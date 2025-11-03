Zee Rajasthan
राजस्थान में बेनामी संपत्ति पर शिकंजा, फतेह सिंह मीणा की 15 बीघा जमीन कुर्क

Jaipur News: आयकर अन्वेषण शाखा द्वारा थानागाजी अलवर में 15 बीघा कृषि भूमि को कुर्क की कार्रवाई की गई. नगर पालिका पावटा प्रागपुर के अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा ने कथित तौर पर अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है.

Published: Nov 03, 2025, 03:34 PM IST | Updated: Nov 03, 2025, 03:34 PM IST

Jaipur News: आयकर अन्वेषण शाखा द्वारा थानागाजी अलवर में 15 बीघा कृषि भूमि को कुर्क की कार्रवाई की गई. आयकर महानिदेशक के अधीन बेनामी निषेध इकाई ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत कुर्क की कार्रवाई की गई.

राज्य एसीबी ने हाल ही में ऑपरेशन मनी मिंटिंग के तहत कार्रवाई की थी, जिसमें पता चला कि नगर पालिका पावटा प्रागपुर के अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा ने कथित तौर पर अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है. जांच के दौरान और एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार यह पता चला कि मीणा बेनामी संपत्ति लेनदेन में लिप्त हैं.

सूत्रों के अनुसार, एसीबी की कार्रवाई के बाद राजस्थान की बेनामी निषेध इकाई ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई शुरू की. लेनदेन की प्रारंभिक जांच के आधार पर अलवर के थानागाजी में फतेह सिंह मीणा के परिचित प्रमोद कुमार वर्मा के नाम पर अर्जित 15 बीघा कृषि भूमि को आयकर विभाग द्वारा पीबीपीटी अधिनियम के तहत कुर्क कर लिया गया है.

जांच के दौरान यह पता चला कि प्रमोद कुमार वर्मा के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं है और वह आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं. इस मामले में आयकर की कार्रवाई जारी है.

