Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Explainer: फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी तो फंसेंगे! राजस्थान में 698 सिम पर कार्रवाई, जानिए साइबर पुलिस का पूरा प्लान

Explainer: फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी तो फंसेंगे! राजस्थान में 698 सिम पर कार्रवाई, जानिए साइबर पुलिस का पूरा प्लान

Jaipur News: राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं को सोशल मीडिया पर परेशान करने वालों पर साइबर पुलिस ने शिकंजा कसा है. 698 सिम बंद करवाई गई हैं. गंभीर मामलों में FIR भी दर्ज हो रही है. जानिए R4C कैसे करता है कार्रवाई और 1930 पर शिकायत कैसे करें.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 30, 2026, 07:43 AM IST | Updated:Aug 30, 2026, 07:43 AM IST
Explainer: फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी तो फंसेंगे! राजस्थान में 698 सिम पर कार्रवाई, जानिए साइबर पुलिस का पूरा प्लान
Image Credit: राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सजग साइबर पुलिस.

Jaipur News: सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन इसके साथ साइबर उत्पीड़न के मामले भी तेजी से बढ़े हैं. खासकर महिलाओं और बालिकाओं को फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देना, बार-बार फोन कर मानसिक रूप से परेशान करना और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करना अब गंभीर अपराध की श्रेणी में देखा जा रहा है.

राजस्थान साइबर क्राइम पुलिस ने ऐसे मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए अब तक 698 मोबाइल सिम बंद करवाई हैं. गंभीर मामलों में स्थानीय थाना पुलिस के माध्यम से FIR दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान में R4C (Rajasthan Cyber Crime Control Centre) के गठन के बाद साइबर अपराधों की निगरानी, एनालिसिस और कार्रवाई की प्रक्रिया पहले से अधिक संगठित हुई है. यह एक्सप्लेनर बताता है कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस कैसे काम करती है, किन मामलों में सिम ब्लॉक होती है और पीड़ित महिलाओं को क्या करना चाहिए.

आखिर मामला क्या है?

राजस्थान स्टेट साइबर क्राइम के पास महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी 5100 शिकायतें दर्ज हुई हैं. इनमें मुख्य रूप से तीन तरह की शिकायतें शामिल हैं-

फोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी देना.

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी या बदनाम करने की कोशिश.

लगातार फोन या मैसेज कर मानसिक उत्पीड़न करना.

इन शिकायतों में अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक प्राप्त मामले और वर्ष 2026 में अब तक मिली शिकायतें शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, 2026 में प्राप्त सभी मामलों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 2025 की शिकायतों पर कार्रवाई अभी जारी है.

इसका मतलब यह है कि साइबर पुलिस केवल नई शिकायतों पर ही नहीं, बल्कि पुराने मामलों की भी समीक्षा कर रही है.

सोशल मीडिया हरैसमेंट क्यों बन रहा है बड़ा खतरा?

आज लगभग हर आयु वर्ग के लोग व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. इसी डिजिटल पहुंच का फायदा उठाकर कुछ लोग महिलाओं और बालिकाओं को डराने का प्रयास करते हैं.

हरैसमेंट के सामान्य तरीके हैं-

निजी फोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी.

फर्जी अकाउंट बनाकर बदनाम करना.

बार-बार कॉल और मैसेज कर दबाव बनाना.

सार्वजनिक रूप से अपमानजनक टिप्पणियां करना.

ऐसे मामलों का असर केवल ऑनलाइन नहीं रहता. लगातार धमकी और उत्पीड़न कई पीड़ितों को मानसिक तनाव, भय और डिप्रेशन जैसी गंभीर स्थिति तक पहुंचा सकता है. इसी वजह से राजस्थान साइबर पुलिस ने इन्हें प्राथमिकता वाले अपराधों में शामिल किया है.

R4C क्या है और इसकी भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?

R4C यानी Rajasthan Cyber Crime Control Centre राज्य स्तर पर साइबर अपराधों के एनालिसिस और समन्वित कार्रवाई के लिए बनाया गया तंत्र है. इसका उद्देश्य अलग-अलग जिलों से आने वाली शिकायतों को जोड़कर अपराध के पैटर्न की पहचान करना है.

उदाहरण के तौर पर यदि एक ही मोबाइल नंबर या एक ही आरोपी कई जिलों में अलग-अलग महिलाओं को परेशान कर रहा हो, तो R4C डेटा एनालिसिस के माध्यम से इन मामलों को आपस में जोड़ सकता है. इससे कार्रवाई अधिक प्रभावी बनती है और संगठित साइबर अपराधियों तक पहुंचना आसान होता है.

साइबर क्राइम पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के अनुसार, एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह के निर्देशन में उन साइबर अपराधों पर विशेष फोकस किया जा रहा है जिनका सीधा असर आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं पर पड़ता है.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस कैसे करती है कार्रवाई?

बहुत से लोगों को लगता है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद लंबी प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन महिलाओं से जुड़े साइबर हरैसमेंट मामलों में पुलिस ने साफ कार्यप्रणाली तय की है.

कार्रवाई का पूरा क्रम

शिकायत प्राप्त होती है - हेल्पलाइन या अन्य माध्यम से.

