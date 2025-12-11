भोपाल प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराए, 23 लाख में बेचा वनरक्षक भर्ती परीक्षा पेपर

Jaipur News : राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले गिरोह पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने शिकंजा कसना जारी रखा है. इस मामले में पुलिस टीम ने भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराकर मुख्य सरगना को देने वाले आरोपी केडी डॉन गिरफ्तार को गिरफ्तार किया है.

ADG एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि 13 नवम्बर 2022 को हुई वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी और 50 हजार रुपये के ईनामी बदमाश जबरा राम जाट से पूछताछ के बाद एक बड़ी लीड सामने आई. जिसके बाद SOG ने खिलान सिंह उर्फ केडी को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि खिलान सिंह भोपाल स्थित रूचि प्रिंटिंग प्रेस (जहां वनरक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर छपा था) से जुड़ा था और बेल कंपनी में बाइंडिंग का काम करता था. खिलान सिंह ने प्रेस में काम करने वाले स्टाफ की मदद से वनरक्षक भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों के पेपर चुराए थे.



गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खिलान सिंह उर्फ केडी डान ने स्वीकार किया कि उसने ये गोपनीय पेपर मुख्य आरोपी जबरा राम जाट को 23 लाख रुपये में उपलब्ध कराए थे. उसने बताया कि यह राशि उसने नगद और ऑनलाइन माध्यमों से टुकड़ों-टुकड़ों में प्राप्त की थी. एसओजी की विशेष टीम ने प्रयासों के बाद खिलान सिंह को भोपाल से दस्तयाब किया और बुधवार 10 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया है.

एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि खिलान सिंह ने पूछताछ के दौरान रूचि प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कुछ अन्य कार्मिकों के नाम भी उजागर किए हैं। एसओजी टीम अब इन सभी संदिग्ध कार्मिकों की सरगर्मी से तलाश कर रही है.

