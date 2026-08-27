/Explainer: राजस्थान में 4 साल बाद फिर लंपी का खतरा, भरतपुर-डीग में 969 गौवंश संक्रमित, जानिए कितना बड़ा है संकट

Rajasthan Lumpy Skin Disease: राजस्थान में करीब चार साल के अंतराल के बाद एक बार फिर लंपी स्किन डिजीज का खतरा सामने आया है. प्रदेश के पूर्वी प्रवेश द्वार माने जाने वाले भरतपुर और डीग जिलों में गौवंश में इस बीमारी की पुष्टि हुई है. स्थिति सामने आने के बाद पशुपालन विभाग ने निगरानी, उपचार और टीकाकरण की गतिविधियां तेज कर दी हैं. विभाग पहले से ही संभावित खतरे को देखते हुए टीकाकरण अभियान चला रहा था, ऐसे में अधिकारियों का मानना है कि वैक्सीनेशन से बीमारी के फैलाव को रोकने में मदद मिली है.

भरतपुर और डीग में क्या है मौजूदा स्थिति

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उपलब्ध जानकारी के अनुसार डीग जिले में अब तक 609 गौवंश में लंपी स्किन डिजीज सामने आई है. इनमें से 140 पशु उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं. डीग में बीमारी का पहला केस 15 अगस्त को रिपोर्ट हुआ था.

भरतपुर जिले में अब तक 360 बीमार गौवंश सामने आए हैं. इनमें से 111 पशु उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं. इस तरह दोनों जिलों में अब तक कुल 969 गौवंश में बीमारी की पुष्टि हुई है.

राहत की बात यह है कि अभी तक राज्य में लंपी स्किन डिजीज से एक भी पशु की मौत रिपोर्ट नहीं हुई है. पशुपालन विभाग प्रभावित पशुओं का उपचार कर रहा है और बीमारी के आगे फैलाव को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है.

लंपी स्किन डिजीज को लेकर फिर क्यों बढ़ी चिंता

लंपी स्किन डिजीज राजस्थान के पशुपालकों के लिए पहले भी गंभीर चुनौती बन चुकी है. वर्ष 2022 में इस बीमारी के कारण राज्य में करीब 74 हजार गायों की मौत हुई थी. यही वजह है कि इस बार शुरुआती मामलों की पुष्टि के साथ ही पशुपालन विभाग ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं.

लंपी स्किन डिजीज के मामलों को रोकने में समय पर पहचान, संक्रमित पशुओं का उपचार और टीकाकरण महत्वपूर्ण माना जा रहा है. विभाग की ओर से पहले से चलाया जा रहा वैक्सीनेशन अभियान इसी तैयारी का हिस्सा है.

यूपी और एमपी से पशुओं की आवाजाही बनी चिंता

पशुपालन विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पिछले समय में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी लंपी स्किन डिजीज के मामले सामने आए हैं. भरतपुर और डीग उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे जिले हैं. इन इलाकों में पशुपालकों द्वारा उत्तर प्रदेश से गौवंश की खरीद-फरोख्त भी की जाती है.

ऐसे में दूसरे राज्यों से पशुओं की आवाजाही को बीमारी के राजस्थान में प्रवेश की संभावित वजह के तौर पर देखा जा रहा है. उपलब्ध जानकारी में इसे संभावित कारण बताया गया है, निश्चित कारण के तौर पर नहीं.

सीमावर्ती जिलों में पशुओं का आवागमन अधिक होने के कारण संक्रमण की निगरानी और पशुओं के स्वास्थ्य की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है. इसी को देखते हुए विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं.

जून से चल रहा था 1.11 करोड़ गौवंश का टीकाकरण

लंपी स्किन डिजीज की आशंका को देखते हुए पशुपालन विभाग ने जून महीने में ही टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया था. इस अभियान के तहत प्रदेश में 1 करोड़ 11 लाख से अधिक गौवंश को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था.

अब तक बड़ी संख्या में गौवंश का टीकाकरण किया जा चुका है. पशुपालन निदेशक डॉ. सुरेशचंद मीना के मुताबिक पहले से किया गया वैक्सीनेशन बीमारी के फैलाव को रोकने में मददगार रहा है. उन्होंने बताया कि बीमार पशुओं का उपचार किया जा रहा है.

