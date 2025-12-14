Zee Rajasthan
जयपुर में 2.90 लाख के जाली नोट जब्त, पार्सल से पहुंची थी खेप, एक अरेस्ट

Jaipur Fake Currency News: जयपुर पुलिस की क्राइम स्पेशल टीम ने नकली नोटों के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लाख 90 हजार रुपये के नकली नोट जब्त किए हैं. यह कार्रवाई चित्रकूट थाना क्षेत्र में की गई.

Published: Dec 14, 2025, 11:50 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 11:50 PM IST

जयपुर में 2.90 लाख के जाली नोट जब्त, पार्सल से पहुंची थी खेप, एक अरेस्ट

Jaipur Fake Currency News: राजस्थान के जयपुर पुलिस की क्राइम स्पेशल टीम ने नकली नोटों के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लाख 90 हजार रुपये के नकली नोट जब्त किए हैं. यह कार्रवाई चित्रकूट थाना क्षेत्र में की गई, जहां पुलिस ने गोविंद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी गोविंद के पास यह नकली नोटों की खेप पार्सल के जरिए पहुंची थी. पूछताछ में यह संकेत मिले हैं कि नकली नोटों को आगे सप्लाई करने की तैयारी थी. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह नकली नोटों की खेप कहां से आई थी और किन लोगों तक सप्लाई की जानी थी.

जयपुर पुलिस क्राइम स्पेशल टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई को नकली नोटों के नेटवर्क पर बड़ा शिकंजा माना जा रहा है. गिरफ्त में आए आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि इस जालसाजी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का भी पर्दाफास किया जा सके.

तीन विधायकों की कथित कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के मामले पर सीएम भजनलाल शर्मा ने आज कड़ा एक्शन लिया है. सीएम ने इस प्रकरण में मुख्य सचिव एवं महानिदेशक, पुलिस को राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति से जांच के के आदेश दिए हैं.

साथ ही बयाना, हिंडौन और खींवसर विधानसभा क्षेत्रों के MLA, LAD के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए हैं. आज सुबह ही सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में साफ संकेत दे दिए थे कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा.

