दीपावली के फेस्टिवल सीजन में सवाई माधोपुर में बढ़ी रौनक, AK-47, बटरफ्लाई, ड्रोन और ग्रीन पटाखों की बढ़ी मांग

Rajasthan Firecracker Market: दीपावली के पर्व के मौके पर सवाई माधोपुर शहर में त्योहार की रौनक अपने चरम पर पहुँच गई है. शहर में विभिन्न बाजारों और गलियों में दीपों की रोशनी के साथ ही पटाखों का बाजार भी सज चुका है. इस बार पुराने शहर के लटिया नाले में लगने वाला पारंपरिक पटाखा बाजार बदलकर गोपालजी के बाग में लगाया गया है, जहां तरह-तरह के आकर्षक पटाखे लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.

आकर्षक पटाखों की भरमार

बाजार में इस बार “AK-47, बटरफ्लाई, हेलीकॉप्टर, रेसिंग कार और ड्रोन” जैसे विशेष प्रकार के पटाखे उपलब्ध हैं. पटाखा विक्रेता शाहरुख खान ने बताया कि इस वर्ष बाजार में ग्रीन पटाखे भी पेश किए गए हैं, जो पर्यावरण को कम प्रदूषण पहुंचाते हैं. ग्रीन पटाखों की उपलब्धता से लोगों को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से दीपावली मनाने का अवसर मिल रहा है.

पटाखों की कीमत और विविधता

बाजार में पटाखों की कीमत 10 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक है. छोटे बच्चों के लिए पानी बम खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. व्यापारी सुभाष शर्मा ने बताया कि बच्चों के बीच पानी बम की मांग सबसे ज्यादा है. इसके अलावा बाजार में कई नई वैरायटी के पटाखे उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं.

पारंपरिक और आधुनिक का संगम

इस बार पटाखा बाजार में पारंपरिक और आधुनिक पटाखों का संगम देखने को मिल रहा है. पुराने शहर के नजदीकी क्षेत्र में होने वाला यह बाजार अब गोपालजी के बाग में आकर और भी व्यापक और व्यवस्थित हो गया है. स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि इस बदलाव से ग्राहकों की सुविधा बढ़ी है और त्योहार का माहौल और भी शानदार नजर आ रहा है.

पर्यावरण और सुरक्षा पर जोर

पटाखा विक्रेता और स्थानीय प्रशासन दोनों ने इस बार पर्यावरण और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही है. ग्रीन पटाखों के साथ-साथ दुकानदार आग और अन्य सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे हैं. इससे त्योहार के समय बच्चों और युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है.

