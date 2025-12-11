Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भोपाल प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराए, 23 लाख में बेचा वनरक्षक भर्ती परीक्षा पेपर

Jaipur News : पुलिस टीम ने भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराकर मुख्य सरगना को देने वाले आरोपी केडी डॉन गिरफ्तार को गिरफ्तार किया है. ये पेपर वनरक्षक भर्ती परीक्षा के थे.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Dec 11, 2025, 08:08 AM IST | Updated: Dec 11, 2025, 08:08 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Government Project: राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन नेटवर्क, दुनिया तक पहुंचेगी भारतीय बिजली!
6 Photos
Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project: राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन नेटवर्क, दुनिया तक पहुंचेगी भारतीय बिजली!

Jaipur Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बुरी खबर! जयपुर में आज फिर बढ़ गया रेट, जानें पूरा अपडेट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Today

Jaipur Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बुरी खबर! जयपुर में आज फिर बढ़ गया रेट, जानें पूरा अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सर्दी का तांडव! नागौर बना सबसे ठंडा शहर, तापमान लुढ़ककर 3°C पर
7 Photos
Rajasthan weather update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सर्दी का तांडव! नागौर बना सबसे ठंडा शहर, तापमान लुढ़ककर 3°C पर

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित! जानें 10 सबसे ठंडे शहरों के नाम
6 Photos
Rajasthan coldest cities

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित! जानें 10 सबसे ठंडे शहरों के नाम

भोपाल प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराए, 23 लाख में बेचा वनरक्षक भर्ती परीक्षा पेपर

Jaipur News : राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले गिरोह पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने शिकंजा कसना जारी रखा है. इस मामले में पुलिस टीम ने भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराकर मुख्य सरगना को देने वाले आरोपी केडी डॉन गिरफ्तार को गिरफ्तार किया है.

ADG एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि 13 नवम्बर 2022 को हुई वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी और 50 हजार रुपये के ईनामी बदमाश जबरा राम जाट से पूछताछ के बाद एक बड़ी लीड सामने आई. जिसके बाद SOG ने खिलान सिंह उर्फ केडी को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि खिलान सिंह भोपाल स्थित रूचि प्रिंटिंग प्रेस (जहां वनरक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर छपा था) से जुड़ा था और बेल कंपनी में बाइंडिंग का काम करता था. खिलान सिंह ने प्रेस में काम करने वाले स्टाफ की मदद से वनरक्षक भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों के पेपर चुराए थे.


गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खिलान सिंह उर्फ केडी डान ने स्वीकार किया कि उसने ये गोपनीय पेपर मुख्य आरोपी जबरा राम जाट को 23 लाख रुपये में उपलब्ध कराए थे. उसने बताया कि यह राशि उसने नगद और ऑनलाइन माध्यमों से टुकड़ों-टुकड़ों में प्राप्त की थी. एसओजी की विशेष टीम ने प्रयासों के बाद खिलान सिंह को भोपाल से दस्तयाब किया और बुधवार 10 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि खिलान सिंह ने पूछताछ के दौरान रूचि प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कुछ अन्य कार्मिकों के नाम भी उजागर किए हैं। एसओजी टीम अब इन सभी संदिग्ध कार्मिकों की सरगर्मी से तलाश कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news