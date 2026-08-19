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रक्षा बंधन से पहले जयपुर में खाद्य विभाग का छापा, गंदगी में बन रही थी मिठाई, 300 किलो सोन पपड़ी नष्ट

Rajasthan Food Department: जयपुर में त्योहारी सीजन से पहले खाद्य विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. आगरा रोड बगराना स्थित बिना फूड लाइसेंस संचालित जेजे फूड्स मिठाई कारखाने में टीम ने छापा मारकर करीब 300 किलो सोन पपड़ी नष्ट करवाई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 19, 2026, 07:49 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 07:49 PM IST
रक्षा बंधन से पहले जयपुर में खाद्य विभाग का छापा, गंदगी में बन रही थी मिठाई, 300 किलो सोन पपड़ी नष्ट
Image Credit: Rajasthan Food Department

Rajasthan Food Department: राजस्थान के जयपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देश पर विभाग द्वारा त्योहारी सीजन के मद्दे नजर मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट के लिए जारी विशेष अभियान के तहत CMHO जयपुर सेकेंड की टीम द्वारा आगरा रोड बगराना स्थित बिना फूड लाइसेंस के संचालित मिठाई के कारखाने मैसर्स जेजे फूड्स पर कार्रवाई करते हुए लगभग 300 किलो सोन पपड़ी नष्ट करवाई.

औचक निरीक्षण के दौरान हुआ खुलासा

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CMHO डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि दिल्ली निवासी जितेंद्र कुमार पिछले 4 माह से यह कारखाना संचालित कर रहा था. फूड सेफ्टी टीम अभियान के तहत औचक निरीक्षण के दौरान मौके पर पहुंची. जहां रक्षा बंधन त्यौहार के लिए इसने मिठाइयां तैयार कर छोटी-छोटी दुकानों पर सप्लाई करने के लिए भारी मात्रा में मैदा, चीनी, रिफाइंड, सोयाबीन तेल, पॉमोलिन तेल आदि स्टॉक कर रखी थी.

गंदगी में बनाई जा रही थी मिठाई

मौके पर बहुत गंदगी में मिठाई बनाई जा रही थी. मूंगफली की कटिंग पर हरा रंग चढ़ाकर पिस्ते के रूप में एवं कीड़े लगे हुए बादाम की कटिंग ड्राई फ्रूट्स की तरह मिठाइयों में काम में ले रहे थे. सोन पपड़ी, मिल्क केक एवं अन्य मिठाइयों के 5-5 किलो के होलसेल पैकेटों पर किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग लेबल नहीं लगा रहे थे. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अनिवार्य पानी की जांच रिपोर्ट, स्टाफ के मेडिकल फिटनेस, पेस्ट कंट्रोल आदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे.

300 किलो सोन पपड़ी को नष्ट

सोन पपड़ी के नमूने लेकर मौके पर तैयार लगभग 300 किलो सोन पपड़ी को नष्ट करवाया गया. मिठाई के कारखाने को बिना फूड लाइसेंस संचालित किए जाने के कारण उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम आदेशों तक मशीनों को सील कर बंद करवाया गया. टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, राजेश नागर, ओमा शंकर एवं रिमिका माथुर शामिल रहे.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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