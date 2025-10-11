Zee Rajasthan
जयपुर में “वालिया एंटरप्राइजेज” का भंडाफोड़, कद्दू से बन रहा 700 किलो टमाटर सॉस को किया नष्ट

जयपुर के कानोता क्षेत्र में फूड सेफ्टी टीम ने एक नकली सॉस फैक्ट्री पर छापा मारा. इस कार्रवाई में 700 किलो नकली सॉस नष्ट किया गया, जिसमें कद्दू से बना “टमाटर सॉस” पाया गया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Avaj panchal
Published: Oct 11, 2025, 07:49 AM IST | Updated: Oct 11, 2025, 07:49 AM IST

जयपुर में “वालिया एंटरप्राइजेज” का भंडाफोड़, कद्दू से बन रहा 700 किलो टमाटर सॉस को किया नष्ट

Jaipur News: जयपुर के कानोता क्षेत्र में शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को फूड सेफ्टी टीम ने एक नकली सॉस फैक्ट्री पर छापा मारा, जिससे एक गंभीर खाद्य सुरक्षा घोटाले का पर्दाफाश हुआ. इस कार्रवाई में 700 किलो नकली सॉस नष्ट किया गया. जांच में पता चला कि कद्दू से बना “टमाटर सॉस” तैयार किया जा रहा था, जिसमें सिंथेटिक रंग और हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा था. यह सॉस बाजार में सप्लाई होने से पहले ही पकड़ा गया, जिससे बड़े हादसे को टाला जा सका.


सीएमएचओ की टीम की सख्त कार्रवाई
इस अभियान का नेतृत्व सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल की टीम ने किया. छापेमारी के दौरान फर्म “वालिया एंटरप्राइजेज” का उत्पादन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया और फैक्ट्री को सील कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के तहत की गई, जिसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाना है. टीम ने मौके से 700 कilo नकली सॉस नष्ट किया और 216 किलो सॉस को सीज कर लिया, क्योंकि फर्म के पास उचित दस्तावेज पेश करने में असमर्थता दिखी.

खतरनाक मिलावट का पर्दाफाश
जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सॉस में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था. इसके बजाय कद्दू और जहरीले केमिकल्स से “लाल सॉस” तैयार किया जा रहा था, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा था. फैक्ट्री में गंदगी और बिना लेबल के उत्पादन का माहौल पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन था. यह सॉस बाजार में बिक्री के लिए तैयार की जा रही थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई से बड़ा संकट टल गया.

आगे की कार्रवाई और चेतावनी
फूड सेफ्टी टीम ने इस मामले में फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. डॉ. मनीष मित्तल ने चेतावनी दी कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. साथ ही, उपभोक्ताओं से अपील की गई कि वे ब्रांडेड और लेबल वाले उत्पादों को ही खरीदें. यह कार्रवाई जयपुर में खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता और सतर्कता बढ़ाने का संकेत है.

