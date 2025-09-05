General Knowledge: सिर्फ रेगिस्तान ही नहीं नदियों के लिए भी जाना जाता है राजस्थान, क्या आप जानते हैं आपके शहर से कौन सी नदी गुजर रही है?

General Knowledge: राजस्थान को केवल रेगिस्तान के रूप में ही नहीं, बल्कि अपनी बहती नदियों के लिए भी जाना जाता है. क्या आपको पता है कि आपके शहर से कौन सी नदी गुजर रही है? अगर नहीं तो आइये जानते हैं, वो भी विस्तार से…
General Knowledge: राजस्थान, जो रेगिस्तानी राज्य के रूप में जाना जाता है, अपनी मौसमी नदियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है. इन नदियों की जिलेवार सूची जारी की गई है, जो सिंचाई और भूजल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं.
अधिकांश नदियाँ अरावली की पहाड़ियों से उत्पन्न होकर पूर्व या पश्चिम दिशा में बहती हैं. पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ यमुना में विलीन होती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं या रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती हैं.
ये नदियाँ और उनके बाढ़ क्षेत्र लाखों पशुओं के लिए चरागाह का काम करते हैं, जिससे पशुपालन को बल मिलता है. बीकानेर और चूरू जैसे जिलों को छोड़कर राज्य के लगभग हर जिले में नदियाँ मौजूद हैं.
अजमेर: सागरमती, सरस्वती, खारी, दाई, बनास, रूपनगढ़
अलवर: साबी (साहिबी), रूपारेल, काली, गौरी, सोता, अरवरी, चुहार
बांसवाड़ा: माही, अन्नस, छैनी
बाड़मेर: लूणी, सुकड़ी, मीठड़ी
बारां: पारबती (पार्वती), परवन
भरतपुर: चंबल, बराह, बाणगंगा, गम्भीरी, पार्वती, कुकुंड
भीलवाड़ा: बनास, कोठारी, बेडच, मेनाली, मानसी, खारी
बीकानेर: कोई नदी नहीं
बूंदी: कुराल (मांगली), मेज, ब्राह्मणी, घोड़ा पछाड़
चित्तौड़गढ़: बनास, बेडच, ब्राह्मणी, बागान, गम्भीरी, गुंजाली
चूरू: कोई नदी नहीं
दौसा: बाणगंगा, मोरेल
धौलपुर: चंबल, पारबती, गंभीर (उत्गन)
डूंगरपुर: सोम, माही, सोनी
हनुमानगढ़: घग्गर
जयपुर: बाणगंगा, बांडी (माशी), ढूंढ, मोरेल, साबी (साहिबी)-सोता, सखा, मन्था
जैसलमेर: कांकनी, चिंगान, लाठी, धोआ, ढोगरी
जालौर: लूणी, बांधी, जवाई, सूकड़ी, सागी
झालावाड़: काली सिंध, छोटी काली सिंध, आहु, निवाज, परवन
झुंझुनू: कांतली
जोधपुर: लूणी, मठड़ी, जोजड़ी, गुनाइमाता
करौली: गंभीर, चंबल, बनास
कोटा: चंबल, काली सिंध, पार्वती, आहु, निवाज, परवन
नागौर: लूणी, मन्था, हरसोर
पाली: लीलड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई
प्रतापगढ़: जाखम, सीवान, माही
राजसमंद: खारी, कोठारी, बनास, चंद्रभागा
सवाई माधोपुर: चंबल, बनास, मोरेल, गम्भीरी
सीकर: कांतली, मन्था, पावटा, कावंत
सिरोही: पश्चिम बनास, सूकड़ी, पोसलीया, खाती, किशनवती, झूला, सुर्वता
श्री गंगानगर: घग्गर
टोंक: बनास, माशी, बांडी
उदयपुर: बनास, आहड़, बेडच, वाकल, गोमती, सोम, जाखम, साबरमती, सेई
