/AC चलाते हुए भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है ब्लास्ट! अपनाएं ये जरूरी सेफ्टी टिप्स

AC Explosion Safety Tips: राजस्थान में गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ने से के साथ AC फटने के मामले सामने आने लगते हैं. ऐसे में आइए आज जानते हैं कि AC का ख्याल कैसे रखें. जिससे AC फटने जैसे हादसों से सुरक्षित रहा जा सके.
AC Explosion Safety Tips: राजस्थान में गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ने से के साथ AC फटने के मामले सामने आने लगते हैं. ऐसे में आइए आज जानते हैं कि AC का ख्याल कैसे रखें. जिससे AC फटने जैसे हादसों से सुरक्षित रहा जा सके. गर्मियों में राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अन्य इलाकों में 45 डिग्री से अधिक तापमान पहुंच जाता है, जिसके कारण AC का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है. इसके साथ ही बढ़ता है AC फटने का खतरा.
AC के हादसों से बचने के लिए इन बातों का रखें ख्याल
जिन बिजली के तारों से AC चल रही हो, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, गर्मी का मौसम आते ही AC शुरू करने से पहले उसका सर्विस जरूर कराएं, AC के गैस के लेवल सहित अन्य उपकरणों की जांच अवश्य कराएं, AC के आउटडोर पर शेड लगाएं, AC का टेंपरेचर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखें और कोशिश करें कि स्थायी टेंपरेचर पर ही AC का इस्तेमाल हो.
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गर्मियों के मौसम में AC से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बहुत जरूरी है. इसलिए AC चलाने से पहले तमाम चीजों की जांच करना जरूरी होता है. साथ ही समय-समय पर AC की सर्विस का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है. बड़ी-बड़ी इमारतों पर लगे AC में भी सावधानी बरतना जरूरी है, जिससे हादसा ना हो. क्योंकि गर्मी में टेंपरेचर बढ़ने की वजह से वायर और प्लास्टिक की वजह से AC में आग लग सकती है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है.
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