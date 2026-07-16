Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /बानसूर में जमीनी विवाद बना खूनी संघर्ष, ट्रैक्टर चढ़ाने से एक भाई की मौत

बानसूर में जमीनी विवाद बना खूनी संघर्ष, ट्रैक्टर चढ़ाने से एक भाई की मौत

Bansur News: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर थाना क्षेत्र के बबेरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष हो गया. आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर दो ट्रैक्टर चढ़ा दिए, जिससे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल में उपचार के दौरान संतराम गुर्जर की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायलों का इलाज जारी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited byAnsh RajReported byAmit kumar yadav
Published: Jul 16, 2026, 02:04 PM|Updated: Jul 16, 2026, 02:04 PM
बानसूर में जमीनी विवाद बना खूनी संघर्ष, ट्रैक्टर चढ़ाने से एक भाई की मौत
Image Credit: Bansur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर थाना क्षेत्र के बबेरा गांव में जमीनी विवाद ने एक भयावह मोड़ ले लिया. एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहा भूमि विवाद रविवार को खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर दो ट्रैक्टर चढ़ा दिए. इस दर्दनाक घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने संतराम गुर्जर को मृत घोषित कर दिया. अन्य तीन घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका उपचार जारी है.


पुरानी रंजिश बनी खूनी वारदात की वजह

Add Zee News as a Preferred Source

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बबेरा गांव में एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच काफी समय से जमीन के बंटवारे और स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा था. रविवार को इसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि गुस्से में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को निशाना बनाते हुए दो ट्रैक्टर उनकी ओर दौड़ा दिए. ट्रैक्टरों की चपेट में आने से संतराम गुर्जर, राम गुर्जर, रघुवीर गुर्जर और सुभाष गुर्जर गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.


चीख-पुकार के बीच ग्रामीणों ने शुरू किया राहत कार्य

घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. स्थानीय ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और घायलों को बचाने का प्रयास किया. सूचना मिलने पर बानसूर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को 'रोटी बैंक एम्बुलेंस' की मदद से राजकीय बीडीएम अस्पताल, कोटपूतली भिजवाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद संतराम गुर्जर को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाकी तीन घायलों को गंभीर हालत में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया.


गांव में तनाव, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

घटना के बाद बबेरा गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और दोनों पक्षों के लोगों से पूछताछ कर रही है.


पुलिस जांच में जुटी, दर्ज होंगे मुकदमे

बानसूर थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार फिलहाल प्राथमिकता घायलों का उपचार कराना है. अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक मामला दर्ज नहीं कराया गया है, लेकिन पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि घायलों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


जमीनी विवादों में बढ़ती हिंसा बनी चिंता

ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी विवादों को लेकर बढ़ती हिंसक घटनाएं लगातार चिंता का विषय बन रही हैं. मामूली विवाद भी कई बार जानलेवा संघर्ष में बदल जाते हैं. बानसूर की यह घटना भी इसी कड़वी हकीकत को सामने लाती है, जहां पारिवारिक विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली और तीन अन्य लोगों को जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी विवाद का समाधान कानून के दायरे में रहकर करने की अपील की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

अजमेर में बुजुर्ग ने 6 साल की मौसम से की छेड़छाड़! गुस्साए लोगों का आक्रोश, कई थानों की पुलिस तैनात

जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड

राजस्थान में अवैध तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, कुचामन से 3 बांग्लादेशी महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी लुढ़के, जयपुर सराफा बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

RPS से IPS बने 6 अधिकारी, जानिए किन-किन नामों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और OBC आयोग के सचिव को किया तलब

अजमेर में बुजुर्ग ने 6 साल की मौसम से की छेड़छाड़! गुस्साए लोगों का आक्रोश, कई थानों की पुलिस तैनात

जयपुर समेत 13 जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

हार्ट अटैक की कहानी निकली झूठ! पत्नी का गला दबाकर की हत्या, पुलिस ने ऐसे खोला पूरा राज

बीकानेर में प्रसूताओं की मौत के बाद मचा हड़कंप! स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, पूरे प्रदेश में शुरू हुई विशेष स्क्रीनिंग

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले चार दिन कई संभागों में बारिश के आसार, पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड

बाड़मेर में हैवानियत की हदें पार! चलती गाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में छोड़ भागा आरोपी!

राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे! एक मंच पर जुटे पूर्व और वर्तमान विधायक, बना ऐतिहासिक पल

बिहारी जी के माथे पर लगा ‘हीरा’ गायब, डायमंड की जगह लगा दिया 'कांच का टुकड़ा'! 6 महीने बाद खुला राज

उदयपुर में ‘तालिबानी सजा’ युवक को पेड़ पर उल्टा लटकाकर पीटा, वीडियो वायरल

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 82 इंस्पेक्टरों के तबादले, कई थानों को मिले नए SHO

झालावाड़ में तेज रफ्तार कार ने 6 साल के मासूम को कुचला, गंभीर रूप से हुआ घायल

Gold Silver Price Today: बाजार खुलते ही आसमान पहुंचे सोना-चांदी के भाव, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा रेट

पति पर मधुमक्खियों का जानलेवा हमला, सदमा इतना गहरा कि पत्नी ने मौके पर तोड़ा दम

राजस्थान के इन संभागों में 20 जुलाई तक हो सकती है बारिश, चलेंगी धूलभरी हवाएं, पढ़ें IMD की चेतावनी

Gold Silver Price Today: राजस्थान में गिरे सोना-चांदी के रेट, जानें जयपुर सर्राफा बाजार का लेटेस्ट अपडेट

"कौन है गैंगस्टर रोहित गोदारा को जेबकतरा कहने वाले IPS ओम प्रकाश? घर पर बुलडोजर एक्शन के बाद बोले- मैं नहीं जानता!

कोटा में गोलगप्पे खाने के बाद 115 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, गांव में मचा हड़कंप

सोना हुआ धड़ाम, चांदी में आई बड़ी गिरावट, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

6 साल से फरार अफीम तस्कर गिरफ्तार, राजस्थान ANTF ने एक दिन में दो इनामी अपराधियों को दबोचा

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

Gold-Silver Price: राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में आई महा गिरावट! सर्राफा बाजार में मचा हड़कंप

कोटा आरपीएफ का कमाल! लाखों के गहनों से भरा बैग गायब, CCTV से खोज निकाला पूरा राज

ऑनलाइन ठगी के काले साम्राज्य पर पुलिस की बड़ी चोट, सरदारशहर में करोड़ों के नेटवर्क का भंडाफोड़

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज! शाम से आंधी-बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बादल

जयपुर सचिवालय में चर्चा…साहब की 'सीक्रेट' मीटिंग जर्मनी में चल रही है या जयपुर में? जानिए कौन हैं ये IAS

राजस्थान में मानसून फिर हुआ एक्टिव! 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी-गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल

'दुश्मनी करो, लेकिन संवाद की एक खिड़की हमेशा खुली रखो' - वसुंधरा राजे

दिल दहला देने वाला हादसा! तेज रफ्तार बाइक ने भाई-बहन को कुचला, 5 साल की बच्ची की मौत

तबादला सूची जारी होते ही मंत्रियों के घर पहुंचे कर्मचारी, किसी ने खिलाई मिठाई तो किसी ने सौंपा ज्ञापन

इंटरनेशनल फिजिक्स की दुनिया में भारत का ‘गोल्डन पंच, INDIA बना नंबर-1, PM मोदी ने दी बधाई

सोना हुआ सस्ता, चांदी ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

झुंझुनूं में 7 थानों को छोड़कर सभी थानों में अब कमान नए चेहरों के पास

TAGS:
Bansur News
Rajasthan Crime News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बानसूर में जमीनी विवाद बना खूनी संघर्ष, ट्रैक्टर चढ़ाने से एक भाई की मौत
Bansur News
2
Alwar News
3
jaipur news
4
Dungarpur News
5
Jaisalmer news