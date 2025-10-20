आमेर के स्पेनिश गुरुकुल में दीपोत्सव का अनूठा समागम, अतिथियों ने संस्कृति को गले लगाया!

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में ऐतिहासिक स्थल आमेर में स्थित स्पेनिश गुरुकुल संस्थान में एक हृदयस्पर्शी और अनोखा दीपावली समारोह आयोजित हुआ. स्पेनिश गुरुकुल परिवार ने अपने विदेशी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया और सबने मिलकर इस पावन त्यौहार को पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया.

भारतीय संस्कृति के इस सुंदर पर्व के बारे में जानकर विदेशी अतिथि बेहद उत्साहित और प्रसन्न दिखे, जिससे माहौल और भी जीवंत हो गया. कार्यक्रम की शुरुआत रंग-बिरंगी रंगोली सजाने से हुई, जहां विदेशी मेहमानों ने स्पेनिश गुरुकुल परिवार के मार्गदर्शन में खूबसूरत डिजाइन बनाए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शाम को रंगीन पटाखों की धूम मची और सभी ने हंसते-खेलते आनंद लिया. इसके बाद पारंपरिक भारतीय व्यंजनों का भरपूर लुत्फ उठाया. एक विदेशी अतिथि ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये स्वाद इतना समृद्ध और घरेलू है कि हम इसे कभी नहीं भूलेंगे. निदेशक अविनाश सैनी ने सभी को हिंदू धर्म में दीपावली के गहन महत्व के बारे में विस्तार से बताया कि बुराई पर अच्छाई की विजय, श्रीराम की अयोध्या वापसी और समृद्धि का प्रतीक है.

विदेशी मेहमानों ने ध्यानपूर्वक सुना और इसे जीवन के लिए प्रेरणादायक संदेश बताया, जो वैश्विक मूल्यों से जुड़ता है. समारोह के समापन पर विदेशी मेहमानों ने गुरुकुल परिवार को गले लगाकर हार्दिक धन्यवाद दिया. उन्होंने भावुक स्वर में कहा कि यह यादगार अनुभव हमारे जीवन भर के लिए संजोकर रखने लायक है. ये पल सबसे अलग, सबसे अविस्मरणीय और हृदयस्पर्शी है.

यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक आदान-प्रदान का उत्कृष्ट उदाहरण बना, बल्कि विदेशी मेहमानों को भारतीय परंपराओं से गहराई से जोड़ने में भी पूर्णतः सफल रहा. स्पेनिश गुरुकुल संस्थान अपनी उदार भावना और समर्पण से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम वैश्विक एकता, आपसी समझ और बंधुत्व को मजबूती से बढ़ावा दे रहा है.