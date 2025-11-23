Zee Rajasthan
10 दिसंबर को जयपुर में पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस, CM भजनलाल शर्मा कर रहे मॉनिटरिंग

Rajasthan News: CM भजनलाल शर्मा की पहल पर 10 दिसंबर को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन होने जा रहा है. देश और दुनिया के विभिन्न भागों में फैले प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए आयोजन की तैयारियां जारी हैं.

Published: Nov 23, 2025, 07:45 PM IST

Rajasthan News: CM भजनलाल शर्मा की पहल पर 10 दिसंबर को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन होने जा रहा है. देश और दुनिया के विभिन्न भागों में फैले प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान के विकास और समृद्धि की यात्रा से जोड़ने के लिए आयोजन की तैयारियां जारी हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सभी तैयारियों की अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

प्रवासियों को अपनी मिट्टी से जोड़ना

देश के विभिन्न राज्यों और दुनिया के कई देशों में प्रवासी राजस्थानियों ने अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं और राजस्थान की संस्कृति, उद्यमिता और परंपराओं को दुनियाभर में पहुंचाया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रयास अब प्रवासियों को अपनी मिट्टी से जोड़ना चाहते है. कर्मभूमि से जन्मभूमि अभियान के तहत उन्होंने यह पहल की है.

प्रवासी राजस्थानी अपने अनुभवो का लाभ अपनी मातृभूमि को भी दें और राजस्थान के विकास में सहयोगी बनें. इसी सोच के साथ उन्होंने कुछ समय पहले यह घोषणा की थी कि अब प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जाएगा. इसी कड़ी में यह पहला आयोजन दस दिसम्बर को होने जा रहा है.

इस आयोजन में प्रवासी राजस्थानियों के साथ खुला संवाद होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन व जल संसाधन क्षेत्रों पर सेक्टरोल सत्र होंगे. प्रवासी राजस्थानी सत्र के दौरान यह जान सकें कि राजस्थान के विकास में प्रवासी राजस्थानी किस तरह और किन क्षेत्रों में अपना सक्रिय सहयोग दे सकते हैं.

इस अवसर पर राजस्थान की विकास यात्रा को दर्शाती एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी. प्रवासी राजस्थानियों के लिए परम्परागत राजस्थानी व्यंजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्थाएं की जाएगी. इसके साथ ही सफलताएं अर्जित करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा.

पर्यटन प्री समिट का आयोजन

प्रवासी राजस्थानी दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित करने के लिए हैदराबाद, सूरत और कोलकता में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयेजन किया जा चुका है. इन आयोजनों में प्रवासी राजस्थानियों का काफी उत्साह देखने को मिला. इसी कड़ी में आगामी 27 नवंबर को जयपुर में पर्यटन क्षेत्र पर प्री समिट का आयोजन किया जा रहा है.

इस समिट में पर्यटन क्षेत्र से जुडे़ विशेषज्ञ यह बताएंगे कि राजस्थान को वर्ष भर चलने वाला पर्यटन राज्य कैसे बनाया जा सकता है. आयोजन में आने वाली प्रमुख हस्तियों में वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, आनंद राठी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन श्री आनंद राठी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री महावीर सिंघवी और सीजी कॉर्प ग्लोबल के चेयरमैन डॉ. बिनोद चैधरी, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मैनेजिंग पार्टनरश्री अमित लाठ, नेशनल यूएसए-इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा राजस्थान फाउंडेशन न्यूयार्क चैप्टर की अध्यक्ष डॉ. पूर्णिमा वोरिया, ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन, नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. पवन गोयनका और राजस्थान फाउंडेशन सऊदी अरब चैप्टर के अध्यक्ष श्री विजय सोनी शामिल हैं.

इनके अलावा भी उद्योग, व्यापार, सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्षेत्र की जानी-मानी प्रवासी राजस्थानी हस्तियां कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी. आयोजन में राजस्थान सरकार के सभी मंत्री और केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों के मंत्रियों के भाग लेने की भी संभावना जताई जा रही. कुल मिलाकर प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन प्रदेश के विकास के लिए राजस्थान और दुनियाभर में फैले प्रवासी राजस्थानियों के साथ एक नई शुरुआत करेगा.

