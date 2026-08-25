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फर्जी ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग वेबसाइट से 12 करोड़ की ठगी, बढ़िया रिटर्न का दिया था झांसा

Rajasthan Crime : राजस्थान में फर्जी ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग वेबसाइट से 12 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि पीड़ित को आकर्षक रिटर्न का झांसा देकर जाल में फंसाया गया था. अब तक मामले में 5 लोगों को पकड़ा जा चुका है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 25, 2026, 09:17 PM IST | Updated:Aug 25, 2026, 09:17 PM IST
फर्जी ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग वेबसाइट से 12 करोड़ की ठगी, बढ़िया रिटर्न का दिया था झांसा
Image Credit: AI

Rajasthan Crime : फर्जी ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग वेबसाइट से 12 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में राजस्थान की स्टेट साइबर क्राइम पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने भोपाल निवासी विशाल शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने आकर्षक रिटर्न का झांसा देकर लोगों को जाल में फंसाया. इस मामले में चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

राजस्थान में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. एडीजी साइबर क्राइम विजय कुमार सिंह ने बताया कि 25 सितंबर 2025 को परिवादी के व्हाट्सएप नंबर पर एक संदेश आया, जिसमें www.kdeonegold.net नामक वेबसाइट का लिंक भेजा गया था. वेबसाइट पर ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग और आकर्षक रिटर्न का प्रचार किया गया था. परिवादी ने वेबसाइट पर अकाउंट बनाकर तथाकथित कस्टमर सर्विस के निर्देश पर अलग-अलग बैंक खातों में निवेश करना शुरू किया. पुलिस ने बताया कि 7 अक्टूबर से 4 नवंबर 2025 के बीच परिवादी ने करीब 6 करोड़ रुपए विभिन्न बैंक खातों में जमा किए. वेबसाइट के वर्चुअल वॉलेट में लाभ सहित करीब 9.42 करोड़ रुपए दिखाकर परिवादी को विश्वास दिलाया गया कि उसका निवेश लगातार बढ़ रहा है.

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इस तरह खुला मामला

वीके सिंह ने बताया कि परिवादी ने 7 नवंबर को 5 करोड़ 2 लाख 84 हजार 784 निकालने का प्रयास किया तो आरोपियों ने इनकम टैक्स प्रोसेसिंग,फीस सहित अलग-अलग शुल्क के नाम पर और रकम जमा करवानी शुरू कर दी. 10 से 26 नवंबर के बीच अतिरिक्त रकम जमा करवाने के बाद परिवादी से कुल 12.09 करोड़ से अधिक प्राप्त कर लिए, लेकिन न तो मूल रकम लौटाई गई और न ही राशि निकालने दी गई. अनुसंधान के दौरान शुरुआती 20 लाभार्थी बैंक खातों के बैंक स्टेटमेंट, एओएफ और केवाईसी रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया. मनी ट्रेल में सामने आया कि 29 अक्टूबर 2025 को परिवादी की ठगी की रकम में से 25 लाख आरोपी विशाल शर्मा के बैंक ऑफ़ बड़ौदा खाते में जमा हुए थे. ICJS के माध्यम से जांच करने पर पता चला कि विशाल शर्मा पहले से साइबर वेस्ट दिल्ली के प्रकरण में गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल में न्यायिक अभिरक्षा में था. पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के जरिए उसे जयपुर लाकर कोर्ट में पेश किया और नियमानुसार गिरफ्तार किया.

कमीशन के लालच में बैंक खाता दिलाया

पुलिस पूछताछ में विशाल शर्मा ने बताया कि जुलाई 2025 में उसकी पहचान अभिषेक नामक व्यक्ति से हुई थी.अभिषेक ने बैंक खाता खुलवाकर उसके उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के बदले 20 हजार रुपए कमीशन देने का प्रस्ताव दिया. अभिषेक के निर्देश पर उसे लखनऊ होते हुए नेपाल ले जाया गया, जहां उसकी मुलाकात रविकांत उर्फ रवि पांचाल और विरेन उर्फ बिट्टू से हुई. विशाल के मुताबिक, इस दौरान कुछ समय के लिए उसका मोबाइल फोन और सिम भी अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने पास रखे गए. बाद में उसे भोपाल भेज दिया गया और अभिषेक शर्मा ने उसे 10 हजार रुपए कमीशन दिया.जांच में सामने आया है कि विशाल के बैंक ऑफ़ बड़ौदा खाते का उपयोग साइबर अपराध से संबंधित धनराशि के लेन-देन में हुआ. उसके खिलाफ पहले हैदराबाद पुलिस द्वारा भी कार्रवाई की जा चुकी है और 1 दिसंबर 2025 को साइबर पुलिस वेस्ट दिल्ली द्वारा गिरफ्तार किया गया था.

ठगी के पूरे नेटवर्क की जांच जारी

पुलिस कीओर से व्हाट्सएप रिकॉर्ड, सीडीआर, सीएएफ, आईडी, आईपीडीआर और बैंकिंग ट्रांजेक्शन की मनी ट्रेल का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है. ठगी की रकम आगे किन-किन बैंक खातों में पहुंची और इस नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच जारी है. पुलिस ने अपील की है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम अथवा सोशल मीडिया से प्राप्त अनजान इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग लिंक पर क्लिक न करें. कम समय में अधिक या गारंटीड रिटर्न का लालच देने वाली योजनाओं से सावधान रहें. विड्रोल के नाम पर टैक्स, जीएसटी, प्रोसेसिंग फीस या सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगे जाने पर रकम जमा न करें. कमीशन के बदले अपना बैंक खाता किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध न करवाएं.


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