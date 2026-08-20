/राजस्थान निकाय चुनाव 2026: क्या शहरों की सियासत में महिला-युवा वोटर बनेंगे गेमचेंजर? समझिए पूरा चुनावी गेम

Rajasthan Nikay Chunav 2026: राजस्थान के शहरों में अब चुनावी रण सज चुका है. 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में होने वाला चुनाव सिर्फ पार्षद चुनने की प्रक्रिया नहीं है. इसके जरिए तय होगा कि आने वाले समय में शहरों की सरकार की कमान किसके हाथ में होगी. इस पूरे चुनाव की सबसे बड़ी ताकत है 1 करोड़ 44 लाख 3 हजार 853 मतदाता, जो 9 और 11 सितंबर को ईवीएम का बटन दबाकर शहरों की सियासी तस्वीर तय करेंगे.

लेकिन इन आंकड़ों में दो वोट बैंक सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं. करीब 70 लाख महिला मतदाता और 18 से 35 साल की उम्र के करीब 58 लाख युवा वोटर. यही दो वर्ग इस बार चुनावी रणनीति के केंद्र में रहने वाले हैं. सवाल यह है कि इतने बड़े वोट बैंक का असर वार्डों की जीत-हार पर कैसे पड़ेगा? और जनता के पार्षद चुनने के बाद मेयर, सभापति और अध्यक्ष की कुर्सी तक सत्ता का खेल कैसे पहुंचेगा? आइए समझते हैं पूरा चुनावी गणित.

Add Zee News as a Preferred Source

309 निकाय और 10,245 वार्ड, कितना बड़ा है चुनावी मैदान?

राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है. मतदान दो चरणों में होगा. पहले चरण में 9 सितंबर को 5,550 वार्डों में मतदान कराया जाएगा. दूसरे चरण में 11 सितंबर को 4,695 वार्डों के मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. इसके बाद 14 सितंबर को मतगणना होगी और यह साफ हो जाएगा कि जनता ने किन उम्मीदवारों को पार्षद चुना है.

यहीं तक देखें तो यह सामान्य पार्षद चुनाव लगता है, लेकिन असली सियासी गणित इसके बाद शुरू होगा. क्योंकि पार्षदों के नतीजे आने के बाद इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शहरों के मेयर, सभापति और अध्यक्ष का फैसला होना है. यानी चुनाव की पहली सीढ़ी जनता के वोट से पार्षद तक जाती है और दूसरी सीढ़ी पार्षदों से शहर की सत्ता के मुखिया तक पहुंचती है.

1.44 करोड़ वोटर, शहरों की सत्ता का सबसे बड़ा आंकड़ा

इस चुनाव में कुल 1,44,03,853 मतदाता शामिल हैं. इनमें 73,98,415 पुरुष और 70,04,927 महिला मतदाता हैं. यहां सबसे महत्वपूर्ण बात महिला मतदाताओं की संख्या है. करीब 70 लाख महिला वोटर कुल मतदाताओं का लगभग आधा हिस्सा हैं. ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लिए महिला मतदाताओं को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा.

निकाय चुनाव की खास बात यह है कि यहां मुकाबला वार्ड स्तर पर होता है. कई जगह जीत और हार का अंतर बहुत कम वोटों का हो सकता है. इसलिए महिला मतदाताओं का रुझान चुनावी नतीजों पर असर डालने की स्थिति में है.

स्थानीय स्तर पर सड़क, पानी, सफाई, स्वास्थ्य, सुरक्षा और दूसरी शहरी सुविधाएं मतदाताओं के लिए अहम मुद्दे हो सकते हैं. ऐसे में उम्मीदवारों की चुनौती सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट मांगने की नहीं, बल्कि वार्ड की समस्याओं और लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ने की भी होगी.

58 लाख युवा वोटर, क्यों कहा जा रहा है गेमचेंजर?

इस चुनाव का दूसरा बड़ा आंकड़ा युवा मतदाताओं से जुड़ा है. 18 से 25 साल की उम्र के 21,30,043 मतदाता हैं. वहीं 26 से 35 साल की उम्र के 36,60,211 मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे. दोनों आयु वर्गों को मिलाकर 18 से 35 साल के करीब 58 लाख मतदाता बनते हैं.

यानी बड़ी संख्या में युवा वोटर इस बार शहरों की सियासी दिशा तय करने की क्षमता रखते हैं. खासकर शहरी क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा, ट्रैफिक, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता, खेल सुविधाएं और डिजिटल सेवाओं जैसे मुद्दे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

सभी युवा मतदाताओं की प्राथमिकताएं एक जैसी नहीं हो सकतीं, लेकिन उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि राजनीतिक दलों को इस वर्ग तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अलग रणनीति बनानी पड़ सकती है.

आयु वर्ग के हिसाब से मतदाताओं का गणित भी चुनाव की तस्वीर समझने में मदद करता है.

इस आंकड़े से साफ है कि युवा मतदाता चुनावी तस्वीर का बड़ा हिस्सा हैं. वार्ड स्तर पर उम्मीदवारों की पहुंच और स्थानीय मुद्दों पर उनकी पकड़ युवा मतदाताओं के बीच चुनावी समर्थन बनाने में महत्वपूर्ण हो सकती है.