डॉ. सुरेशचंद मीना ने मंगलवार को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों को प्रदेशभर में टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

8 सितंबर तक बढ़ाया गया टीकाकरण अभियान

राज्य में लंपी स्किन डिजीज के नए मामलों को देखते हुए टीकाकरण अभियान की अवधि भी बढ़ाई गई है. पशुपालन विभाग ने अभियान को 15 दिन के लिए आगे बढ़ाया है. पहले टीकाकरण अभियान की अंतिम तारीख 24 अगस्त निर्धारित थी. अब इसे बढ़ाकर 8 सितंबर 2026 कर दिया गया है. पशुपालन निदेशक ने अधिकारियों को प्रदेशभर में शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं.

विभाग का फोकस उन गौवंश तक वैक्सीन पहुंचाने पर भी है जो अभी तक टीकाकरण से वंचित हैं.

डीग में हजारों गौवंश अभी भी टीके से वंचित

डीग जिले में बीमारी के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं. यहां अब तक 53,291 गौवंश का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि 14,981 गौवंश अभी भी टीके से वंचित हैं.

इस स्थिति को देखते हुए बचे हुए गौवंश के टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. भरतपुर में भी जिन पशुओं को अभी तक टीका नहीं लगाया गया है, उनका वैक्सीनेशन जल्द पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है.

विभाग के सामने चुनौती केवल प्रभावित पशुओं के उपचार की नहीं है, बल्कि ऐसे गौवंश तक टीका पहुंचाने की भी है जो अभी संक्रमण की चपेट में नहीं आए हैं.

पशुपालन विभाग ने स्टाफ की छुट्टियां कीं निरस्त

बीमारी के संभावित विस्तार को देखते हुए पशुपालन विभाग ने अपनी तैयारियों को और सख्त किया है. विभागीय पशु चिकित्सकों, पशुधन निरीक्षकों और अन्य संबंधित स्टाफ के अवकाश भी निरस्त कर दिए गए हैं.

इसका उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी, बीमार पशुओं का उपचार और संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयासों को गति देना है. विभाग का प्रयास है कि बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी को शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सके.

पशुपालकों के लिए क्यों जरूरी है सतर्कता

लंपी स्किन डिजीज का इतिहास राजस्थान में गंभीर रहा है. वर्ष 2022 में बड़ी संख्या में गायों की मौत के बाद इस बीमारी को लेकर पशुपालकों में चिंता स्वाभाविक है. इस बार हालांकि स्थिति अलग है, क्योंकि राज्य में बीमारी की आशंका को देखते हुए पहले से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा था और अभी तक बीमारी से किसी पशु की मौत रिपोर्ट नहीं हुई है.

फिर भी टीकाकरण से बचे पशुओं और दूसरे राज्यों से गौवंश के आवागमन को लेकर विभाग सतर्क है. ऐसे में पशुपालकों के लिए अपने पशुओं के स्वास्थ्य पर नजर रखना और विभागीय स्तर पर जारी निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है.

फिलहाल विभाग की रणनीति क्या है

वर्तमान स्थिति में पशुपालन विभाग का मुख्य जोर तीन स्तरों पर है. पहला, जिन पशुओं में बीमारी सामने आई है उनका उपचार. दूसरा, शेष गौवंश का शत-प्रतिशत टीकाकरण. तीसरा, प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में बीमारी के फैलाव पर लगातार निगरानी.

भरतपुर और डीग में सामने आए मामलों के बाद विभाग ने जिस तेजी से तैयारियां बढ़ाई हैं, उससे साफ है कि इस बार बीमारी को शुरुआती स्तर पर नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. टीकाकरण अभियान को 8 सितंबर तक बढ़ाना और मैदानी स्टाफ की छुट्टियां निरस्त करना इसी रणनीति का हिस्सा है.

फिलहाल सबसे बड़ी राहत यह है कि दोनों जिलों में सामने आए मामलों के बावजूद राज्य में लंपी स्किन डिजीज से एक भी पशु की मौत रिपोर्ट नहीं हुई है. आने वाले दिनों में बीमारी का फैलाव किस स्तर तक नियंत्रित रहता है, इसमें टीकाकरण की गति, प्रभावित पशुओं का उपचार और पशुओं की आवाजाही पर निगरानी अहम भूमिका निभाएगी.