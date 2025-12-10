Gay app Encounter News: जयपुर में गे डेटिंग ऐप का खौफनाक खेल, एनकाउंटर के नाम पर ब्लैकमेल-लूट, विशाल सिंह गिरफ्तार

Jaipur Gay app Encounter News: राजधानी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने गे एनकाउंटर के नाम पर ब्लैकमेल और लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है . पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी विशाल सिंह है . स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस जयपुर राहुल प्रकाश ने बताया कि पुलिस को खोरा बीसल इलाके में एक युवक विशाल सिंह के पास अवैध हथियार होने की सूचना मिली थी . सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो मामला एक्सटॉर्शन का निकला .

पुलिस ने आरोपी विशाल सिंह से अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की . प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी विशाल एक गैंग से जुड़ा हुआ है . यह गैंग गे एनकाउंटर के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर लूटपाट करने का काम करती है . यह गैंग ऑनलाइन गे डेटिंग ऐप के जरिए लोगों से संपर्क करती है . झांसे में लेने के बाद उन्हें अपने पुराने मकान पर बुलाते है . उन्होंने बताया कि आरोपी विशाल सिंह का पुराना घर खाली है , जो बाहर से हमेशा लॉक रहता है . इसमें ये लोग पीछे की दीवार से प्रवेश करते है, ऑनलाइन ऐप से गे से संपर्क कर इस घर में लाते है और फिर उनका वीडियो बनाकर मारपीट कर लूटपाट करते है .

विरोध करने पर हथियार दिखाकर उन्हें डराते धमकाते भी है . इस गैंग का शिकार हुआ पीड़ित समाज में बदनामी के कारण पुलिस से शिकायत भी नहीं करता है . पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी विशाल सिंह कुख्यात गैंगस्टर अंकित आकोदा का सगा भाई है . अंकित आकोदा अभी विजेंद्र सिंह गुलाब बाड़ी हत्याकांड में जेल में बंद है . माना जा रहा है कि आरोपी विशाल भी इसी गैंग का सदस्य है . ऐसे में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है . वहीं पुलिस इस गैंग का शिकार हुए पीड़ितों का भी पता लगाने में जुटी है.

