार दी गई हो.

जहां ब्लैकमेल या वायरल करने की आशंका हो.

ऐसे मामलों में जिला साइबर टीम और स्थानीय थाना पुलिस मिलकर सत्यापन करती है. आरोप सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है यानी कई वर्ष पुरानी शिकायतें भी अब जांच के दायरे में लाई जा रही हैं.

जिला स्तर से लेकर स्टेट स्तर तक कैसे जुड़ा है सिस्टम?

राजस्थान में साइबर अपराधों की जांच केवल जयपुर स्थित स्टेट साइबर क्राइम कार्यालय तक सीमित नहीं है. अब जिलों में भी साइबर क्राइम की विशेष टीमें सक्रिय हैं.

पूरी व्यवस्था तीन स्तरों पर काम करती है-

स्तर

जिम्मेदारी

जिला साइबर टीम

प्रारंभिक जांच और स्थानीय सत्यापन

स्थानीय थाना पुलिस

गंभीर मामलों में FIR और कानूनी कार्रवाई

स्टेट साइबर क्राइम / R4C

डेटा एनालिसिस, पैटर्न पहचान और राज्य स्तरीय समन्वय

इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अलग-अलग जिलों में दर्ज शिकायतों के बीच संबंध खोजे जा सकते हैं. यदि एक ही आरोपी कई पीड़ितों को निशाना बना रहा है, तो उसकी पहचान जल्दी संभव हो जाती है.

अगर कोई सोशल मीडिया पर परेशान करे तो क्या करें?

साइबर पुलिस का संदेश साफ है-डरें नहीं और चुप न रहें.

यदि कोई व्यक्ति-

फोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी दे,

लगातार फोन या व्हाट्सऐप मैसेज कर परेशान करे,

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करे,

तो तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए.

राजस्थान साइबर पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं से अपील की है कि ऐसे मामलों में साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें. समय पर शिकायत करने से डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रहते हैं और कार्रवाई की संभावना मजबूत होती है.

सबसे खास बात

डिजिटल दुनिया में उत्पीड़न को अब “सिर्फ ऑनलाइन मजाक” मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा रहा. राजस्थान में R4C के गठन के बाद साइबर पुलिस डेटा एनालिसिस, सिम ब्लॉकिंग और कानूनी कार्रवाई-तीनों स्तरों पर काम कर रही है. 698 सिम बंद होना इस बात का संकेत है कि सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं और बालिकाओं को धमकाने वालों पर निगरानी अब कहीं अधिक सख्त हो चुकी है.

यदि कोई भी महिला या बालिका साइबर हरैसमेंट का शिकार होती है, तो पहला कदम चुप रहना नहीं, बल्कि शिकायत करना है. 1930 पर की गई एक शिकायत आरोपी तक पहुंचने और आगे होने वाले उत्पीड़न को रोकने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है.