/फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा, जमीन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर बनाई पॉलिसी, 5 किसानों पर होगी FIR

PM Fasal Bima Yojana Fraud: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जी बीमा पॉलिसी बनाए जाने का मामला सामने आया है. प्रकरण में कृषि विभाग ने अब दोषी ई-मित्र संचालकों और किसानों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. जयपुर और टोंक जिले के 5 किसानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. दरअसल, खरीफ 2026 के लिए टोंक जिले की मालपुरा तहसील और जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील में फर्जी फसल बीमा कराने की गोपनीय सूचना मिली थी. इसकी जांच में शिकायत सही पाई गई है.

किसानों के विरुद्ध FIR कराने के आदेश

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कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने फर्जीवाड़ा करने वाले टोंक की मालपुरा तहसील के 3 किसानों और जयपुर के शाहपुरा के 2 किसानों के विरुद्ध FIR कराने के आदेश दिए हैं. जांच में सामने आया है कि भूमि रिकॉर्ड में फेरबदल कर फर्जी बीमा पॉलिसी बनाई जा रही थी. बिना खातेदार की जानकारी के बटाईदार के रूप में बीमा करवाया जा रहा था. एक ही खसरा पर अनेक पॉलिसी जारी की जा रही थी. खसरे के वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्र पर बीमा करवाया जा रहा था. साथ ही वास्तविक बोई गई फसल के बजाय दूसरी फसल का बीमा करवाया जा रहा था. विभाग का मानना है कि इस तरह का संगठित फर्जीवाड़ा किसानों और अन्य जुड़े हुए सम्बंधित लोगों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है.

इनके विरुद्ध होगी FIR

टोंक की मालपुरा तहसील के किसान मुकेश सैनी, सीताराम सैनी और फूलचंद के विरुद्ध FIR कराई जाएगी. जमाबंदी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और गैर ऋणी किसान होने के चलते FIR, जयपुर के शाहपुरा के किसान दीपक सैनी, महिला किसान विनीता सैनी के विरुद्ध FIR होगी. सीएससी (ई-मित्र) संचालक के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज होगी.

कृषि विभाग की चेतावनी

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ केवल वास्तविक किसानों तक पहुंचे. इसके लिए कृषि विभाग दृढ़ संकल्पित है. फर्जी पॉलिसी जारी करने में शामिल ई-मित्र संचालकों, सहयोगी किसानों, सक्रिय दलालों, बीमा कंपनी के कर्मचारियों तथा वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. यदि किसी विभागीय कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई, तो उसके विरुद्ध भी एफआईआर कराने के साथ ही कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

इस तरह पकड़ी जाएगी गड़बड़ी

इस बार कृषि विभाग ने कृषि बीमा पॉलिसी के साथ फार्मर आईडी को अनिवार्य किया है. बीमा पॉलिसी को ई-गिरदावरी से लिंक किया गया है. इससे फर्जीवाड़ा करने वालों की तुरंत पहचान हो जाएगी. साथ ही ऐसे सभी किसान जिन्होंने कृषि लोन नहीं लिया है तथा फसल बीमा कराया है, तो उन सब मामलों की गहनता से जांच की जाएगी. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने सभी ई-मित्र संचालकों, किसानों, दलालों, बीमा कर्मचारियों और वित्तीय संस्थाओं को आगाह किया है कि यदि किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा पाया गया, तो संबंधित विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बच पाएगा.