BJP स्थापना दिवस की पूर्व संध्या जयपुर में आतिशबाजी और दीपोत्सव, मदन राठौड़ बोले- भाजपा ‘राष्ट्र प्रथम’ की...

BJP Foundation Day: बीजेपी की स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर पार्टी प्रदेश कार्यालय में दीपोत्सव, आकर्षक रोशनी एवं आतिशबाजी की गई. बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से सुंदर रंगोली सजाई गई. कार्यालय परिसर को दीप जलाकर रोशन किया गया. इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि देश में कोई राजनीतिक दल राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करता है तो वह बीजेपी है.

बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी. इस लिहाज से बीजेपी 46 वर्ष की हो गई है तथा 6 अप्रैल सोमवार को पार्टी का 47वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा. स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय सहित सभी जिला कार्यालयों को रोशनी से जगमग कर सजाया गया.

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प्रदेश कार्यालय को आकर्षक रोशनी से जगमग किया. वहीं बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ के नेतृत्व में मोर्चा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने रंगोली बनाकर तथा दीप जलाकर उत्सव मनाया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर उत्साह प्रकट किया.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 6 अप्रैल 1980 को लगाया गया भाजपा रूपी पौधा आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है. भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से भिन्न है और ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना के साथ देश सेवा में समर्पित होकर कार्य कर रही है. पार्टी आज न केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है और इसकी विचारधारा से प्रेरित होकर लगातार नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं.

मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का कमल देश के विभिन्न राज्यों में निरंतर खिल रहा है तथा पार्टी देश में देशभक्ति एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वातावरण सुदृढ़ कर रही है. भारतीय जनता पार्टी देश के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और नेतृत्व उसी दिशा में कार्यरत है, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और अधिक सुदृढ़ हो. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तथा जनसेवा के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान महिला मोर्चा द्वारा “भाजपा स्थापना दिवस की बधाई हो” एवं “भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद” जैसे नारों के साथ उत्साह का वातावरण बनाया गया. साथ ही “वाह रे म्हारा मोदी जी, काई रेल चलाई रे” जैसे गीतों की प्रस्तुति से समां बांध दिया.

