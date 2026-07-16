/बानसूर में जमीनी विवाद बना खूनी संघर्ष, ट्रैक्टर चढ़ाने से एक भाई की मौत

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर थाना क्षेत्र के बबेरा गांव में जमीनी विवाद ने एक भयावह मोड़ ले लिया. एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहा भूमि विवाद रविवार को खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर दो ट्रैक्टर चढ़ा दिए. इस दर्दनाक घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने संतराम गुर्जर को मृत घोषित कर दिया. अन्य तीन घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका उपचार जारी है.



पुरानी रंजिश बनी खूनी वारदात की वजह

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बबेरा गांव में एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच काफी समय से जमीन के बंटवारे और स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा था. रविवार को इसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि गुस्से में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को निशाना बनाते हुए दो ट्रैक्टर उनकी ओर दौड़ा दिए. ट्रैक्टरों की चपेट में आने से संतराम गुर्जर, राम गुर्जर, रघुवीर गुर्जर और सुभाष गुर्जर गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.



चीख-पुकार के बीच ग्रामीणों ने शुरू किया राहत कार्य

घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. स्थानीय ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और घायलों को बचाने का प्रयास किया. सूचना मिलने पर बानसूर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को 'रोटी बैंक एम्बुलेंस' की मदद से राजकीय बीडीएम अस्पताल, कोटपूतली भिजवाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद संतराम गुर्जर को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाकी तीन घायलों को गंभीर हालत में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया.



गांव में तनाव, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

घटना के बाद बबेरा गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और दोनों पक्षों के लोगों से पूछताछ कर रही है.



पुलिस जांच में जुटी, दर्ज होंगे मुकदमे

बानसूर थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार फिलहाल प्राथमिकता घायलों का उपचार कराना है. अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक मामला दर्ज नहीं कराया गया है, लेकिन पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि घायलों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



जमीनी विवादों में बढ़ती हिंसा बनी चिंता

ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी विवादों को लेकर बढ़ती हिंसक घटनाएं लगातार चिंता का विषय बन रही हैं. मामूली विवाद भी कई बार जानलेवा संघर्ष में बदल जाते हैं. बानसूर की यह घटना भी इसी कड़वी हकीकत को सामने लाती है, जहां पारिवारिक विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली और तीन अन्य लोगों को जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी विवाद का समाधान कानून के दायरे में रहकर करने की अपील की है.

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