बजट 2026 में कैसे राजस्थान के लिए गेम चेंजर साबित होगी पीएम सूर्य घर योजना?

Rajasthan News: पीएम सूर्य घर योजना में सब्सिडी फंड बढ़ने की संभावना है. राजस्थान में 325 दिन धूप मिलने से रूफटॉप सोलर सस्ता पड़ेगा, बिजली बिल लगभग खत्म होगा और अतिरिक्त बिजली डिस्कॉम को बेचकर सालाना 15–18 हजार रुपये तक की कमाई संभव है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Jan 30, 2026, 08:35 PM IST | Updated: Jan 30, 2026, 08:35 PM IST

बजट 2026 में कैसे राजस्थान के लिए गेम चेंजर साबित होगी पीएम सूर्य घर योजना?

PM Surya Ghar Yojana: केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना आने वाले समय में आम लोगों के लिए बिजली और कमाई दोनों का बड़ा जरिया बन सकती है. संकेत हैं कि यूनियन बजट और उसके बाद आने वाले राजस्थान बजट में इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर के लिए सब्सिडी फंड बढ़ाया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो खासतौर पर राजस्थान के लिए इसके फायदे कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहां साल में करीब 365 में से 325 दिन तेज धूप रहती है.

पीएम सूर्य घर योजना का मकसद घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना है. सरकार इसके लिए सब्सिडी देती है, जिससे सोलर सिस्टम लगाने की शुरुआती लागत काफी कम हो जाती है. अभी बाजार में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम करीब 1.8 से 2 लाख रुपये तक पड़ता है, लेकिन सब्सिडी मिलने के बाद यह लागत 1 लाख रुपये के आसपास आ सकती है. यही वजह है कि बजट में सब्सिडी बढ़ने की चर्चा को लेकर लोगों में उत्सुकता है.

राजस्थान में इस योजना की उपयोगिता और भी ज्यादा है. यहां भरपूर धूप मिलने से सोलर पैनल पूरे साल अच्छी क्षमता से काम करते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम सालाना करीब 4,000 से 4,500 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है. इससे घर की बिजली जरूरतें काफी हद तक पूरी हो जाती हैं. इतना ही नहीं, जरूरत से ज्यादा बनी बिजली को डिस्कॉम को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल की जा सकती है.

औसतन देखा जाए तो रूफटॉप सोलर लगाने वाले परिवार सालाना 15,000 से 18,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं. इसके अलावा बिजली बिल लगभग शून्य के बराबर हो जाता है. कई मामलों में गर्मियों के महीनों में तो उपभोक्ताओं को बिल भरने की बजाय क्रेडिट मिलता है. यही कारण है कि इसे लोग 'फ्री बिजली' की तरह देख रहे हैं.

योजना का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित है. सोलर ऊर्जा से न तो प्रदूषण होता है और न ही कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है. इससे राज्य और देश दोनों को अपने रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी. सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ें, ताकि बिजली पर सब्सिडी का बोझ कम हो और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़े.

अगर आने वाले बजट में पीएम सूर्य घर योजना पर विशेष फोकस होता है और सब्सिडी फंड बढ़ता है, तो राजस्थान में रूफटॉप सोलर को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है. कम लागत, नियमित कमाई और बिजली बिल से राहत, ये तीनों कारण इस योजना को आम परिवारों के लिए बेहद आकर्षक बनाते हैं. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पीएम सूर्य घर योजना राजस्थान के घर-घर में रोशनी और आमदनी दोनों ला सकती है.

