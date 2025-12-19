जयपुर में पकड़ा गया नकली नोट छापने वाला गैंग, 6.51 लाख की करेंसी और मशीन जब्त

Jaipur News: देश में बड़े पैमाने पर जाली नोट खपाए जा रहे हैं. जयपुर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किया है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दबिश देकर नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. साथ ही गिरोह के सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, यह गिरोह देश के कई राज्यों में नकली नोटों की सप्लाई कर रहा था.

जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच और सीएसटी टीम ने नकली नोट बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है. जयपुर में नकली नोट चलाने का पता चलने पर पुलिस टीम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंची, जहां नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री पर रेड की गई. रेड के दौरान गिरोह के सरगना गौरव पुंडीर को मौके से गिरफ्तार किया गया. फैक्ट्री से पुलिस ने हाई-क्वालिटी प्रिंटर, जाली नोट बनाने के उपकरण, कागज और अन्य सामग्री के साथ 6 लाख 51 हजार रुपये के जाली नोट बरामद किए हैं. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों झालावाड़ जिले के दुबलिया गांव निवास गौरव चौधरी और चित्रकूट वैशाली नगर निवासी देवेश फाड़ा को गिरफ्तार किया.

आरोपियों का तरीका बेहद शातिर था

अब तक की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह पहले ही चंडीगढ़ में करीब साढे छह लाख रुपये और जम्मू-कश्मीर में 3 लाख रुपये के जाली नोटों की सप्लाई कर चुका है. गिरोह देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में जाली नोट बनाकर खपाने का नेटवर्क चला रहा था. आरोपियों का तरीका बेहद शातिर था. गिरोह 1 लाख रुपये असल नोटों के बदले 3 लाख रुपये के जाली नोट देता था. इन नकली नोटों को रात के अंधेरे में सब्जी मंडियों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और खासतौर पर बुजुर्गों को निशाना बनाकर खपाया जाता था. जाली नोट बनाने वाले इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस इंस्पेक्टर रतन सिंह हैडकांस्टेबल रामकिशन सीएसटी जयपुर के खेम सिंह की खास भूमिका रही.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अन्य राज्यों में फैले नेटवर्क को खंगाला जा रहा

फिलहाल पकड़े गए सरगना गौरव पुंडीर से सीएसटी टीम गहन पूछताछ कर रही है. मामले में चित्रकूट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अन्य राज्यों में फैले नेटवर्क को खंगाला जा रहा है. जयपुर पुलिस की इस कार्रवाई से नकली नोटों के बड़े नेटवर्क पर बड़ा प्रहार हुआ है. आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव देखने को मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-