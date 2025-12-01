Zee Rajasthan
Commercial Gas Cylinder Price Drops: बड़ी राहत! 1 दिसंबर से 19 किलो वाला गैस सिलेंडर हुआ 10 रुपये सस्ता

Rajasthan News: उपभोक्ताओं को घरेलू सिलेंडर अभी भी 856.50 रुपए में ही मिलेगा. बीपीएल और उज्ज्वला श्रेणी के उपभोक्ताओं को राज्य सरकार पहले की तरह रियायती दर पर गैस उपलब्ध करा रही है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Deepak Goyal
Published: Dec 01, 2025, 08:07 AM IST | Updated: Dec 01, 2025, 08:07 AM IST

Commercial Gas Cylinder Price Drops: बड़ी राहत! 1 दिसंबर से 19 किलो वाला गैस सिलेंडर हुआ 10 रुपये सस्ता

Commercial Gas Cylinder Price Drops: साल 2025 के अंतिम महीने की शुरुआत उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी रही है. तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर कमी की है. दिसंबर से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की दर 10 रुपए घटाकर 1618.50 रुपए से 1608.50 रुपए कर दी गई है. यह लगातार दूसरा महीना है जब कंपनियों ने इसकी कीमत कम की है—पिछले माह भी प्रति सिलेंडर 5 रुपए की कमी की गई थी.

राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि नई रेट लिस्ट के अनुसार प्रदेश भर में कॉमर्शियल सिलेंडर अब संशोधित दर पर उपलब्ध होगा. यह कटौती ऐसे समय में हुई है जब शादियों का सीजन है, बाजार में रेस्तरां, मिठाई दुकानों और आउटडोर कैटरिंग में कॉमर्शियल सिलेंडर की मांग बढ़ी रहती है. घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ है.

उपभोक्ताओं को घरेलू सिलेंडर अभी भी 856.50 रुपए में ही मिलेगा. बीपीएल और उज्ज्वला श्रेणी के उपभोक्ताओं को राज्य सरकार पहले की तरह रियायती दर पर गैस उपलब्ध करा रही है. सालभर की बात करें तो कॉमर्शियल सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए 2025 राहत का साल साबित हुआ है. जनवरी में 1831.50 रुपए में मिलने वाला 19 किलो का सिलेंडर अब दिसंबर में 1608.50 रुपए हो गया है.

यानी साल के भीतर कुल 223 रुपए की कमी दर्ज हुई. दूसरी तरफ घरेलू सिलेंडर जनवरी के 806.50 रुपए से बढ़कर दिसंबर में 856.50 रुपए पहुंच गया है. यानी इसमें 50 रुपए की वृद्धि हुई. कुल मिलाकर, साल के आखिरी महीने में कॉमर्शियल गैस उपभोक्ता राहत महसूस कर रहे हैं. जबकि घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए कीमतें यथावत बनी हुई हैं.

