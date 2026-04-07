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नेशनल हाईवे पर थार कार की लापरवाही से पलटा ज्वलनशील टैंकर, हाईवे पर 90 मिनट तक रहा दहशत का माहौल

National Highway accident: नेशनल हाईवे पर एक ज्वलनशील पदार्थ से भरा टैंकर पलट जाने से करीब 90 मिनट तक दहशत का माहौल बना रहा. हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और स्थानीय ग्रामीण दहशत में आ गए. थार कार चालक की लापरवाही को इस हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 07, 2026, 08:21 AM IST | Updated:Apr 07, 2026, 08:21 AM IST

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नेशनल हाईवे पर थार कार की लापरवाही से पलटा ज्वलनशील टैंकर, हाईवे पर 90 मिनट तक रहा दहशत का माहौल

Jaipur News: राजधानी जयपुर के बगरू कस्बे के पास नेशनल हाईवे संख्या 48 पर ज्वलनशील पदार्थ से भरा टैंकर पलटने के बाद एक बार फिर से प्रशासन, पुलिस ओर ग्रामीणों के करीब 90 मिनट दहशत में गुजरे. हाईवे पर हुए इस हादसे ने एक फिर लोगों को हाईवे पर पहले हुए भीषण हादसों की याद दिला दी.

बता दे कि आज दोपहर करीब 2.35 बजे गुजरात के कांडला पोर्ट से आ रहा ज्वलनशील पदार्थ मैथनॉल से भरा टैंकर NH -48 पर दहमीकलां कट पर बेकाबू होकर पलट गया, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टैंकर के बराबर चल रही थार कार के चालक ने अचानक टैंकर को कट मार दिया, जिससे टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया.

टैंकर से ज्वलनशील तरल का रिसाव होने लगा, हाईवे पर ज्वलनशील पदार्थ से भरा टैंकर पलटने की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस ओर ग्रामीण दहशत में आ गए, हादसे के बाद थार कार चालक मौके से फरार हो गए. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमे थार कार चालक की लापरवाही से हादसा होने की पुष्टि हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही बगरू थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा मय जाप्ता तत्काल मौके पर पहुंचे ओर एहतियातन हाईवे पर यातायात रुकवाया गया.

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कुछ ही देर बाद बगरू रीको, महिंद्रा सेज ओर जयपुर नगर निगम सहित करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची ओर टैंकर पर पानी व फॉम मैकेनिकल केमिकल डालकर राहत कार्य शुरू किया. हादसे की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम राजेश कुमार, एसीपी बगरू हेमेन्द्र शर्मा, यातायात निरीक्षक मंजू चौधरी सहित कई आलाधिकारी मौके पर पहुंचे.

कड़ी मशक्कत के बाद 7 क्रेनों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त थार कार व टैंकर को दुर्घटना स्थल में सुरक्षित हटवाया गया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली, इस दौरान नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, वाहन चालक करीब डेढ़ घंटे तक जाम में फंसे रहे, हालात सामान्य होने के बाद हाईवे पर फिर से यातायात सुचारू किया गया.

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