मोबाइल नंबर की पहचान - जिस नंबर से धमकी या हरैसमेंट हुई.

प्रथम दृष्टया जांच - आरोपों और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों का सत्यापन.

सिम बंद कराने की प्रक्रिया - शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित मोबाइल सिम ब्लॉक करवाई जाती है.

गंभीर मामलों में FIR - स्थानीय थाना पुलिस के माध्यम से कानूनी कार्रवाई शुरू होती है.

यानी सिम बंद करना केवल तकनीकी कार्रवाई नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर यह आपराधिक मुकदमे की शुरुआत भी बन सकता है.

698 सिम बंद होने का मतलब क्या है?

राजस्थान साइबर पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं को परेशान करने वाले मामलों में अब तक 698 मोबाइल सिम बंद करवाई हैं. इसका सीधा अर्थ यह है कि जिन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल धमकी देने, फोटो-वीडियो वायरल करने या लगातार मानसिक उत्पीड़न के लिए किया जा रहा था, उनकी पहचान कर जांच के बाद उन्हें निष्क्रिय कराया गया. पुलिस यह भी साफ करती है कि हर शिकायत में स्वतः सिम बंद नहीं होती. पहले आरोपों का सत्यापन किया जाता है और शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर ही कार्रवाई की जाती है.

किन मामलों में FIR तक पहुंचती है बात?

सभी मामलों की गंभीरता समान नहीं होती. साइबर पुलिस ने शिकायतों को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है.

विशेष रूप से वे मामले ज्यादा गंभीर माने जाते हैं-

जहां महिला या बालिका कई वर्षों से लगातार परेशान की जा रही हो.

जहां धमकी व्यवस्थित और बार-बार दी गई हो.

जहां ब्लैकमेल या वायरल करने की आशंका हो.

ऐसे मामलों में जिला साइबर टीम और स्थानीय थाना पुलिस मिलकर सत्यापन करती है. आरोप सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है यानी कई वर्ष पुरानी शिकायतें भी अब जांच के दायरे में लाई जा रही हैं.

जिला स्तर से लेकर स्टेट स्तर तक कैसे जुड़ा है सिस्टम?

राजस्थान में साइबर अपराधों की जांच केवल जयपुर स्थित स्टेट साइबर क्राइम कार्यालय तक सीमित नहीं है. अब जिलों में भी साइबर क्राइम की विशेष टीमें सक्रिय हैं.

पूरी व्यवस्था तीन स्तरों पर काम करती है-

स्तर

जिम्मेदारी

जिला साइबर टीम

प्रारंभिक जांच और स्थानीय सत्यापन

स्थानीय थाना पुलिस

गंभीर मामलों में FIR और कानूनी कार्रवाई

स्टेट साइबर क्राइम / R4C

डेटा एनालिसिस, पैटर्न पहचान और राज्य स्तरीय समन्वय
इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अलग-अलग जिलों में दर्ज शिकायतों के बीच संबंध खोजे जा सकते हैं. यदि एक ही आरोपी कई पीड़ितों को निशाना बना रहा है, तो उसकी पहचान जल्दी संभव हो जाती है.

अगर कोई सोशल मीडिया पर परेशान करे तो क्या करें?

साइबर पुलिस का संदेश साफ है-डरें नहीं और चुप न रहें.

यदि कोई व्यक्ति-

फोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी दे,

लगातार फोन या व्हाट्सऐप मैसेज कर परेशान करे,

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करे,

तो तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए.

राजस्थान साइबर पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं से अपील की है कि ऐसे मामलों में साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें. समय पर शिकायत करने से डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रहते हैं और कार्रवाई की संभावना मजबूत होती है.

सबसे खास बात

डिजिटल दुनिया में उत्पीड़न को अब “सिर्फ ऑनलाइन मजाक” मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा रहा. राजस्थान में R4C के गठन के बाद साइबर पुलिस डेटा एनालिसिस, सिम ब्लॉकिंग और कानूनी कार्रवाई-तीनों स्तरों पर काम कर रही है. 698 सिम बंद होना इस बात का संकेत है कि सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं और बालिकाओं को धमकाने वालों पर निगरानी अब कहीं अधिक सख्त हो चुकी है.

यदि कोई भी महिला या बालिका साइबर हरैसमेंट का शिकार होती है, तो पहला कदम चुप रहना नहीं, बल्कि शिकायत करना है. 1930 पर की गई एक शिकायत आरोपी तक पहुंचने और आगे होने वाले उत्पीड़न को रोकने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

जयपुर में महिला से छेड़छाड़ कर MP भागकर किया था सरेंडर, प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया राजधानी, शरण देने वाले दो हिमायती भी धरे

नहाते वक्त पहले बनाया Video फिर जबरन संबंध बनाने का डाला दबाव, जानें पूरा मामला

Jaipur News: राजस्थान में नहीं थम रहा अपराध! युवती का अपहरण कर किया सामूहिक दुष्कर्म

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Explainer: फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी तो फंसेंगे! राजस्थान में 698 सिम पर कार्रवाई, जानिए साइबर पुलिस का पूरा प्लान
2
3
4
5