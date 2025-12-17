JJM SIT गठन के 8 दिन बाद ही 5 आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

Jaipur News: 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में जांच की मंजूरी के 8 दिन बाद ही एसीबी ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 8 दिसंबर को जांच की मंजूरी दी, जिसके बाद एसआईटी गठित हुई. एसआईटी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इन गिरफ्तारी के बाद पीएचईडी में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है.

ठेकेदार के साथ साथ पहली बार इस घोटाले में सरकार अधिकारी को गिरफ्तार किया है. श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को पिछली सरकार में इरकॉन कंपनी के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र बनाए थे, जिसमें दोनों फर्मों को अफसरों ने 900 करोड़ के टेंडर दिए थे. जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपियों ने कार्य में गंभीर अनियमितताएं कीं. घटिया गुणवत्ता का कार्य कराया और मनमाने ढंग से मेजरमेंट बुक भरकर राजकोष से करोड़ों रुपये की राशि प्राप्त की.

एसीबी द्वारा आरोपियों की आपसी टेलीफोनिक बातचीत रिकॉर्ड की गई, जिसमें रिश्वत लेन-देन और आपसी सांठगांठ के ठोस साक्ष्य मिले हैं. इधर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का कहना है कि पिछली सरकार में हुए घोटाले में सरकार लगातार सख्ती बरत रही है. एसआईटी में जांच हो रही है, जिसके आधार पर कार्रवाई होगी. हाल ही में सीएम ने 6 और अफसरों के जांच की मंजूरी दी थी. इस मामले में 18 के खिलाफ 17 ए की जांच की जा रही है.

ये पांच गिरफ्तारियां हुई

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में गणपति ट्यूबवेल फर्म का प्रोपराइटर महेश कुमार मित्तल, उसका बेटा हेमंत मित्तल उर्फ गोलू, मैनेजर और लायजनिंग ऑफिसर उमेश कुमार शर्मा, पीएचईडी के तत्कालीन लेखाधिकारी गोपाल कुमावत और श्याम ट्यूबवेल का प्रोपराइटर पदमचंद का बेटा पीयूष जैन है. इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महेश मित्तल और पीयूष जैन को गिरफ्तार किया था. दोनों की दूसरी बार गिरफ्तारी हुई है.

4 इंजीनियर की मिलीभगत से मिले टैंडर

एसीबी जांच में सामने आया है कि श्याम ट्यूबेल, गणपति ट्यूबेल फर्मों के प्रोपराइटर ने पीएचईडी विभाग तत्कालीन बहरोड़ एक्सईएन माया लाल सैनी, नीमराना सब डिविजन के एईएन राकेश चौहान, नीमराणा जेईएन प्रदीप कुमार के साथ मिलीभगत कर जल जीवन मिशन के अंतर्गत दो निविदाएं हासिल की.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि जल जीवन मिशन से जुड़े सभी मामलों की त्वरित जांच और न्यायालय में चालान पेश करने के लिए पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह राणावत के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है. SIT ने एफएसएल से प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों और कॉल ट्रांसक्रिप्ट का गहन विश्लेषण कर कार्रवाई की.

एसीबी के अनुसार, पूर्व में इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान पेश किया जा चुका है. जबकि फरार आरोपियों में से आज 5 को गिरफ्तार किया गया है. जिनपर करीब 2 लाख 20 हजार रुपये की रिश्वत राशि के लेनदेन का भी आरोप है. एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. माना जा रहा है कि इस मामले और गिरफ्तारियां हो सकती है.