General Knowledge: सिर्फ रेगिस्तान ही नहीं नदियों के लिए भी जाना जाता है राजस्थान, क्या आप जानते हैं आपके शहर से कौन सी नदी गुजर रही है?

अजमेर: सागरमती, सरस्वती, खारी, दाई, बनास, रूपनगढ़

अलवर: साबी (साहिबी), रूपारेल, काली, गौरी, सोता, अरवरी, चुहार

बांसवाड़ा: माही, अन्नस, छैनी

बाड़मेर: लूणी, सुकड़ी, मीठड़ी

बारां: पारबती (पार्वती), परवन

भरतपुर: चंबल, बराह, बाणगंगा, गम्भीरी, पार्वती, कुकुंड

भीलवाड़ा: बनास, कोठारी, बेडच, मेनाली, मानसी, खारी

बीकानेर: कोई नदी नहीं

बूंदी: कुराल (मांगली), मेज, ब्राह्मणी, घोड़ा पछाड़

चित्तौड़गढ़: बनास, बेडच, ब्राह्मणी, बागान, गम्भीरी, गुंजाली

चूरू: कोई नदी नहीं

दौसा: बाणगंगा, मोरेल

धौलपुर: चंबल, पारबती, गंभीर (उत्गन)

डूंगरपुर: सोम, माही, सोनी

हनुमानगढ़: घग्गर

जयपुर: बाणगंगा, बांडी (माशी), ढूंढ, मोरेल, साबी (साहिबी)-सोता, सखा, मन्था

जैसलमेर: कांकनी, चिंगान, लाठी, धोआ, ढोगरी

जालौर: लूणी, बांधी, जवाई, सूकड़ी, सागी

झालावाड़: काली सिंध, छोटी काली सिंध, आहु, निवाज, परवन

झुंझुनू: कांतली

जोधपुर: लूणी, मठड़ी, जोजड़ी, गुनाइमाता

करौली: गंभीर, चंबल, बनास

कोटा: चंबल, काली सिंध, पार्वती, आहु, निवाज, परवन

नागौर: लूणी, मन्था, हरसोर

पाली: लीलड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई

प्रतापगढ़: जाखम, सीवान, माही

राजसमंद: खारी, कोठारी, बनास, चंद्रभागा

सवाई माधोपुर: चंबल, बनास, मोरेल, गम्भीरी

सीकर: कांतली, मन्था, पावटा, कावंत

सिरोही: पश्चिम बनास, सूकड़ी, पोसलीया, खाती, किशनवती, झूला, सुर्वता

श्री गंगानगर: घग्गर

टोंक: बनास, माशी, बांडी

उदयपुर: बनास, आहड़, बेडच, वाकल, गोमती, सोम, जाखम, साबरमती, सेई