राजस्थान के कुंवारे लड़कों पर थी नजर, यूपी-बिहार के अलावा ऑन डिमांड देते थे बंगाल-बिहार की लड़कियां, लाखों में बेचकर बलात्कार मुकदमे का ब्लैकमेल-खेल!

Jaipur Crime News: राजस्थान पुलिस ने एक सनसनीखेज अंतरराज्यीय मानव तस्करी और ठगी के गिरोह का पर्दाफाश किया है. विवाह के नाम पर युवतियों की खरीद-फरोख्त करने वाले मुख्य आरोपी भंवरलाल शर्मा को दो साल से फरार होने के बाद जयपुर के भांकरोटा क्षेत्र से धर दबोचा गया. आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस मुख्यालय की सीआईडी अपराध शाखा की टीम ने उसे गिरफ्तार कर बालोतरा जिले के गिड़ा थाने की पुलिस को सुपुर्द कर दिया. इस गिरफ्तारी से पश्चिमी राजस्थान के कुंवारे युवकों को निशाना बनाने वाले इस खतरनाक नेटवर्क का बड़ा हिस्सा बेनकाब हो गया है.

गिरोह का देशव्यापी जाल और तरीका

जांच में सामने आया कि भंवरलाल शर्मा और उसके साथी कोलकाता, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड जैसे राज्यों से गरीब और मजबूर युवतियों को शादी या बेहतर रोजगार का लालच देकर राजस्थान लाते थे. इन युवतियों को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में उन कुंवारे लड़कों को ऊंची कीमतों (Rs 2.50 lakh to Rs 3 lakh) पर 'बेच' दिया जाता था, जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी. फर्जी शादी या लिव-इन रिलेशनशिप के समझौते करवाए जाते थे. शादी के कुछ समय बाद ही गिरोह पीड़ित युवकों और उनके परिवारों को झूठे बलात्कार, दुष्कर्म या अन्य गंभीर कानूनी मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर और अधिक पैसे ऐंठता था. मना करने पर कानूनी केस दर्ज कराने का डर दिखाकर ठगी का खेल जारी रखता था.

विशेष ऑपरेशन और गिरफ्तारी की सफलता

एसपी क्राइम ब्रांच ज्येष्ठा मैत्रयी के सुपरविजन में गठित विशेष टीम ने लंबे समय से फरार इनामी अपराधियों पर नजर रखी हुई थी. सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा और कांस्टेबल बृजेश कुमार से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर भांकरोटा के जयसिंहपुरा इलाके में छापेमारी की गई. आरोपी को सफलतापूर्वक पकड़ा गया. इस कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक शंकर दयाल शर्मा, हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह और कांस्टेबल नरेश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही. एसपी मैत्रयी ने बताया कि भंवरलाल शर्मा एक शातिर और खतरनाक अपराधी है, जो संगठित गिरोह चला रहा था.

आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, भंवरलाल शर्मा का आपराधिक इतिहास २००५ से चला आ रहा है. उसके खिलाफ सांगानेर सदर, सदर जयपुर, श्याम नगर जयपुर, गांधी नगर अजमेर, केकड़ी सिटी, गिड़ा बालोतरा सहित कई थानों में अपहरण, फिरौती के लिए धमकाना, धोखाधड़ी, दुष्कर्म, बलवा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज मामले हैं. यह गिरोह कई वर्षों से सक्रिय था और अब इसकी जड़ें उखाड़ने की दिशा में पुलिस तेजी से काम कर रही है.

आगे की जांच और उम्मीदें

गिरफ्तार आरोपी को गिड़ा थाना पुलिस द्वारा गहन पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ से गिरोह के अन्य सदस्यों, बाकी नेटवर्क और संभावित पीड़ितों के बारे में महत्वपूर्ण खुलासे होंगे. एसपी मैत्रयी ने कहा कि इस कार्रवाई से कई निर्दोष कुंवारे युवकों और गरीब युवतियों को न्याय मिलने की राह खुलेगी. पुलिस ने लोगों से ऐसे मामलों में सतर्क रहने और तुरंत सूचना देने की अपील की है. यह गिरफ्तारी राजस्थान में मानव तस्करी और फर्जी शादी रैकेट के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.

