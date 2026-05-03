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AC चलाते हुए भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है ब्लास्ट! अपनाएं ये जरूरी सेफ्टी टिप्स

AC Explosion Safety Tips: राजस्थान में गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ने से के साथ AC फटने के मामले सामने आने लगते हैं. ऐसे में आइए आज जानते हैं कि AC का ख्याल कैसे रखें. जिससे AC फटने जैसे हादसों से सुरक्षित रहा जा सके.

Edited byAman SinghReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 03, 2026, 07:41 PM|Updated: May 03, 2026, 07:41 PM
AC चलाते हुए भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है ब्लास्ट! अपनाएं ये जरूरी सेफ्टी टिप्स
Image Credit: AC Explosion Safety Tips

AC Explosion Safety Tips: राजस्थान में गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ने से के साथ AC फटने के मामले सामने आने लगते हैं. ऐसे में आइए आज जानते हैं कि AC का ख्याल कैसे रखें. जिससे AC फटने जैसे हादसों से सुरक्षित रहा जा सके. गर्मियों में राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अन्य इलाकों में 45 डिग्री से अधिक तापमान पहुंच जाता है, जिसके कारण AC का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है. इसके साथ ही बढ़ता है AC फटने का खतरा.

AC के हादसों से बचने के लिए इन बातों का रखें ख्याल

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जिन बिजली के तारों से AC चल रही हो, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, गर्मी का मौसम आते ही AC शुरू करने से पहले उसका सर्विस जरूर कराएं, AC के गैस के लेवल सहित अन्य उपकरणों की जांच अवश्य कराएं, AC के आउटडोर पर शेड लगाएं, AC का टेंपरेचर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखें और कोशिश करें कि स्थायी टेंपरेचर पर ही AC का इस्तेमाल हो.

गर्मियों के मौसम में AC से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बहुत जरूरी है. इसलिए AC चलाने से पहले तमाम चीजों की जांच करना जरूरी होता है. साथ ही समय-समय पर AC की सर्विस का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है. बड़ी-बड़ी इमारतों पर लगे AC में भी सावधानी बरतना जरूरी है, जिससे हादसा ना हो. क्योंकि गर्मी में टेंपरेचर बढ़ने की वजह से वायर और प्लास्टिक की वजह से AC में आग लग सकती है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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