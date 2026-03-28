LPG संकट के बाद सरकार का बड़ा फैसला, नई पॉलिसी से ‘कंट्रोल मोड’ में होगी गैस सप्लाई

LPG New Policy 2026: अंतरराष्ट्रीय हालात के चलते आए एलपीजी संकट के बाद अब सरकार ने व्यावसायिक गैस उपभोक्ताओं के लिए नई नीति लागू कर दी है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की इस पॉलिसी का मकसद सप्लाई को संतुलित रखते हुए जरूरतमंद सेक्टर्स को प्राथमिकता देना है.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के मुताबिक, प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई अब पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर के करीब 70 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और इसे धीरे-धीरे पूरी तरह सामान्य करने की कोशिश की जा रही है.

अब ऐसे मिलेगी LPG ‘प्राथमिकता फॉर्मूला’ लागू

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नई नीति के तहत गैस वितरण को सेक्टर-वाइज बांटा गया है. अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान-100 प्रतिशत सप्लाई. होटल-रेस्तरां, ढाबे, डेयरी में 60 फीसदी, इंडस्ट्री (बल्क/पैक्ड) में 40 फीसदी, अन्य उपभोक्ता को 50 फीसदी, फूड कार्ट/प्रवासी श्रमिक को जरूरत के हिसाब से छोटे सिलेंडर, मंदिर, शादी समारोह और धार्मिक आयोजनों को भी 50 फीसदी गैस उपलब्ध कराई जाएगी.

रजिस्ट्रेशन नहीं तो गैस नहीं

अब हर व्यावसायिक उपभोक्ता को संबंधित ऑयल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पंजीकरण अनिवार्य होगा. बिना रजिस्ट्रेशन के सिलेंडर नहीं मिलेगा. जहां पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) उपलब्ध है, वहां व्यवसायिक उपभोक्ताओं को PNG कनेक्शन लेना जरूरी होगा. कनेक्शन मिलने तक ही LPG का इस्तेमाल कर सकेंगे.

खपत के आधार पर तय होगा कोटा

अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक की गैस खपत के औसत के आधार पर ही आवंटन तय किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति अतिरिक्त आवंटन का निर्णय ले सकेगी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीष कुमार ने कहा कि नई नीति से वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी, जिससे उद्योग और सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट सकेंगी.

