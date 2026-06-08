/जयपुर में 24 घंटे इंटरनेट बंद, Ola-Uber से लेकर Online Check-in तक होगा प्रभावित, जयपुर एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

Jaipur internet shutdown: जयपुर में 8 जून की रात 12 बजे से 9 जून की रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाएं बंद रहने के चलते जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने हवाई यात्रियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है. प्रशासन ने यात्रियों को पहले से तैयारी करने और अपनी यात्रा की उचित योजना बनाने की सलाह दी है, ताकि इंटरनेट बंदी के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार इंटरनेट सेवाएं बाधित रहने के कारण कई ऑनलाइन सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं. खासतौर पर एयरलाइंस की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन चेक-इन सुविधा और डिजिटल टिकटिंग सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों को दिक्कत आ सकती है. इसके अलावा ओला, उबर और अन्य ऐप आधारित कैब सेवाओं की बुकिंग में भी परेशानी आने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी फ्लाइट से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी पहले से डाउनलोड कर लें. टिकट, पीएनआर नंबर, बोर्डिंग पास और पहचान पत्र की डिजिटल कॉपी मोबाइल में ऑफलाइन सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है. साथ ही एयरपोर्ट पहुंचने के लिए वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करने को कहा गया है.

एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों को सामान्य दिनों की तुलना में अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी है. उनका कहना है कि इंटरनेट बंदी के कारण रास्ते में या एयरपोर्ट पहुंचने से पहले तकनीकी और परिवहन संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं.

हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी उड़ानों का संचालन निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेगा. यात्रियों की सुविधा के लिए प्रीपेड टैक्सी और सेल्फ-ड्राइव कार जैसे विकल्प उपलब्ध रहेंगे. प्रशासन का कहना है कि समय रहते तैयारी कर यात्री अपनी यात्रा को सुगम और परेशानी मुक्त बना सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!