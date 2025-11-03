राजस्थान में बेनामी संपत्ति पर शिकंजा, फतेह सिंह मीणा की 15 बीघा जमीन कुर्क

Jaipur News: आयकर अन्वेषण शाखा द्वारा थानागाजी अलवर में 15 बीघा कृषि भूमि को कुर्क की कार्रवाई की गई. नगर पालिका पावटा प्रागपुर के अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा ने कथित तौर पर अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है.
Trending Photos
Jaipur News: आयकर अन्वेषण शाखा द्वारा थानागाजी अलवर में 15 बीघा कृषि भूमि को कुर्क की कार्रवाई की गई. आयकर महानिदेशक के अधीन बेनामी निषेध इकाई ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत कुर्क की कार्रवाई की गई.
राज्य एसीबी ने हाल ही में ऑपरेशन मनी मिंटिंग के तहत कार्रवाई की थी, जिसमें पता चला कि नगर पालिका पावटा प्रागपुर के अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा ने कथित तौर पर अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है. जांच के दौरान और एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार यह पता चला कि मीणा बेनामी संपत्ति लेनदेन में लिप्त हैं.
यह भी पढे़ं- राजस्थान की बेटी आस्था अग्रवाल ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में कराया टॉस, गूगल-पे ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
सूत्रों के अनुसार, एसीबी की कार्रवाई के बाद राजस्थान की बेनामी निषेध इकाई ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई शुरू की. लेनदेन की प्रारंभिक जांच के आधार पर अलवर के थानागाजी में फतेह सिंह मीणा के परिचित प्रमोद कुमार वर्मा के नाम पर अर्जित 15 बीघा कृषि भूमि को आयकर विभाग द्वारा पीबीपीटी अधिनियम के तहत कुर्क कर लिया गया है.
जांच के दौरान यह पता चला कि प्रमोद कुमार वर्मा के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं है और वह आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं. इस मामले में आयकर की कार्रवाई जारी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!