Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

General Knowledge: सिर्फ रेगिस्तान ही नहीं नदियों के लिए भी जाना जाता है राजस्थान, क्या आप जानते हैं आपके शहर से कौन सी नदी गुजर रही है?

General Knowledge: राजस्थान को केवल रेगिस्तान के रूप में ही नहीं, बल्कि अपनी बहती नदियों के लिए भी जाना जाता है. क्या आपको पता है कि आपके शहर से कौन सी नदी गुजर रही है?   अगर नहीं तो आइये जानते हैं, वो भी विस्तार से…

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 05, 2025, 06:42 AM IST | Updated: Sep 05, 2025, 06:42 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के 26 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
9 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 26 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान के इस मिठाई के आगे रसमलाई भी फेल! मुंह में जाते ही घोल देती है मिठास
7 Photos
rajasthani famous food

राजस्थान के इस मिठाई के आगे रसमलाई भी फेल! मुंह में जाते ही घोल देती है मिठास

चांदी के रथ में निकली श्री सांवलिया सेठ की रथयात्रा, झमाझम बारिश में नाचते दिखे भक्त, देखें खूबसूरत तस्वीरें
7 Photos
Shri Sanwariya Seth

चांदी के रथ में निकली श्री सांवलिया सेठ की रथयात्रा, झमाझम बारिश में नाचते दिखे भक्त, देखें खूबसूरत तस्वीरें

राजस्थान में मानसून सक्रिय, 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी
6 Photos
weather update

राजस्थान में मानसून सक्रिय, 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

General Knowledge: सिर्फ रेगिस्तान ही नहीं नदियों के लिए भी जाना जाता है राजस्थान, क्या आप जानते हैं आपके शहर से कौन सी नदी गुजर रही है?

General Knowledge: राजस्थान, जो रेगिस्तानी राज्य के रूप में जाना जाता है, अपनी मौसमी नदियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है. इन नदियों की जिलेवार सूची जारी की गई है, जो सिंचाई और भूजल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं.

अधिकांश नदियाँ अरावली की पहाड़ियों से उत्पन्न होकर पूर्व या पश्चिम दिशा में बहती हैं. पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ यमुना में विलीन होती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं या रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती हैं.

ये नदियाँ और उनके बाढ़ क्षेत्र लाखों पशुओं के लिए चरागाह का काम करते हैं, जिससे पशुपालन को बल मिलता है. बीकानेर और चूरू जैसे जिलों को छोड़कर राज्य के लगभग हर जिले में नदियाँ मौजूद हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अजमेर: सागरमती, सरस्वती, खारी, दाई, बनास, रूपनगढ़
अलवर: साबी (साहिबी), रूपारेल, काली, गौरी, सोता, अरवरी, चुहार
बांसवाड़ा: माही, अन्नस, छैनी
बाड़मेर: लूणी, सुकड़ी, मीठड़ी
बारां: पारबती (पार्वती), परवन
भरतपुर: चंबल, बराह, बाणगंगा, गम्भीरी, पार्वती, कुकुंड
भीलवाड़ा: बनास, कोठारी, बेडच, मेनाली, मानसी, खारी
बीकानेर: कोई नदी नहीं
बूंदी: कुराल (मांगली), मेज, ब्राह्मणी, घोड़ा पछाड़
चित्तौड़गढ़: बनास, बेडच, ब्राह्मणी, बागान, गम्भीरी, गुंजाली
चूरू: कोई नदी नहीं
दौसा: बाणगंगा, मोरेल
धौलपुर: चंबल, पारबती, गंभीर (उत्गन)
डूंगरपुर: सोम, माही, सोनी
हनुमानगढ़: घग्गर
जयपुर: बाणगंगा, बांडी (माशी), ढूंढ, मोरेल, साबी (साहिबी)-सोता, सखा, मन्था
जैसलमेर: कांकनी, चिंगान, लाठी, धोआ, ढोगरी
जालौर: लूणी, बांधी, जवाई, सूकड़ी, सागी
झालावाड़: काली सिंध, छोटी काली सिंध, आहु, निवाज, परवन
झुंझुनू: कांतली
जोधपुर: लूणी, मठड़ी, जोजड़ी, गुनाइमाता
करौली: गंभीर, चंबल, बनास
कोटा: चंबल, काली सिंध, पार्वती, आहु, निवाज, परवन
नागौर: लूणी, मन्था, हरसोर
पाली: लीलड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई
प्रतापगढ़: जाखम, सीवान, माही
राजसमंद: खारी, कोठारी, बनास, चंद्रभागा
सवाई माधोपुर: चंबल, बनास, मोरेल, गम्भीरी
सीकर: कांतली, मन्था, पावटा, कावंत
सिरोही: पश्चिम बनास, सूकड़ी, पोसलीया, खाती, किशनवती, झूला, सुर्वता
श्री गंगानगर: घग्गर
टोंक: बनास, माशी, बांडी
उदयपुर: बनास, आहड़, बेडच, वाकल, गोमती, सोम, जाखम, साबरमती, सेई

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news