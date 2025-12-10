Zee Rajasthan
राजस्थान में पहली बार 'महिला PCR', 20 करोड़ से राजस्थान पुलिस बनेगी 'स्मार्ट' !

Jaipur Women PCR  : केंद्र की एनडीए सरकार देश में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है. पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मेलन में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा भी चुके हैं. संभवतया यही वजह है कि केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से पुलिस आधुनिकीकरण योजना में राज्यों को दी जा रही सहायता में महिला सुरक्षा को शामिल किया गया है.

Published: Dec 10, 2025, 05:03 PM IST

राजस्थान में पहली बार 'महिला PCR', 20 करोड़ से राजस्थान पुलिस बनेगी 'स्मार्ट' !

Jaipur News : प्रदेश की सड़कों पर पहली बार 'महिला PCR' दिखाई देगी. केंद्र और राज्य सरकार महिला सुरक्षा को लेकर सतर्क है, यही वजह है कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना का करीब 35 प्रतिशत बजट केवल महिला PCR वैन के लिए आवंटित किया गया है. इसके साथ ही साइबर पुलिस और सुरक्षा उपकरणों के लिए बजट समर्पित किया गया है.

केंद्र की एनडीए सरकार देश में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है. पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मेलन में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा भी चुके हैं. संभवतया यही वजह है कि केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से पुलिस आधुनिकीकरण योजना में राज्यों को दी जा रही सहायता में महिला सुरक्षा को शामिल किया गया है.

राजस्थान को इस साल पुलिस आधुनिकीकरण योजना में गृहमंत्रालय की ओर से 11 करोड़ 82 लाख 54 हजार रुपए मिले हैं. इसमें राज्य का हिस्सा 7 करोड़ 88 लाख 36 हजार मिलाकर 19 करोड़ 70 लाख 90 हजार होते हैं जो राजस्थान पुलिस के आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे.

- पुलिस आधुनिकीकरण योजना में राजस्थान को 19 करोड़ 70 लाख 90 हजार का बजट मिला

- तीन प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है पूरा बजट

-महिला सुरक्षा के लिए महिला पीसीआर वैन के लिए 6 करोड़ आवंटित किए गए हैं

- प्रदेश में 40 महिला PCR वैन खरीदी जाएगी, इसमें प्रत्येक पीसीआर प्रत्येक पीसीआर की कीमत 15 लाख है

- इसे स्मार्ट पुलिस उपकरण का नाम दिया गया है

-इसी तरह साइबर पुलिस उपकरणों पर करीब 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे

- साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 5 करोड़ 63 लाख 40 हजार रुपए से ऑफिस उपकरण, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर खरीदे जाएंगे.

-जिला स्तर पर 26 फोरेंसिक एंड इन्वेस्टिगेशन टूल्स पर 4 करोड़ 45 लाख 90 हजार रुपए खर्च करेंगे

-रेंज मुख्यालय पर 10 फोरेंसिक एंड इन्वेस्टिगेशन टूल्स पर एक करोड़ 95 लाख खर्च होंगे

-सिक्योरिटी और अन्य उपकरणों पर एक करोड़ 66 लाख 50 हजार रुपए का खर्च आएगा.

महिला अपराध पर तुरंत पहुंचेगी ' महिला PCR'

प्रदेश में महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करेगी राजस्थान पुलिस. राजस्थान में महिलाओं पर अपराध होने पर मौके पर पहुंचेगी महिला PCR वैन. ये पुलिस वैन सड़कों पर नजर आएगी. खास बात यह है कि इन पीसीआर वैन में पूरा स्टाफ महिला पुलिसकर्मीं ही होगी. ये पीसीआर वैन भीड़ भरे, बाजार, स्कूल कॉलेज, मॉल या अन्य इलाके जहां महिलाओं की संख्या ज्यादा पहुंचती है, वहां तैनात की जाएगी. महिलाओं पर अपराध की सूचना मिलते ही अभयकमांड सेंटर से महिला पीसीआर को सूचित किया जाएगा. मौके पर पहुंचकर महिला पुलिसकर्मी अपनी कार्रवाई करेंगी.

इस तरह काम करेगी महिला PCR

राजस्थान में विमेन पीसीआर टीम को अभय कमाण्ड सेन्टर से जोड़ा जाएगा. इसके लिए प्रत्येक पीसीआर वैन में एमडीटी (मोबाइल डाटा टर्मिनल) स्थापित किया गया है. इन वाहनों में अन्य उपकरणों के तहत जीपीएस, फोल्डिंग स्ट्रेचर एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा एलईडी लाइट बार भी लगाई गई है। एमडीटी से पीसीआर वैन का सम्पर्क अभय कमांड सेंटर से बना रहेगा. वहीं जीपीएस से पीसीआर वैन की लोकेशन पता रहेगी. साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भीड़ भरे इलाके में लोगों तक एनाउंस किया जा सकेगा.राजस्थान पुलिस ने आधुनिकीकरण योजना के तहत 1 करोड़ 50 लाख से 10 वीमेन पीसीआर वैन खरीद भी ली है. इसके अलावा 30 अन्य वीमन पीसीआर जल्द ही खरीदी जाएगी.


