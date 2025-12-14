जयपुर में 2.90 लाख के जाली नोट जब्त, पार्सल से पहुंची थी खेप, एक अरेस्ट

Jaipur Fake Currency News: जयपुर पुलिस की क्राइम स्पेशल टीम ने नकली नोटों के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लाख 90 हजार रुपये के नकली नोट जब्त किए हैं. यह कार्रवाई चित्रकूट थाना क्षेत्र में की गई.
Jaipur Fake Currency News: राजस्थान के जयपुर पुलिस की क्राइम स्पेशल टीम ने नकली नोटों के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लाख 90 हजार रुपये के नकली नोट जब्त किए हैं. यह कार्रवाई चित्रकूट थाना क्षेत्र में की गई, जहां पुलिस ने गोविंद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी गोविंद के पास यह नकली नोटों की खेप पार्सल के जरिए पहुंची थी. पूछताछ में यह संकेत मिले हैं कि नकली नोटों को आगे सप्लाई करने की तैयारी थी. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह नकली नोटों की खेप कहां से आई थी और किन लोगों तक सप्लाई की जानी थी.
जयपुर पुलिस क्राइम स्पेशल टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई को नकली नोटों के नेटवर्क पर बड़ा शिकंजा माना जा रहा है. गिरफ्त में आए आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि इस जालसाजी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का भी पर्दाफास किया जा सके.
