/सावधान-इन 5 वजह से रुक सकता है 10 लाख का दुर्घटना क्लेम, जानिए क्या हैं नियम?

Ayushman Scheme, Accident Insurance: मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को दुर्घटना में मृत्यु या गंभीर चोट की स्थिति में निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है. यह राशि संकट के समय परिवार के लिए बड़ी राहत साबित होती है. हालांकि कई मामलों में आवश्यक नियमों की अनदेखी या दस्तावेजी कमियों के कारण क्लेम प्रक्रिया अटक जाती है या दावा निरस्त हो जाता है. इसलिए योजना का लाभ लेने के लिए सभी आवश्यक शर्तों और प्रक्रियाओं की जानकारी होना जरूरी है.



1. समय पर सूचना और क्लेम आवेदन नहीं करना

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दुर्घटना होने के बाद संबंधित विभाग या बीमा प्रक्रिया के अनुसार समय पर सूचना देना और निर्धारित अवधि में क्लेम आवेदन जमा करना बेहद आवश्यक होता है. यदि आवेदन तय समय सीमा के बाद किया जाता है तो क्लेम में देरी या अस्वीकृति की संभावना बढ़ सकती है.



2. आवश्यक दस्तावेज अधूरे होना

कई बार लाभार्थी या उनके परिजन दुर्घटना से जुड़े जरूरी दस्तावेज जैसे एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (जहां आवश्यक हो), मेडिकल रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण और अन्य जरूरी अभिलेख पूरे नहीं लगा पाते. दस्तावेज अधूरे होने पर क्लेम प्रक्रिया लंबी हो जाती है या दावा अटक सकता है.



3. योजना की पात्रता पूरी नहीं होना

योजना का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिलता है. यदि संबंधित व्यक्ति योजना की पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करता या उसका पंजीकरण निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं है, तो बीमा दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता. इसलिए पहले अपनी पात्रता की पुष्टि करना आवश्यक है.



4. दुर्घटना का सत्यापन नहीं होना

बीमा दावा तभी स्वीकृत होता है जब दुर्घटना का सत्यापन संबंधित विभाग और जांच एजेंसियों द्वारा नियमों के अनुसार किया जाता है. यदि दुर्घटना से जुड़े तथ्यों में विरोधाभास मिलता है या आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो क्लेम पर रोक लग सकती है.



5. गलत या भ्रामक जानकारी देना

यदि आवेदन में गलत जानकारी दी जाती है, दस्तावेजों में विसंगति पाई जाती है या तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया जाता है, तो बीमा दावा खारिज किया जा सकता है. इसके अलावा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी संभव है.



योजना का लाभ लेने के लिए रखें इन बातों का ध्यान

दुर्घटना की स्थिति में घबराने के बजाय सबसे पहले संबंधित पुलिस थाने और अस्पताल में आवश्यक कानूनी व चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी कराएं. सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें, समय पर आवेदन करें और केवल सही एवं प्रमाणित जानकारी ही उपलब्ध कराएं. योजना से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन करने पर क्लेम प्रक्रिया आसान होती है और पात्र परिवार को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकती है. विशेषज्ञों का भी कहना है कि किसी भी सरकारी बीमा योजना का लाभ तभी मिलता है जब पात्रता, दस्तावेज और निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाए.

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