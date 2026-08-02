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एक चिंगारी से हो सकता था बड़ा धमाका! तेज रफ्तार हाईवे पर पलटा खतरनाक केमिकल कंटेनर, मची अफरातफरी

Behror Accident: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के जागुवास फ्लाईओवर पर दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर ज्वलनशील केमिकल से भरा कंटेनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे के बाद चालक केबिन में फंस गया, जिसे पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Amit kumar yadav
Published:Aug 02, 2026, 11:22 AM IST | Updated:Aug 02, 2026, 11:22 AM IST
एक चिंगारी से हो सकता था बड़ा धमाका! तेज रफ्तार हाईवे पर पलटा खतरनाक केमिकल कंटेनर, मची अफरातफरी
Image Credit: Chemical Tanker

Chemical Tanker: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में रविवार सुबह दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 स्थित जागुवास फ्लाईओवर पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ज्वलनशील केमिकल से भरा एक कंटेनर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. कंटेनर जयपुर की ओर जा रहा था. हादसे के बाद फ्लाईओवर पर यातायात प्रभावित हो गया और मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. कंटेनर में खतरनाक और ज्वलनशील रसायन भरा होने के कारण किसी भी समय आग या विस्फोट जैसी स्थिति बनने की आशंका थी.


चालक केबिन में फंसा, पुलिस ने सुरक्षित निकाला

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घटना की सूचना मिलते ही बहरोड़ कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. दुर्घटना के कारण कंटेनर का चालक केबिन में फंस गया था. पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल उपचार के लिए राजकीय जिला अस्पताल भिजवाया. हादसे के दौरान फ्लाईओवर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैफिक को नियंत्रित कर आवाजाही सामान्य कराने का प्रयास किया.


दमकल विभाग ने संभाला मोर्चा

कंटेनर में ज्वलनशील केमिकल होने के कारण प्रशासन ने कोई जोखिम नहीं लिया. एहतियात के तौर पर दमकल विभाग की कई गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया. दमकल कर्मियों ने कंटेनर पर लगातार पानी का छिड़काव किया, ताकि तापमान नियंत्रित रहे और आग लगने की किसी भी संभावना को रोका जा सके. अधिकारियों ने पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर लोगों को कंटेनर से दूर रहने की सलाह दी.


कंटेनर को सुरक्षित स्थान पर कराया शिफ्ट

घटना की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी (सीओ) सचिन शर्मा भी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया. प्रशासन ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर को फ्लाईओवर से हटाकर शेरपुर गांव के पास एक खाली और सुरक्षित स्थान पर खड़ा कराया. एसडीएम के निर्देश पर वहां तीन दमकल वाहनों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके. फिलहाल कंटेनर की लगातार निगरानी की जा रही है.


पुलिस और प्रशासन की सतर्कता से टली बड़ी अनहोनी

प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय देखने को मिला. समय रहते चालक को सुरक्षित निकालने, ट्रैफिक को नियंत्रित करने और कंटेनर को आबादी से दूर शिफ्ट करने के कारण संभावित बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और कंटेनर के सुरक्षित निस्तारण तक निगरानी जारी रहेगी. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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