महिला और युवा वोटर क्यों हैं इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर?

करीब 70 लाख महिला और लगभग 58 लाख युवा मतदाता. ये दोनों आंकड़े मिलकर निकाय चुनाव की रणनीति का बड़ा आधार बनते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि महिला या युवा मतदाता एक ही दिशा में वोट करेंगे. असली बात यह है कि इनकी संख्या इतनी बड़ी है कि हर राजनीतिक दल और उम्मीदवार इन तक पहुंचने की कोशिश करेगा.

निकाय चुनाव में राष्ट्रीय या बड़े राजनीतिक मुद्दों के साथ स्थानीय समस्याएं भी सीधे चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकती हैं. लोगों को अपने वार्ड में सड़क चाहिए, बेहतर सफाई चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए और दूसरी बुनियादी सुविधाओं में सुधार चाहिए.यहीं उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि और क्षेत्र में सक्रियता भी महत्वपूर्ण हो सकती है. इसलिए महिला और युवा मतदाता केवल संख्या नहीं हैं. वे उम्मीदवारों की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकते हैं.

14 सितंबर के बाद शुरू होगा सत्ता की कुर्सी का दूसरा खेल

निकाय चुनाव का सबसे दिलचस्प चरण 14 सितंबर की मतगणना के बाद सामने आएगा. जनता सीधे पार्षदों का चुनाव करेगी. इसके बाद 21 सितंबर को निर्वाचित पार्षदों के माध्यम से मेयर, सभापति और अध्यक्ष के पदों का फैसला होगा. यानी मतदाता जिस उम्मीदवार को पार्षद बनाएंगे, वही आगे शहर की सरकार के मुखिया के चुनाव में भूमिका निभाएगा. इसी वजह से 14 सितंबर को नतीजे आने के बाद राजनीतिक दलों की नजर सिर्फ जीतने वाली सीटों की संख्या पर नहीं होगी. पार्षदों का संख्या बल, राजनीतिक समीकरण और निर्दलीय पार्षदों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है.

अगर किसी निकाय में किसी एक दल को साफ बहुमत मिलता है तो सत्ता का रास्ता अपेक्षाकृत आसान हो सकता है. लेकिन जहां संख्या का अंतर कम होगा, वहां पार्षदों का समर्थन शहर की सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अहम बन सकता है. यही कारण है कि 14 सितंबर के बाद निकायों में सियासी गतिविधियां और बढ़ने की संभावना है.

पहले जनता चुनेगी पार्षद, फिर पार्षद तय करेंगे शहर का मुखिया

पूरे चुनावी सिस्टम को आसान भाषा में समझें तो इसकी प्रक्रिया दो चरणों में दिखती है. पहला चरण 9 और 11 सितंबर को जनता के मतदान का है. मतदाता अपने वार्ड से पार्षद चुनेंगे. दूसरा राजनीतिक चरण 14 सितंबर को नतीजे आने के बाद शुरू होगा. 21 सितंबर को निर्वाचित पार्षदों के जरिए मेयर, सभापति और अध्यक्ष का फैसला होगा. यही वजह है कि निकाय चुनाव में हर वार्ड का नतीजा महत्वपूर्ण है. किसी एक सीट की जीत या हार भी निकाय में पार्षदों के कुल संख्या बल को प्रभावित कर सकती है. इसलिए वार्ड की छोटी दिखने वाली लड़ाई आखिरकार शहर की सत्ता की बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाती है.

9 और 11 सितंबर को वोटिंग, 14 को फैसला, 21 को सत्ता का ताज

राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव का पूरा चुनावी कैलेंडर अब साफ है. 9 सितंबर को पहले चरण में 5,550 वार्डों में मतदान होगा. 11 सितंबर को दूसरे चरण में 4,695 वार्डों के मतदाता वोट डालेंगे. 14 सितंबर को मतगणना के साथ पार्षद चुनाव के नतीजे सामने आएंगे. इसके बाद 21 सितंबर को मेयर, सभापति और अध्यक्ष के चुनाव के जरिए शहरों की सरकार का नेतृत्व तय होगा. यह चुनाव सिर्फ पार्षद की सीट जीतने की लड़ाई नहीं है. 309 निकायों में 10,245 वार्डों का परिणाम मिलकर शहरों की सत्ता का बड़ा राजनीतिक नक्शा बनाएगा.

करीब 70 लाख महिला मतदाता और लगभग 58 लाख युवा वोटर इस चुनाव में सबसे अहम संख्या के रूप में सामने हैं. किसके पाले में महिला वोट जाएगा? युवा मतदाता किन मुद्दों और उम्मीदवारों को प्राथमिकता देंगे? और 14 सितंबर को पार्षदों के नतीजे आने के बाद किसके पास शहर की सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जरूरी संख्या होगी?

इन सवालों का जवाब 9 और 11 सितंबर को ईवीएम में कैद होगा. 14 सितंबर को जनता का फैसला सामने आएगा और 21 सितंबर को तय होगा कि शहर की सरकार का ताज आखिर किसके सिर सजेगा.