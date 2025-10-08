अन्नपूर्णा घोटाले की जांच में ब्रेक पर वित्त-सहकारिता एक्टिव, कलक्टर्स को तत्काल रिपोर्ट देने के आदेश

Jaipur News: अन्नपूर्णा घोटाले में ZEE मीडिया की खबर के बाद हलचल तेज हो गई है. निशुल्क फूड पैकेट योजना की जांच में ब्रेक की खबर प्रसारित करने के बाद सख्ती बरती जा रही है. जिन जिलों से रिपोर्ट नहीं आ रही, वहां कलेक्टर्स को तत्काल रिपेार्ट भेजने के निर्देश दिए हैं. वित्त विभाग की SIT पूरे मामले की जांच कर रही है. खबर के बाद अब कलक्टर्स ने रिपोर्ट भेजना भी शुरू कर दिया है.

ZEE मीडिया की खबर के बाद हड़कंप

अन्नपूर्णा घोटाले की जांच ब्रेक पर ZEE मीडिया की खबर के बाद हड़कंप मच गया है.वित्त विभाग से लेकर सहकारिता विभाग पूरे मामले पर एक्शन मोड में है. सूत्रों की माने तो वित्त विभाग ने कलक्टर्स को चिट्ठी लिखकर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए. वहीं पूरे मामले में सहकारिता विभाग ने भी सख्ती बरतते हुए 22 जिला कलक्टर्स को तत्काल रिपोर्ट के लिए पाबंद किया है.

वित्त विभाग की एसआईटी इस योजना में हुए गडबडी की जांच रही है लेकिन लंबे समय से 22 जिलों के कलक्टर्स विशेष जांच टीम को रिपोर्ट नहीं सौंप रहे. ZEE मीडिया की खबर के बाद कलक्टर दफ्तरों से सहकारिता विभाग तक फोन घनघनाने लगे. सूत्रों की मानें तो खबर प्रसारित होने के बाद अब तक 5 जिलों ने रिपोर्ट भेज दी है.

इन 22 जिलों से नहीं आई थी रिपोर्ट

कांग्रेस सरकार की सीएम निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की वित्त विभाग की बिलाला कमेटी पूरे मामले की जांच रही है. फूड पैकेट की गुणवत्ता, खरीद, विभाग की जांच रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें से 22 जिलों से रिपोर्ट नहीं भेजी थी. इसमें अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बाड़मेर, बारां, भरतपुर, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, टोंक, उदयपुर, झुंझुनूं ने रिपोर्ट नहीं दी थी,लेकिन इनमें से अब 5 जिलों ने रिपोर्ट भेज दी है.

1500 करोड़ के फूड पैकेट्स बंटे

4,500 करोड़ की CM निशुल्क अन्नपूर्णा योजना 1500 करोड के फूड पैकेट बंटे थे. सहकारिता विभाग की कमेटी की जांच में कई जिलों में अनियमित्ताएं पाई गईं. घटिया क्वालिटी के राशन किट के सैंपल लैब में फेल हुए, जिसकी अब एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



