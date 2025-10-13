दिवाली से पहले हेरिटेज निगम का कड़ा एक्शन, पटाखे की दुकानों पर सख्त निगरानी

Diwali 2025: राजस्थान के जयपुर जिले में दीपावली की तैयारियों को लेकर परकोटे की गलियों में रोशनी के साथ सुरक्षा की तैयारियां भी तेज हो गई हैं. जयपुर नगर निगम हेरिटेज अब पूरी तरह अलर्ट मोड में है. पटाखों की दुकानों से लेकर बिजली के तारों तक, सब पर सख्त निगरानी रहेगी. हेरिटेज निगम क्षेत्र में पटाखों की दुकानों का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा.

साथ ही किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यापारियों को फायर सेफ्टी उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. निगम आयुक्त निधि पटेल ने फायर शाखा को निर्देश दिए हैं कि बाजारों में मॉकड्रिल कर तैयारियां पुख्ता रखें और अस्थाई लाइसेंस वाली पटाखा दुकानों की नियमित मॉनिटरिंग करें.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दीवाली पर सजावट और लाइटिंग के ओवरलोड को देखते हुए निगम की लाइट शाखा को भी नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. हाईमास्ट लाइट और स्ट्रीट पोल लाइट व्यवस्था को सुदृढ़ रखने पर जोर दिया गया है. टीमें रात में नाइट पेट्रोलिंग भी करेंगी, ताकि किसी भी तकनीकी खराबी या ओवरलोड की स्थिति पर तुरंत कार्रवाई हो सके.

मुख्यालय में हुई बैठक में निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने सभी जोन उपायुक्तों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए. व्यापारियों से अपील की गई है कि कचरा केवल डस्टबिन में ही डालें और बरामदों पर अतिक्रमण न करें.

इससे त्योहार के समय बाजारों की सुंदरता और स्वच्छता बनी रहे. उन्होंने कहा कि दीवाली की रौनक जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी सुरक्षा और सफाई की जिम्मेदारी है. हेरिटेज निगम का फोकस साफ है. फेस्टिवल भी उजला रहे और शहर भी सुरक्षित रहे.