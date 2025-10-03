युवक की खुदकुशी या हत्या? वनकर्मियों पर पिटाई का आरोप, ग्रामीणों ने की रेंज कार्यालय में तोड़फोड़

Zee Rajasthan
Jamwa Ramgarh Crime News: राजस्थान के एक वन क्षेत्र में युवक की खुदकुशी ने तनाव पैदा कर दिया. ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि वनकर्मियों ने युवक की पिटाई की, जिससे आहत होकर उसने फांसी लगाई. 

Published: Oct 03, 2025, 08:11 AM IST

Jamwa Ramgarh, Jaipur: राजस्थान के जमवारामगढ़ जिले में वन क्षेत्र में एक युवक की खुदकुशी ने सनसनी फैला दी है. मृतक युवक के परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि वनकर्मियों ने युवक को बुरी तरह पीटा था, जिससे आहत होकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन रेंज कार्यालय पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की. उनका दावा है कि वनकर्मियों ने युवक की हत्या कर उसके शव को पेड़ पर लटका दिया ताकि इसे खुदकुशी का रूप दिया जा सके.


घटना गुरुवार को वन क्षेत्र के एक गांव में घटी. मृतक युवक, जिसकी पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, वन विभाग के कर्मचारियों के साथ किसी विवाद में उलझ गया था. ग्रामीणों के अनुसार, युवक ने मौत से पहले वनकर्मियों पर पिटाई का आरोप लगाया था. सुबह जब उसका शव पेड़ से लटका मिला, तो परिजनों ने हत्या का शक जताया. इस पर गांववासी सड़क पर उतर आए और रेंज कार्यालय पहुंचकर तोड़फोड़ मचा दी. कार्यालय के फर्नीचर, कागजात और खिड़की-दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए.


विरोध के दौरान ग्रामीणों का गुस्सा इतना भड़क गया कि बीच बचाव के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी भी अपनी जान बचाने के लिए मौके से भाग खड़े हुए. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने आधिकारिक रूप से आधा दर्जन से अधिक थानों का फोर्स बुला लिया. फिलहाल, मौके पर समझाइश का प्रयास जारी है. ग्रामीण वनकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं. वनकर्मी भी ग्रामीणों के आक्रोश से डरकर रेंज कार्यालय छोड़कर फरार हो गए.

प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, और वन विभाग की ओर से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है. ग्रामीण नेता इस घटना को वन विभाग की मनमानी का परिणाम बता रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा. यह घटना वन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों और विभाग के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करती है. फिलहाल, गांव में तनाव व्याप्त है, और प्रशासन शांति बहाल करने में जुटा हुआ है.

