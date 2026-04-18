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जयपुर में मसालों का महाकुंभ! केरल की काली मिर्च से कश्मीर की केसर तक, जानें पूरी डिटेल

National Spice Fair Rajasthan: जवाहर कला केंद्र में लगे मसाला मेले में न केवल राजस्थान बल्कि देश के सभी राज्यों से मसालों की महक महसूस की जा रही है. 26 अप्रैल तक मेला लगेगा. पिछले साल राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में 3.25 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी.

Edited byAman SinghReported byAshish chauhan
Published: Apr 18, 2026, 04:21 PM|Updated: Apr 18, 2026, 04:21 PM
जयपुर में मसालों का महाकुंभ! केरल की काली मिर्च से कश्मीर की केसर तक, जानें पूरी डिटेल
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National Spice Fair Rajasthan: एक बार फिर से जयपुर मसालों की खुशबू से महक उठा. राष्ट्रीय मसाले मेले का मौका है. जवाहर कला केंद्र में लगे मसाला मेले में न केवल राजस्थान बल्कि देश के सभी राज्यों से मसालों की महक महसूस की जा रही है. जवाहर कला केंद्र में 26 अप्रैल तक मेला लगेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होने के कारण इन प्रोडक्ट्स की विशेष रूप से डिमांड देखने को मिल रही है. पिछले साल राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में 3.25 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी.

इन मसालों की महक

मेले में केरल की काली मिर्च, लौंग, तमिलनाडु की हल्दी, दालचीनी, आंध्र प्रदेश की लाल मिर्च, काजू, कश्मीर की केसर, पंजाब के चावल, मध्य प्रदेश का सिहोरी गेहूं, मथानिया की मिर्च, नागौर का जीरा, सिरोही की सौंफ, प्रतापगढ़ की हींग, चित्तौड़गढ़ की अजवाइन, पुष्कर का गुलकंद, नाथद्वारा की ठंडाई, भुसावर का अचार, राजसमंद का शरबत, सोजत की मेहंदी, डूंगरपुर का आम पापड़, झाड़ोल की अरहर दाल, बीकानेर के पापड़ मुख्य आकर्षण का केंद्र है.

इन राज्यों के मसाले

केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों की सहकारी समितियों के उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. साबुत और पिसे हुए मसालों के साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों के विशिष्ट उत्पाद राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं.

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