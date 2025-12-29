Zee Rajasthan
Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला मामले में रोक लगाई, निष्पक्ष जांच के लिए हाई-स्तरीय कमेटी बनाने का प्रस्ताव. पर्यावरणविदों ने राहत की सांस ली, खनन सीमित और पारिस्थितिकी, जल स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published: Dec 29, 2025, 07:50 PM IST | Updated: Dec 29, 2025, 07:50 PM IST

क्या अरावली के सुप्रीम फैसले के बाद राजस्थान को सबसे ज्यादा राहत? जानिए क्यों खुश हैं पर्यावरणविद

Aravalli Latest Update: अरावली पर सोशल मीडिया पर छिडे संग्राम के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पर्वतमाला के फैसले पर रोक लगा दी. सड़कों से लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच छिडी इस बहस के बीच सुप्रीम राहत मिली है. इसका सबसे ज्यादा असर राजस्थान पर दिखा है.पर्यावरणविदों का ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राहत की सांस ली है. सोशल मीडिया से राजनीतिक रंग लेने वाले अरावली मामले की चर्चाएं घर घर में होने लगी थी, लेकिन अब ये चर्चा का मुद्दा पूरी तरह से सियासी रंग में बदल गया है. लेकिन इस सबके बीच पर्यावरणविदो, भूगोल शास्त्रों और भूगर्भ शास्त्रों के बीच ने सुप्रीम फैसले का स्वागत किया. खान विभाग के पूर्व अधिकारी प्रदीप अग्रवाल का कहना है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी.

21 जनवरी को होगी सुनवाई
अरावली पर्वतमाला से जुड़े अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है और मौजूदा परिभाषा पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने 20 नवंबर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए कहा कि किसी भी फैसले से पहले निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है. इसके लिए हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. जिसमें डोमेन एक्सपर्ट्स शामिल होंगे. कोर्ट ने खनन, इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी और संरचनात्मक प्रभावों पर भी जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी. भूगर्भ शास्त्री डॉ.सुनीत सेठी का कहना है कि राजस्थान के लिए अरावली जीवनदायिनी है. इसलिए इस फैसले से बहुत बडी राहत मिली है.इसके साथ साथ आने वाले दिनों में कन्फ्यूजन की स्थिति भी दूर होगी.

इस मुद्दे पर था विवाद
100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली श्रृंखला से बाहर रखा गया था. पर्यावरणविदों ने इस फैसले का स्वागत किया है.उनका कहना है कि यह कदम अरावली की पारिस्थितिकी और जल स्रोतों की रक्षा करेगा. फिलहाल खनन गतिविधियां सीमित हो गई है और भविष्य एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर निर्भर है.

अरावली ना होने के नुकसान
अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल की गर्म हवाओं और रेत को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी इलाकों में फैलने से रोकती है. इसके न होने पर, थार मरुस्थल तेज़ी से आगे बढ़कर पूरे उत्तर भारत को बंजर बना देगा. यह पर्वतमाला प्रदूषित हवा को फ़िल्टर करती है. अरावली के कमजोर पड़ने या खत्म होने से दिल्ली-एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो जाएगी और धूल भरी आंधियां बढ़ेंगी. अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को जमीन में सोखकर भूजल को रिचार्ज करती हैं. राजस्थान और हरियाणा की 80% नदियां (जैसे चंबल, साबरमती) अरावली से निकलती हैं; ये नदियां और जल स्रोत सूख जाएंगे. इससे पूरे क्षेत्र में पानी की भारी कमी हो जाएगी और बोरवेल सूख जाएंगे. अरावली मानसून की नमी भरी हवाओं को रोककर बारिश कराती है. इसके न होने पर बारिश का पैटर्न बिगड़ेगा, गर्मी बढ़ेगी और सूखा आम हो जाएगा.खनन और कटाव से इनका प्राकृतिक आवास सिकुड़ जाएगा, जिससे वन्यजीव-मानव संघर्ष बढ़ेगा और कई प्रजातियां खतरे में पड़ जाएंगी.

