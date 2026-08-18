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फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा, जमीन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर बनाई पॉलिसी, 5 किसानों पर होगी FIR

PM Fasal Bima Yojana Fraud: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जयपुर और टोंक जिलों में फर्जी बीमा पॉलिसियों का मामला सामने आया है. जांच में भूमि रिकॉर्ड से छेड़छाड़, एक ही खसरे पर कई पॉलिसी और वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक जमीन का बीमा कराने जैसी अनियमितताएं मिलीं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kashi Ram
Published:Aug 18, 2026, 08:17 PM IST | Updated:Aug 18, 2026, 08:17 PM IST
फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा, जमीन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर बनाई पॉलिसी, 5 किसानों पर होगी FIR
Image Credit: PM Fasal Bima Yojana

PM Fasal Bima Yojana Fraud: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जी बीमा पॉलिसी बनाए जाने का मामला सामने आया है. प्रकरण में कृषि विभाग ने अब दोषी ई-मित्र संचालकों और किसानों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. जयपुर और टोंक जिले के 5 किसानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. दरअसल, खरीफ 2026 के लिए टोंक जिले की मालपुरा तहसील और जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील में फर्जी फसल बीमा कराने की गोपनीय सूचना मिली थी. इसकी जांच में शिकायत सही पाई गई है.

किसानों के विरुद्ध FIR कराने के आदेश

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कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने फर्जीवाड़ा करने वाले टोंक की मालपुरा तहसील के 3 किसानों और जयपुर के शाहपुरा के 2 किसानों के विरुद्ध FIR कराने के आदेश दिए हैं. जांच में सामने आया है कि भूमि रिकॉर्ड में फेरबदल कर फर्जी बीमा पॉलिसी बनाई जा रही थी. बिना खातेदार की जानकारी के बटाईदार के रूप में बीमा करवाया जा रहा था. एक ही खसरा पर अनेक पॉलिसी जारी की जा रही थी. खसरे के वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्र पर बीमा करवाया जा रहा था. साथ ही वास्तविक बोई गई फसल के बजाय दूसरी फसल का बीमा करवाया जा रहा था. विभाग का मानना है कि इस तरह का संगठित फर्जीवाड़ा किसानों और अन्य जुड़े हुए सम्बंधित लोगों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है.

इनके विरुद्ध होगी FIR

टोंक की मालपुरा तहसील के किसान मुकेश सैनी, सीताराम सैनी और फूलचंद के विरुद्ध FIR कराई जाएगी. जमाबंदी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और गैर ऋणी किसान होने के चलते FIR, जयपुर के शाहपुरा के किसान दीपक सैनी, महिला किसान विनीता सैनी के विरुद्ध FIR होगी. सीएससी (ई-मित्र) संचालक के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज होगी.

कृषि विभाग की चेतावनी

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ केवल वास्तविक किसानों तक पहुंचे. इसके लिए कृषि विभाग दृढ़ संकल्पित है. फर्जी पॉलिसी जारी करने में शामिल ई-मित्र संचालकों, सहयोगी किसानों, सक्रिय दलालों, बीमा कंपनी के कर्मचारियों तथा वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. यदि किसी विभागीय कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई, तो उसके विरुद्ध भी एफआईआर कराने के साथ ही कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

इस तरह पकड़ी जाएगी गड़बड़ी

इस बार कृषि विभाग ने कृषि बीमा पॉलिसी के साथ फार्मर आईडी को अनिवार्य किया है. बीमा पॉलिसी को ई-गिरदावरी से लिंक किया गया है. इससे फर्जीवाड़ा करने वालों की तुरंत पहचान हो जाएगी. साथ ही ऐसे सभी किसान जिन्होंने कृषि लोन नहीं लिया है तथा फसल बीमा कराया है, तो उन सब मामलों की गहनता से जांच की जाएगी. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने सभी ई-मित्र संचालकों, किसानों, दलालों, बीमा कर्मचारियों और वित्तीय संस्थाओं को आगाह किया है कि यदि किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा पाया गया, तो संबंधित विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बच पाएगा.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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