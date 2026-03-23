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जयपुर में बड़ा भंडाफोड़, 1000 किलो नकली पनीर और 500 किलो नकली घी जब्त, पुलिस ने मारी छापेमारी

Rajatshan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जवाहर नगर थाना क्षेत्र में स्थित "नाम क्वालिटी पनीर शॉप" पर छापेमारी कर पुलिस ने नकली पनीर और घी की भारी खेप बरामद की. यह कार्रवाई थानाधिकारी महेश चंद्र गुर्जर के नेतृत्व में की गई, जिसे बड़ी सफलता माना जा रहा है.'

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByImran
Published:Mar 23, 2026, 08:46 AM IST | Updated:Mar 23, 2026, 08:46 AM IST

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जयपुर में बड़ा भंडाफोड़, 1000 किलो नकली पनीर और 500 किलो नकली घी जब्त, पुलिस ने मारी छापेमारी

Jaipur nakaali paneer : जयपुर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जवाहर नगर थाना क्षेत्र की एक दुकान पर छापेमारी में करीब 1000 किलो नकली पनीर, 500 किलो नकली घी और 50 किलो क्रीम बरामद की गई. यह सामग्री अलवर जिले के किशनगढ़ बास स्थित एक फैक्ट्री से लाई गई थी. थानाधिकारी महेश की टीम ने यह सफल ऑपरेशन किया, जिसमें फूड सेफ्टी विभाग की टीम भी शामिल हुई. संदिग्ध उत्पादों के सैंपल लैब जांच के लिए भेजे गए हैं, और रिपोर्ट आने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.

बड़ी मात्रा में जब्त सामग्री
छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 1000 किलो नकली पनीर, 500 किलो नकली घी और लगभग 50 किलो क्रीम बरामद की. ये सभी सामग्रियां संदिग्ध गुणवत्ता की पाई गईं, जिन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया गया. जांच में पता चला कि यह खेप अलवर जिले के किशनगढ़ बास क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री से जयपुर लाई गई थी.

अलवर से जुड़ा बड़ा नेटवर्क
प्रारंभिक जांच से सामने आया है कि नकली उत्पादों का स्रोत अलवर की एक फैक्ट्री है. पुलिस ने पूरे सप्लाई चेन की जांच शुरू कर दी है और शक जता रही है कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह सक्रिय हो सकता है. यह सामान विभिन्न बाजारों और दुकानों में सप्लाई किया जा रहा था, जिससे आम लोगों की सेहत को गंभीर खतरा था.

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फूड सेफ्टी टीम की मौजूदगी और जांच
कार्रवाई की सूचना मिलते ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम भी मौके पर पहुंची. उन्होंने पनीर, घी और अन्य सामग्रियों के सैंपल लेकर लैब जांच के लिए भेजे हैं. लैब रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जनता के लिए अलर्ट और सलाह
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय ब्रांड, पैकेजिंग, हॉलमार्क या FSSAI लाइसेंस की जांच जरूर करें. संदिग्ध उत्पाद दिखने पर तुरंत पुलिस या फूड सेफ्टी विभाग को सूचित करें. यह कार्रवाई मिलावटखोरों को कड़ी चेतावनी है और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है. पुलिस आगे भी ऐसे अभियानों को तेज करने का संकल्प ले रही है.

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