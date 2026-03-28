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जयपुर में विदेशी महिला को सेल्फी लेने के बहाने किया Bad Touch, जलमहल से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल

Jaipur Tourist Harassment: जयपुर के जलमहल क्षेत्र में एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ का शर्मनाक मामला सामने आया है. कुछ युवकों ने सेल्फी लेने के बहाने महिला को घेर लिया और गलत तरीके से टच करने की कोशिश की. एक युवक ने महिला के गले में हाथ डालकर खींचा भी. महिला असहज होकर बचने की कोशिश करती दिख रही है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 28, 2026, 02:52 PM IST | Updated:Mar 28, 2026, 02:52 PM IST

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जयपुर में विदेशी महिला को सेल्फी लेने के बहाने किया Bad Touch, जलमहल से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल

Foreign Woman Harassed: राजधानी जयपुर में एक बार फिर विदेशी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसने पूरे शहर में आक्रोश पैदा कर दिया है. जलमहल क्षेत्र में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ युवक विदेशी महिला को घेरकर सेल्फी लेने के बहाने अभद्र व्यवहार करते नजर आ रहे हैं.

जलमहल के पास विदेशी महिला पर्यटक घूमने आई थी. कुछ युवकों ने उसे सेल्फी लेने के बहाने घेर लिया. शुरू में सामान्य फोटो क्लिक करने की बात लग रही थी, लेकिन जल्द ही स्थिति बिगड़ गई. युवक महिला के बेहद करीब आ गए, एक युवक ने उसके गले में हाथ डालकर खींचने की कोशिश की, जबकि दूसरे युवक जबरन उसके साथ फोटो लेने लगे. महिला स्पष्ट रूप से असहज दिख रही है और वहां से निकलने का प्रयास कर रही है.


वीडियो में महिला को बचने और युवकों से दूर जाने की कोशिश करते देखा जा सकता है.यह घटना पर्यटन स्थल पर महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. जलमहल जयपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं. ऐसे में इस तरह की घटना न सिर्फ महिला की गरिमा का अपमान है, बल्कि राजस्थान की पर्यटन छवि को भी नुकसान पहुंचाती है.

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वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप
जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, लोगों में भारी गुस्सा देखा गया. कई यूजर्स ने जयपुर पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की. कुछ ने इसे "शर्मनाक" और "असभ्य व्यवहार" बताया, जबकि कई लोगों ने कहा कि ऐसे युवक पूरे देश की बदनामी कर रहे हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक महिला को घेरकर सेल्फी लेने के नाम पर गलत तरीके से टच करने की कोशिश कर रहे थे.


पुलिस की कार्रवाई
ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है. थाना प्रभारी हेमंत जनागल ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर संदिग्ध युवकों की पहचान की जा रही है. पुलिस साइबर सेल की मदद ले रही है ताकि वीडियो से युवकों के चेहरे और अन्य डिटेल्स क्लियर की जा सकें. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान होते ही उनके खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल वीडियो की फॉरेंसिक जांच चल रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. पुलिस ने अपील की है कि यदि किसी को इस घटना की अतिरिक्त जानकारी हो तो वह थाने से संपर्क करे.


पर्यटन सुरक्षा पर सवाल
यह घटना जयपुर में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर बार-बार उठने वाले सवालों को फिर से सामने ला रही है. पहले भी जलमहल और अन्य पर्यटन स्थलों पर ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. पर्यटक विशेष रूप से महिलाएं अकेले घूमने में असुरक्षित महसूस करती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ानी चाहिए, साथ ही स्थानीय युवाओं में जागरूकता फैलानी जरूरी है. विदेशी पर्यटक राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं. ऐसे मामलों से न सिर्फ पर्यटकों की संख्या प्रभावित होती है, बल्कि देश की अंतरराष्ट्रीय छवि भी खराब होती है.


यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है. सेल्फी लेने के नाम पर किसी की सहमति के बिना उसके निजी स्थान में घुसना और गलत तरीके से छूना पूरी तरह अस्वीकार्य है. युवाओं को सम्मानजनक व्यवहार की शिक्षा देना समय की मांग है. परिवारों और स्कूलों-कॉलेजों में महिला सम्मान और सहमति (consent) पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए. साथ ही पुलिस को ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई करके उदाहरण पेश करना चाहिए.कुल मिलाकर जयपुर की इस घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा और पर्यटन स्थलों पर अनुशासन की जरूरत को रेखांकित किया है. पुलिस की तेज कार्रवाई से ही आरोपियों को सजा मिल सकेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकेगी.

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