/रामगंज में पांच मंजिला मकान झुकने से दहशत, बिना अनुमति बनी बिल्डिंग से लोगों को जान का खतरा

Jaipur News: रामगंज बाजार में एक पांच मंजिला मकान के झुक जाने से इलाके में दहशत का माहौल है. मकान में रह रहे 30 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. पुलिस और नगर निगम की टीम ने आसपास के मकानों को भी खाली करवा दिया है.



घटना की पूरी डिटेल

शनिवार शाम रामगंज थाना क्षेत्र के जगन्नाथ शाह के रास्ते पर स्थित इस मकान के एक पिलर में दरार पड़ गई. इसके बाद पिलर के झुकने और गिरने की आशंका के चलते पूरे मकान में हल्का झुकाव आ गया. मकान में रह रहे लोग दहशत में घर से बाहर निकल आए. सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस और नगर निगम के होम गार्ड मौके पर पहुंच गए.

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मकान में 30 से ज्यादा लोग रहते थे

मकान मालिक रईस ने इस इमारत को किराए पर दे रखा था. नीचे दो दुकानें हैं, जिनके शटर भी मुड़ गए हैं. मकान में कुल 30 से अधिक लोग रह रहे थे. स्थानीय लोगों के अनुसार यह मकान बिना नगर निगम की अनुमति के बनाया जा रहा था.



आसपास के मकान खाली, रास्ता बंद

पुलिस और निगम प्रशासन ने मकान के आसपास के मकानों को भी खाली करवा लिया है. पूरे इलाके में रास्ता बंद कर दिया गया है और सुरक्षा के लिए नगर निगम के होम गार्ड तैनात कर दिए गए हैं.



प्राचीन शिव मंदिर को खतरा

मकान के ठीक बगल में सैकड़ों वर्ष पुराना चमत्कारेश्वर शिव मंदिर है. स्थानीय निवासियों ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर मकान गिरा तो मंदिर को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है. मकान के पास पीपल का पेड़ भी है, जहां स्थानीय लोग पूजा करते हैं.



लोगों की मांग

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मकान को तुरंत गिरा दिया जाए ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके. उन्होंने बताया कि मकान मालिक किराए के लालच में पांचवीं मंजिल बना रहा था. अभी तक मकान गिराने की कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सोमवार को प्रशासन इस मकान को गिराने की कार्रवाई कर सकता है.

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