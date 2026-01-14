15 जनवरी को इतिहास रचेगा जयपुर! पहली बार राजस्थान में आर्मी डे परेड, CM ने दिया यह संदेश

Jaipur News: 15 जनवरी को पूरे देश में भारतीय सेना दिवस (आर्मी डे) के अवसर पर आयोजित होने वाली सेना दिवस परेड को लेकर राजस्थान में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है. इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश जारी कर आर्मी डे परेड को अमर बलिदानियों को नमन करने का दिन बताया है. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इस गौरवशाली आयोजन में सहभागी बनने का आह्वान किया है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि आर्मी डे परेड का यह आयोजन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि यह पहली बार है जब भारतीय सेना दिवस परेड राजस्थान की धरती पर, वह भी आमजन के बीच आयोजित हो रही है. यह परेड जयपुर में आयोजित की जा रही है, जिससे पूरे प्रदेश में गर्व और उत्साह का माहौल है.

सीएम ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य, साहस और पराक्रम का साक्षी बनने जा रही सेना दिवस परेड के लिए जयपुर और समस्त राजस्थान पूरी तरह तैयार है. 15 जनवरी को होने वाला यह ऐतिहासिक आयोजन राष्ट्रभक्ति, सम्मान और गौरव की भावना को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा. उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल एक परेड नहीं, बल्कि देश की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है.

राजस्थानवासी की धड़कन तिरंगे के साथ गूंजेगी

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में यह भी कहा कि यह पूरे राजस्थान के लिए गर्व का विषय है कि इस आयोजन के लिए पूरा देश जयपुर की ओर देख रहा है. उन्होंने कहा कि जब जगतपुरा की महल रोड पर भारतीय सेना के जवान कदमताल करेंगे, तो हर जयपुरवासी और राजस्थानवासी की धड़कन तिरंगे के साथ गूंजेगी. यह दृश्य न केवल रोमांच से भर देने वाला होगा, बल्कि देशभक्ति की भावना को और मजबूत करेगा.

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह परेड केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह उन अमर शहीदों के बलिदान का जीवंत स्मरण है, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को सेना के त्याग, अनुशासन और देशभक्ति से प्रेरणा मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने अंत में प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस ऐतिहासिक अवसर को गर्व, सम्मान और राष्ट्रभक्ति के साथ मनाएं और भारतीय सेना के शौर्य को नमन करें.



