सोशल मीडिया पर बिना मंजूरी वायरल हुए PM-CM के पोस्टर, वन विभाग के अफसरों को नोटिस

Rajasthan News: वन विभाग के अधिकारियों ने जनप्रतिनिधि और उच्च अधिकारियों से पहले ही होर्डिंग का विमोचन कर दिया. अफसरों ने बिना सक्षम अनुमति के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो के होर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए.

Published: Nov 07, 2025, 03:57 PM IST | Updated: Nov 07, 2025, 03:57 PM IST

Rajasthan News: वन विभाग के अधिकारियों ने जनप्रतिनिधि और उच्च अधिकारियों से पहले ही होर्डिंग का विमोचन कर दिया. अफसरों ने बिना सक्षम अनुमति के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो के होर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए. बताया जा रहा है कि इस पोस्टर का विमोचन बडे जनप्रतिनिधि या बडे अफसरों को करना था.

इस लापरवाही के बाद अब नाहरगढ़ जैविक उघान के एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रामधन मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी उड़नदस्ता जू गौरव कुमार को नोटिस थमाकर जवाब मांगा है. उप वन संरक्षक विजय पाल सिंह ने थमाए गए नोटिस में अधिकारियों की अत्यधिक गंभीर, अशोभनीय, घोर लापरवाही बताया. इन अफसरों से दो दिन में जवाब देने को कहा गया.

हरियालो राजस्थान के जुड़े नाहरगढ़ जैविक उघान, हाथी गांव, बीड पापड लैपर्ड सफारी, झालाना लेपर्ड सफारी के होर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हुए. इस होर्डिंग में पीएम और सीएम की फोटो है, जिसे बिना उच्च अफसरों के अनुमति के बिना वाट्सग्रुप पर डाले गए.

सूत्रों का कहना है कि एक अधिकारी ने कल शाम विभाग के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में सोशल मीडिया पर शेयर करने के आदेश दिए. जिसके बाद में दूसरे अफसरों ने वाट्सएप पर स्टेटस लगाया. उच्च अफसरों को इस लापरवाही की जानकारी मिली, तो तुरंत इन्हें नोटिस थमाए गए.

अब अफसरों के जवाब के बाद पूरी स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिरकार कितने इन होर्डिंग को सोशल मीडिया पर जारी करने के लिए कहा. अब ऐसे में पूरे मामले में गाज गिर सकती है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हुई. क्योंकि सरकारी प्रचार प्रसार के लिए बड़े अधिकारियों की अनुमति जरूरी होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर बिना परमिशन के ही होर्डिंग अपलोड किए गए.

