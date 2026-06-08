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जयपुर में 24 घंटे इंटरनेट बंद, Ola-Uber से लेकर Online Check-in तक होगा प्रभावित, जयपुर एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

Jaipur mobile internet suspension: जयपुर में 8 जून की रात 12 बजे से 9 जून की रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाएं बंद रहने के मद्देनजर जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 08, 2026, 01:32 PM|Updated: Jun 08, 2026, 01:32 PM
जयपुर में 24 घंटे इंटरनेट बंद, Ola-Uber से लेकर Online Check-in तक होगा प्रभावित, जयपुर एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
Image Credit: Jaipur mobile internet suspension

Jaipur internet shutdown: जयपुर में 8 जून की रात 12 बजे से 9 जून की रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाएं बंद रहने के चलते जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने हवाई यात्रियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है. प्रशासन ने यात्रियों को पहले से तैयारी करने और अपनी यात्रा की उचित योजना बनाने की सलाह दी है, ताकि इंटरनेट बंदी के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार इंटरनेट सेवाएं बाधित रहने के कारण कई ऑनलाइन सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं. खासतौर पर एयरलाइंस की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन चेक-इन सुविधा और डिजिटल टिकटिंग सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों को दिक्कत आ सकती है. इसके अलावा ओला, उबर और अन्य ऐप आधारित कैब सेवाओं की बुकिंग में भी परेशानी आने की संभावना है.

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प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी फ्लाइट से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी पहले से डाउनलोड कर लें. टिकट, पीएनआर नंबर, बोर्डिंग पास और पहचान पत्र की डिजिटल कॉपी मोबाइल में ऑफलाइन सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है. साथ ही एयरपोर्ट पहुंचने के लिए वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करने को कहा गया है.

एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों को सामान्य दिनों की तुलना में अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी है. उनका कहना है कि इंटरनेट बंदी के कारण रास्ते में या एयरपोर्ट पहुंचने से पहले तकनीकी और परिवहन संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं.

हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी उड़ानों का संचालन निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेगा. यात्रियों की सुविधा के लिए प्रीपेड टैक्सी और सेल्फ-ड्राइव कार जैसे विकल्प उपलब्ध रहेंगे. प्रशासन का कहना है कि समय रहते तैयारी कर यात्री अपनी यात्रा को सुगम और परेशानी मुक्त बना सकते हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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