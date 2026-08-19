/रक्षा बंधन से पहले जयपुर में खाद्य विभाग का छापा, गंदगी में बन रही थी मिठाई, 300 किलो सोन पपड़ी नष्ट

Rajasthan Food Department: राजस्थान के जयपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देश पर विभाग द्वारा त्योहारी सीजन के मद्दे नजर मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट के लिए जारी विशेष अभियान के तहत CMHO जयपुर सेकेंड की टीम द्वारा आगरा रोड बगराना स्थित बिना फूड लाइसेंस के संचालित मिठाई के कारखाने मैसर्स जेजे फूड्स पर कार्रवाई करते हुए लगभग 300 किलो सोन पपड़ी नष्ट करवाई.

औचक निरीक्षण के दौरान हुआ खुलासा

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CMHO डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि दिल्ली निवासी जितेंद्र कुमार पिछले 4 माह से यह कारखाना संचालित कर रहा था. फूड सेफ्टी टीम अभियान के तहत औचक निरीक्षण के दौरान मौके पर पहुंची. जहां रक्षा बंधन त्यौहार के लिए इसने मिठाइयां तैयार कर छोटी-छोटी दुकानों पर सप्लाई करने के लिए भारी मात्रा में मैदा, चीनी, रिफाइंड, सोयाबीन तेल, पॉमोलिन तेल आदि स्टॉक कर रखी थी.

गंदगी में बनाई जा रही थी मिठाई

मौके पर बहुत गंदगी में मिठाई बनाई जा रही थी. मूंगफली की कटिंग पर हरा रंग चढ़ाकर पिस्ते के रूप में एवं कीड़े लगे हुए बादाम की कटिंग ड्राई फ्रूट्स की तरह मिठाइयों में काम में ले रहे थे. सोन पपड़ी, मिल्क केक एवं अन्य मिठाइयों के 5-5 किलो के होलसेल पैकेटों पर किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग लेबल नहीं लगा रहे थे. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अनिवार्य पानी की जांच रिपोर्ट, स्टाफ के मेडिकल फिटनेस, पेस्ट कंट्रोल आदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे.

300 किलो सोन पपड़ी को नष्ट

सोन पपड़ी के नमूने लेकर मौके पर तैयार लगभग 300 किलो सोन पपड़ी को नष्ट करवाया गया. मिठाई के कारखाने को बिना फूड लाइसेंस संचालित किए जाने के कारण उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम आदेशों तक मशीनों को सील कर बंद करवाया गया. टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, राजेश नागर, ओमा शंकर एवं रिमिका माथुर शामिल रहे.

