Fatehpur By-Election: भाजपा की नीतियों पर जनता का भरोसा, फतेहपुर में प्यारेलाल ने 56 वोटों से मारी बाजी

Fatehpur By-Election: भाजपा के प्यारेलाल ने पंचायत समिति वार्ड 6 उपचुनाव में 56 वोटों से जीत हासिल की! 1,523 वोटों के साथ मारी बाजी, निर्दलीय मांगीलाल को हराया. भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न.

Published: Aug 22, 2025, 13:53 IST | Updated: Aug 22, 2025, 13:53 IST

Fatehpur By-Election: भाजपा की नीतियों पर जनता का भरोसा, फतेहपुर में प्यारेलाल ने 56 वोटों से मारी बाजी

Fatehpur By-Election: सीकर जिले के फतेहपुर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 6 में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शानदार जीत हासिल की है. 22 अगस्त 2025 को घोषित परिणामों के अनुसार, भाजपा प्रत्याशी प्यारेलाल ने 56 मतों के अंतर से विजय प्राप्त की.

निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम दमयंती कंवर ने बताया कि प्यारेलाल को कुल 1,523 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय प्रत्याशी मांगीलाल को 1,467 वोट प्राप्त हुए. इस चुनाव में 24 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना. परिणाम घोषित होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई.


भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, भाजपा नेता श्रवण चौधरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विजयी प्रत्याशी प्यारेलाल का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया. ढोल-नगाड़ों के साथ नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया और मिठाइयां बांटीं.

कार्यकर्ताओं ने इस जीत को भाजपा की नीतियों और जनता के विश्वास का परिणाम बताया. प्यारेलाल ने अपनी जीत के बाद सभी मतदाताओं और समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा के लिए कटिबद्ध हैं. यह जीत न केवल भाजपा की संगठनात्मक ताकत को दर्शाती है, बल्कि फतेहपुर में पार्टी के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास को भी उजागर करती है.

इस उपचुनाव में कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, जिसके चलते मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच रहा. इस जीत ने स्थानीय स्तर पर भाजपा की स्थिति को और मजबूत किया है, और कार्यकर्ताओं में आगामी चुनावों के लिए नया जोश भर दिया है. यह परिणाम क्षेत्र की राजनीति में नए समीकरण स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!


