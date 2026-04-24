/राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग दफ्तर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने एक घंटे में पाया काबू

Jaipur Fire Incident: राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के दफ्तर में आज दोपहर लगी आग से हड़कंप मंच गया. आनन-फानन में आयोग चेयरमैन राजेश शर्मा समेत सभी अधिकारी-कर्मचारी एकबारगी बाहर आ गए.
Jaipur Fire Incident: राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के दफ्तर में आज दोपहर लगी आग से हड़कंप मंच गया. दोपहर करीब 3 बजे आयोग की चौथी फ्लोर पर कांफ्रेंस हॉल के एसी में शॉर्ट सर्किल हुआ, जिससे देखते ही देखते पूरा भवन धुआं-धुआं हो गया. धुएं के गुब्बार के चलते फायर फाइटिंग सिस्टम का अलार्म बजने लगा और दफ्तर में खलबली का माहौल बन गया.
आनन-फानन में आयोग चेयरमैन राजेश शर्मा समेत सभी अधिकारी-कर्मचारी एकबारगी बाहर आ गए. सूचना मिलने पर अग्निशमन की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग और धुआं पर काबू पाया गया.
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उधर सूचना मिलते ही ऊर्जा सचिव आरती डोगरा भी आरईआरसी दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने चेयरमैन राजेश शर्मा से चर्चा कर नुकसान का जायजा लिया. इस दौरान आयोग चेयरमैन राजेश शर्मा ने बताया कि शॉर्ट सर्किल से लगी आग के चलते पूरी बिल्डिंग धुआं-धुंआ हो गया.
आयोग के कार्मिकों और अग्निशमन अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद आगू पर काबू पाया. कांफ्रेंस हॉल में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे, वो सभी सुरक्षित है. वैसे आयोग के अधिकांश दस्तावेज ऑनलाइन भी मौजूद हैं. ऐसे में चिंता जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन आग के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच कमेटी के गठन के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं.
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