8 साल से तैनात वनपाल की चौकी में संदिग्ध मौत, परिवार में मचा कोहराम

Alwar forest guard death: राजस्थान के अलवर जिले में एक और संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. सरिस्का बफर बाघ परियोजना के अंतर्गत उमरैण रेंज की वन चौकी में मंगलवार सुबह एक वनपाल का शव फंदे पर लटका मिला. मृतक की पहचान 8 वर्षों से इसी चौकी पर तैनात अखिलेश डूडी के रूप में हुई है.



घटना की जानकारी

अकबरपुर थाना क्षेत्र के सिलीसेढ़ तिराहे के पास स्थित वन चौकी में सुबह एक ठेका कर्मचारी काम पर पहुंचा. उसने देखा कि चौकी का मुख्य गेट अंदर से बंद था. संदेह होने पर वह पीछे के रास्ते से अंदर गया और कमरे में अखिलेश डूडी को फंदे पर लटका हुआ पाया. तुरंत घटना की सूचना वन विभाग के अधिकारियों और अकबरपुर पुलिस को दी गई.



पुलिस की प्रारंभिक जांच

मौके पर पहुंची अकबरपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया. कमरे से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं. पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चल सकेगा.

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परिवार पर पड़ा गहरा सदमा

मृतक अखिलेश डूडी खैरथल के निवासी थे. उनके पीछे पत्नी और तीन बच्चे हैं. बड़ा बेटा निजी नौकरी करता है, जबकि दो अन्य बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे थे. इस अचानक हुई घटना से पूरा परिवार गहरे सदमे में है. विभाग के कर्मचारियों में भी शोक की लहर दौड़ गई है.



विभाग में मचा हड़कंप

अखिलेश डूडी पिछले आठ वर्षों से उमरैण रेंज की इस वन चौकी पर तैनात थे. उनकी मौत से वन विभाग में भी हड़कंप मच गया है. वरिष्ठ वन अधिकारियों ने घटना की जानकारी लेते हुए परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.



जांच के विभिन्न पहलू

पुलिस अभी कई पहलुओं पर जांच कर रही है. शराब की बोतलों के मिलने से यह सवाल उठ रहा है कि क्या मृतक मानसिक तनाव में था या कोई अन्य वजह थी. पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी और फॉरेंसिक जांच भी करा रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि अखिलेश डूडी शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. परिवार ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है.वर्तमान में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा. पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है.

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