Kotputli News: कोटपूतली जिले में दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए कोटपूतली-बहरोड़ जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई दुकानों और गोदामों का निरीक्षण किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Amit kumar yadav
Published: Oct 10, 2025, 08:05 PM IST | Updated: Oct 10, 2025, 08:05 PM IST

दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिठाई विक्रेताओं को...

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली जिले में दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोटपूतली-बहरोड़ जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई दुकानों और गोदामों का निरीक्षण किया.

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक डॉ. टी. शुभमंगला, जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. ओमप्रकाश सहारण के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के दौरान टीम ने कोटपूतली के मुख्य चौराहे पर स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार के गोदाम का निरीक्षण किया.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष सिंह शेखावत ने बताया कि वहां से मावा मिठाई और मावा के सैंपल लिए गए. इसी क्रम में कराणा गांव स्थित बालाजी रसगुल्ला भंडार का भी निरीक्षण किया गया, जहां से रसगुल्ले का सैंपल लिया गया. जांच के दौरान ज्योति मिष्ठान भंडार, कराणा गांव में मिलावटी कलाकंद पाया गया, जिसे सूजी और रिफाइंड तेल मिलाकर तैयार किया गया था.

यह कलाकंद खैरथल से 150 रुपए किलो में खरीदकर 400 रुपए किलो बेचा जा रहा था. मौके पर 30 किलो मिलावटी कलाकंद बरामद कर नष्ट करवाया गया. दुकान परिसर में साफ-सफाई नहीं मिलने पर इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया. सभी सैंपल्स को जयपुर स्थित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है.

रिपोर्ट आने के बाद FSSA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सभी मिठाई और खाद्य व्यापारियों को खाद्य लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र दुकान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए. उन्होंने चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस व्यापार करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के रखरखाव और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कही और कहा कि आमजन को सुरक्षित और पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना हर व्यापारी की जिम्मेदारी है. कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा और नेहा शर्मा मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

