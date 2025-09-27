Zee Rajasthan
बानसूर में नकली दूध बनाने का रैकेट का किया भंडाफोड़, ब्रांडेड कंपनियों को हो रहा था सप्लाई

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में कोटपूतली-बहरोड़ जिले की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुद्ध आहार मिलावटी आहार पर वार अभियान के तहत बानसूर के बलवाकावास गांव में एक दुग्ध कलेक्शन सेंटर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दूध बनाने के गोरखधंधे का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Amit kumar yadav
Published: Sep 27, 2025, 12:46 PM IST | Updated: Sep 27, 2025, 12:46 PM IST

बानसूर में नकली दूध बनाने का रैकेट का किया भंडाफोड़, ब्रांडेड कंपनियों को हो रहा था सप्लाई

Kotputli News: कोटपूतली-बहरोड़ जिले की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुद्ध आहार मिलावटी आहार पर वार अभियान के तहत बानसूर के बलवाकावास गांव में एक दुग्ध कलेक्शन सेंटर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दूध बनाने के गोरखधंधे का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया.

टीम ने मौके से 14 खाली पोमोलीव आयल के टीन और दूध पावडर के कट्टे जब्त किए. मौके पर मिला लगभग 40 लीटर नकली दूध, पामोलीव आयल और पाउडर को टीम ने तुरंत नष्ट करवा दिया. चौंकाने वाली बात यह है कि यह कलेक्शन सेंटर 14414 कोड का इस्तेमाल करके कई ब्रांडेड दूध कम्पनियों को यह नकली दूध सप्लाई कर रहा था जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है.

बानसूर पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा

कार्रवाई के दौरान स्वास्थ विभाग की टीम को ग्रामीणों के झगड़े और विरोध का सामना करना पड़ा. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए टीम को तत्काल बानसूर पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा. पुलिस की उपस्थिति और देखरेख में ही नकली माल को पूरी तरह से नष्ट करने की प्रक्रिया सम्पन्न हो सकी.

ब्रांडेड कम्पनियों को सप्लाई किया करता
स्वास्थ विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य अवैध कलेक्शन सेंटरों और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को एक कड़ा संदेश मिला है. अब टीम पुलिस मे मामला दर्ज करवा कर ये पता लगाएगी आरोपी मिलावट खोर किन किन कम्पनियो को दूध सप्लाई किया करता था. अभी प्रथम दरस्ता ये जानकारी लगी है देश की दूध बेचनी वाली ब्रांडेड कम्पनियों को सप्लाई किया करता था लेकिन हालांकि ये सब अभी जांच का विषय जांच पूरी होने पर ही सप्लाई करने का खुलासा हो पायेगा.

