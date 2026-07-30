/आंखों की सर्जरी के 24 घंटे बाद कुचामन के सरकारी अस्पताल में बिगड़ी हालत, 5 मरीज जयपुर SMS अस्पताल रेफर

Post Surgical Infection: राजस्थान के नागौर जिले के कुचामन सिटी सरकारी अस्पताल में आंखों की सर्जरी के बाद गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. अस्पताल में ऑपरेशन कराने वाले सात मरीजों की आंखों में पोस्ट-सर्जिकल इंफेक्शन होने की पुष्टि हुई है. चिकित्सकों के अनुसार ऑपरेशन के करीब 24 घंटे के भीतर ही मरीजों की आंखों में संक्रमण के लक्षण दिखाई देने लगे और कई मरीजों की आंखों की पुतली सफेद पड़ गई. मरीजों की हालत गंभीर होने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. मामले की सूचना मिलते ही उच्च अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पांच मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर स्थित सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल रेफर कर दिया.



पांच मरीजों को SMS अस्पताल में किया गया भर्ती

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यालय के निर्देश पर गंभीर स्थिति वाले पांच मरीजों को जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यहां नेत्र रोग विशेषज्ञों की निगरानी में उनका उपचार शुरू कर दिया गया है. डॉक्टरों के मुताबिक सभी मरीजों की आंखों की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उनकी दृष्टि को सुरक्षित रखने के लिए हरसंभव चिकित्सकीय प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं शेष मरीजों की भी लगातार निगरानी की जा रही है.



जांच के लिए गठित किया गया मेडिकल बोर्ड

घटना की गंभीरता को देखते हुए SMS अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. आर.के. जैन ने विशेषज्ञ चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड गठित किया है. यह बोर्ड नेत्र रोग विभाग के अध्यक्ष डॉ. नगेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन में काम करेगा. बोर्ड में मेडिकल विभाग के अध्यक्ष डॉ. एम.के. अग्रवाल, नेत्र रोग विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉ. पंकज शर्मा और डॉ. मनीष शर्मा को भी शामिल किया गया है. विशेषज्ञों की यह टीम मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा करने के साथ संक्रमण के कारणों की भी जांच करेगी.



फैक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश

मामले की जानकारी मिलने पर SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी भी अस्पताल पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विस्तृत फैक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया जाएगा कि संक्रमण किन परिस्थितियों में हुआ, ऑपरेशन के दौरान कौन-कौन से प्रोटोकॉल अपनाए गए और कहीं संक्रमण नियंत्रण संबंधी मानकों में कोई चूक तो नहीं हुई.



संक्रमण के कारणों की होगी गहन जांच

स्वास्थ्य विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि मरीजों में संक्रमण ऑपरेशन थिएटर की साफ-सफाई, उपकरणों के स्टरलाइजेशन, दवाइयों या अन्य किसी तकनीकी कारण से हुआ या नहीं. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. फिलहाल विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम सभी मरीजों के उपचार और उनकी आंखों की रोशनी बचाने के प्रयास में जुटी हुई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!