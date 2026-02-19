Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान के कुंवारे लड़कों पर थी नजर, यूपी-बिहार के अलावा ऑन डिमांड देते थे बंगाल-बिहार की लड़कियां, लाखों में बेचकर बलात्कार मुकदमे का ब्लैकमेल-खेल!

Rajasthan Fake Rape Threats Marriage Racket Busted: शादी के नाम पर ठगी और मानव तस्करी के सनसनीखेज मामले में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी भंवरलाल शर्मा को आखिरकार राजस्थान पुलिस ने धर दबोचा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Feb 19, 2026, 09:38 AM IST | Updated: Feb 19, 2026, 09:38 AM IST

Trending Photos

Temperature: बारिश-ओलों से बदला राजस्थान का मौसम,फरवरी में होने लगा गर्मी का असर, जानें आज के सबसे गर्म इलाके
7 Photos
Rajasthan ka Thermometer

Temperature: बारिश-ओलों से बदला राजस्थान का मौसम,फरवरी में होने लगा गर्मी का असर, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

भरतपुर में गुर्रा रहे काले बादल, गरज-चमक के साथ जमकर बरसेंगे को तैयार! IMD ने जारी किया है अलर्ट, पढ़ें गोपालगढ़-रंजीत नगर से लेकर शास्त्री नगर कॉलोनी तक का वेदर अपडेट
10 Photos
Bharatpur Weather Update

भरतपुर में गुर्रा रहे काले बादल, गरज-चमक के साथ जमकर बरसेंगे को तैयार! IMD ने जारी किया है अलर्ट, पढ़ें गोपालगढ़-रंजीत नगर से लेकर शास्त्री नगर कॉलोनी तक का वेदर अपडेट

राजस्थान का अद्भुत गणेश मंदिर, जहां परिवार संग विराजते हैं बप्पा, चिट्ठियों से पूरी होती हैं मुरादें
8 Photos
Rajasthan Temple

राजस्थान का अद्भुत गणेश मंदिर, जहां परिवार संग विराजते हैं बप्पा, चिट्ठियों से पूरी होती हैं मुरादें

Good News: 115 करोड़ के प्रोजेक्ट से बदलेगी राजस्थान के इन 3 जिलों की तस्वीर! जालोर-पाली-सिरोही में सफर होगा आसान
7 Photos
rajasthan government project

Good News: 115 करोड़ के प्रोजेक्ट से बदलेगी राजस्थान के इन 3 जिलों की तस्वीर! जालोर-पाली-सिरोही में सफर होगा आसान

राजस्थान के कुंवारे लड़कों पर थी नजर, यूपी-बिहार के अलावा ऑन डिमांड देते थे बंगाल-बिहार की लड़कियां, लाखों में बेचकर बलात्कार मुकदमे का ब्लैकमेल-खेल!

Jaipur Crime News: राजस्थान पुलिस ने एक सनसनीखेज अंतरराज्यीय मानव तस्करी और ठगी के गिरोह का पर्दाफाश किया है. विवाह के नाम पर युवतियों की खरीद-फरोख्त करने वाले मुख्य आरोपी भंवरलाल शर्मा को दो साल से फरार होने के बाद जयपुर के भांकरोटा क्षेत्र से धर दबोचा गया. आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस मुख्यालय की सीआईडी अपराध शाखा की टीम ने उसे गिरफ्तार कर बालोतरा जिले के गिड़ा थाने की पुलिस को सुपुर्द कर दिया. इस गिरफ्तारी से पश्चिमी राजस्थान के कुंवारे युवकों को निशाना बनाने वाले इस खतरनाक नेटवर्क का बड़ा हिस्सा बेनकाब हो गया है.

गिरोह का देशव्यापी जाल और तरीका
जांच में सामने आया कि भंवरलाल शर्मा और उसके साथी कोलकाता, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड जैसे राज्यों से गरीब और मजबूर युवतियों को शादी या बेहतर रोजगार का लालच देकर राजस्थान लाते थे. इन युवतियों को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में उन कुंवारे लड़कों को ऊंची कीमतों (Rs 2.50 lakh to Rs 3 lakh) पर 'बेच' दिया जाता था, जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी. फर्जी शादी या लिव-इन रिलेशनशिप के समझौते करवाए जाते थे. शादी के कुछ समय बाद ही गिरोह पीड़ित युवकों और उनके परिवारों को झूठे बलात्कार, दुष्कर्म या अन्य गंभीर कानूनी मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर और अधिक पैसे ऐंठता था. मना करने पर कानूनी केस दर्ज कराने का डर दिखाकर ठगी का खेल जारी रखता था.

विशेष ऑपरेशन और गिरफ्तारी की सफलता
एसपी क्राइम ब्रांच ज्येष्ठा मैत्रयी के सुपरविजन में गठित विशेष टीम ने लंबे समय से फरार इनामी अपराधियों पर नजर रखी हुई थी. सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा और कांस्टेबल बृजेश कुमार से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर भांकरोटा के जयसिंहपुरा इलाके में छापेमारी की गई. आरोपी को सफलतापूर्वक पकड़ा गया. इस कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक शंकर दयाल शर्मा, हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह और कांस्टेबल नरेश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही. एसपी मैत्रयी ने बताया कि भंवरलाल शर्मा एक शातिर और खतरनाक अपराधी है, जो संगठित गिरोह चला रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, भंवरलाल शर्मा का आपराधिक इतिहास २००५ से चला आ रहा है. उसके खिलाफ सांगानेर सदर, सदर जयपुर, श्याम नगर जयपुर, गांधी नगर अजमेर, केकड़ी सिटी, गिड़ा बालोतरा सहित कई थानों में अपहरण, फिरौती के लिए धमकाना, धोखाधड़ी, दुष्कर्म, बलवा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज मामले हैं. यह गिरोह कई वर्षों से सक्रिय था और अब इसकी जड़ें उखाड़ने की दिशा में पुलिस तेजी से काम कर रही है.

आगे की जांच और उम्मीदें
गिरफ्तार आरोपी को गिड़ा थाना पुलिस द्वारा गहन पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ से गिरोह के अन्य सदस्यों, बाकी नेटवर्क और संभावित पीड़ितों के बारे में महत्वपूर्ण खुलासे होंगे. एसपी मैत्रयी ने कहा कि इस कार्रवाई से कई निर्दोष कुंवारे युवकों और गरीब युवतियों को न्याय मिलने की राह खुलेगी. पुलिस ने लोगों से ऐसे मामलों में सतर्क रहने और तुरंत सूचना देने की अपील की है. यह गिरफ्तारी राजस्थान में मानव तस्करी और फर्जी शादी रैकेट के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news