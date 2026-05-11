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रामगंज में पांच मंजिला मकान झुकने से दहशत, बिना अनुमति बनी बिल्डिंग से लोगों को जान का खतरा

Ramganj Jaipur Building Tilt: जयपुर. रामगंज बाजार में एक पांच मंजिला मकान के झुक जाने से इलाके में दहशत फैल गई है. शनिवार शाम मकान के एक पिलर में दरार पड़ने के बाद पूरा मकान एक तरफ झुक गया.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 11, 2026, 08:25 AM|Updated: May 11, 2026, 08:25 AM
रामगंज में पांच मंजिला मकान झुकने से दहशत, बिना अनुमति बनी बिल्डिंग से लोगों को जान का खतरा
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: रामगंज बाजार में एक पांच मंजिला मकान के झुक जाने से इलाके में दहशत का माहौल है. मकान में रह रहे 30 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. पुलिस और नगर निगम की टीम ने आसपास के मकानों को भी खाली करवा दिया है.


घटना की पूरी डिटेल
शनिवार शाम रामगंज थाना क्षेत्र के जगन्नाथ शाह के रास्ते पर स्थित इस मकान के एक पिलर में दरार पड़ गई. इसके बाद पिलर के झुकने और गिरने की आशंका के चलते पूरे मकान में हल्का झुकाव आ गया. मकान में रह रहे लोग दहशत में घर से बाहर निकल आए. सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस और नगर निगम के होम गार्ड मौके पर पहुंच गए.

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मकान में 30 से ज्यादा लोग रहते थे
मकान मालिक रईस ने इस इमारत को किराए पर दे रखा था. नीचे दो दुकानें हैं, जिनके शटर भी मुड़ गए हैं. मकान में कुल 30 से अधिक लोग रह रहे थे. स्थानीय लोगों के अनुसार यह मकान बिना नगर निगम की अनुमति के बनाया जा रहा था.


आसपास के मकान खाली, रास्ता बंद
पुलिस और निगम प्रशासन ने मकान के आसपास के मकानों को भी खाली करवा लिया है. पूरे इलाके में रास्ता बंद कर दिया गया है और सुरक्षा के लिए नगर निगम के होम गार्ड तैनात कर दिए गए हैं.


प्राचीन शिव मंदिर को खतरा
मकान के ठीक बगल में सैकड़ों वर्ष पुराना चमत्कारेश्वर शिव मंदिर है. स्थानीय निवासियों ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर मकान गिरा तो मंदिर को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है. मकान के पास पीपल का पेड़ भी है, जहां स्थानीय लोग पूजा करते हैं.


लोगों की मांग
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मकान को तुरंत गिरा दिया जाए ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके. उन्होंने बताया कि मकान मालिक किराए के लालच में पांचवीं मंजिल बना रहा था. अभी तक मकान गिराने की कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सोमवार को प्रशासन इस मकान को गिराने की कार्रवाई कर सकता है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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