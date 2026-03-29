जयपुर में गुलाबी रंग में रंगा हाथी, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा, जानें पूरा मामला

Jaipur Foreign Woman Viral Photoshoot: जयपुर में हुए एक फोटोशूट को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. मामला एक विदेशी फोटोग्राफर से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी तस्वीरों के लिए एक असली हाथी को चमकीले गुलाबी रंग से रंग दिया.
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Jaipur Foreign Woman Viral Photoshoot: राजस्थान के जयपुर में हुए एक फोटोशूट को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. मामला एक विदेशी फोटोग्राफर से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी तस्वीरों के लिए एक असली हाथी को चमकीले गुलाबी रंग से रंग दिया.
जैसे ही इसकी फोटो और वीडियो सामने आया लोगों ने फोटोग्राफर को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया. दरअसल, रूस की फोटोग्राफर जूलिया बुरुलेवा ने जयपुर की खूबसूरत वास्तुकला के बीच एक फोटोशूट किया. इसमें एक मॉडल के साथ एक गुलाबी रंग का हाथी नजर आ रहा है.
जूलिया ने बताया कि जयपुर में काफी समय बिताने के बाद उन्हें यह आइडिया आया. उनके मुताबिक, हाथी राजस्थान की संस्कृति का बड़ा प्रतीक है और गुलाबी रंग यहां का सबसे लोकप्रिय रंग है. इसलिए उन्होंने 'पिंक एलीफेंट' के कॉन्सेप्ट को चुना.
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, फोटोग्राफर ने इंस्टाग्राम पर अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि यह सब इतना आसान नहीं था. फोटोग्राफर ने बताया कि उन्हें कई हाथी फार्मों के चक्कर लगाने पड़े, ताकि कोई उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए.
वहीं एक फार्म के मैनेजर को मनाने के लिए वो चार बार गईं. इसके बाद लोकेशन की सिरदर्दी थी. हेरिटेज साइट्स पर शूट करने के लिए परमिशन और कागजी कार्रवाई ने भी उन्हें काफी परेशान किया. सही रोशनी और खाली सड़कों के लिए वह सुबह अंधेरे में ही टुक-टुक लेकर निकल जाती थीं. आखिरकार यह शूट गणेश जी के एक पुराने मंदिर में हो पाया.
जब लोगों ने जानवर के साथ क्रूरता को लेकर सवाल उठाए, तो जूलिया ने सफाई देते हुए बताया कि हाथी पर इस्तेमाल किया गया पेंट पूरी तरह जैविक (Organic) और स्थानीय था. यहां तक कि उन्होंने यह भी दावा किया कि यह वही रंग है, जो त्योहारों के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और इससे हाथी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता.
भले ही फोटोग्राफर ने इसे 'आर्ट' और 'मेहनत' बताया हो, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स इसे पशु क्रूरता से जोड़कर देख रहे हैं. लोगों का कहना है कि सिर्फ फोटो के चक्कर में एक बेजुबान जानवर को केमिकल या रंगों से पोतना गलत है, चाहे वह रंग जैविक ही क्यों न हो.
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